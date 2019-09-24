Скандал с Трампом и Зеленским спровоцировал Байден. Так он хотел избежать обвинений в коррупции
Не успело развалиться дело о предполагаемом «вмешательстве» России в выборы в США, как новый скандал сотряс Штаты — и снова в преддверии выборов 2020 года. Теперь в эпицентре оказалась Украина и ее президент Владимир Зеленский.
Еще 25 июля Трамп и Зеленский поговорили по телефону. А на этой неделе некий представитель разведки США заявил в СМИ, что глава Белого дома тогда надавил на украинского лидера с требованием разобраться с деятельностью американца Хантера Байдена на Украине. Он приходится сыном сопернику Трампа на предстоящих выборах демократу Джо Байдену.
Байден-старший назвал давление на президента другой страны недопустимым превышением полномочий и призвал начать расследование против Трампа. А в Конгрессе уже заговорили об импичменте. «Если президент по сути отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера… то это (импичмент — прим. ред.) — может быть единственным средством», — заявил глава комитета по разведке Конгресса США Адам Шифф.
Трамп назвал происходящее «охотой на ведьм», которую против него развернули демократы. С этим согласен политолог из Франции Ксавье Моро. Он не верит, что Трамп мог как-то надавить на Зеленского. Речь идет о телефонной беседе, и в данной ситуации такое невозможно.
«Байден и его команда знают, что рано или поздно им придется ответить на обвинения в коррупционных делах на Украине. Отвечать придется не перед Трампом, а перед правосудием США. В этой ситуации Байден считает, что лучшая защита это нападение», — отметил политолог.
По закону США, если ты рассказал уязвимую информацию, то в течение семи дней можешь обратиться с ней к Конгрессу, чтобы тебе обеспечили защиту, рассуждает Моро. Тут речь идет об очень уязвимых данных, но никто в Конгресс не обратился. Это значит, что происходящее — просто попытка Байдена дискредитировать Трампа.
Впрочем, это не поможет Байдену избежать наказания за коррупцию. Уже готовится расследование о его «приключениях» в Киеве.
Сначала они устроили тот госпереворот [на Украине], а потом через полгода после смены власти Хантер Байден устроился работать в крупную украинскую газовую компанию. Похоже, сын Байдена был вовлечен в какие-то схемы. Но какие именно — мы не знаемКсавье Моро.
Мы не знаем, имелось ли нарушение закона, но вопросы точно есть, рассуждает собеседник «360». И это нанесет урон имиджу Байдена в преддверии выборов.
Импичмент Трампу, по мнению Моро, не грозит. Это очень сложный процесс. Кроме того, никаких доказательств против главы Белого дома нет. Не одобрит импичмент и Сенат, так как его контролируют сторонники Трампа.
Зеленскому этот скандал вряд ли сильно помешает — за исключением того, что накануне разговора Трамп все же заблокировал Украине 400 миллионов долларов военной помощи.
«Я не думаю, что Украина окажется сильно втянутой в этот скандал, потому что им очень нужны США с их военной помощью. Им нужен Трамп, и они знают, что он будет переизбран. Так что происходящее больше похоже на внутренние разборки в США между демократами, Трампом и Сенатом», — заключил Ксавье Моро.