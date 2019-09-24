Скандал с Трампом и Зеленским спровоцировал Байден. Так он хотел избежать обвинений в коррупции

Дональд Трамп и Владимир Зеленский впервые лично встретятся на полях Генассамблеи ООН 25 сентября. Это произойдет на фоне телефонного скандала, который устроил демократ Джо Байден. Вот только склокой на высшем уровне он пытался прикрыть собственные коррупционные дела на Украине.

Не успело развалиться дело о предполагаемом «вмешательстве» России в выборы в США, как новый скандал сотряс Штаты — и снова в преддверии выборов 2020 года. Теперь в эпицентре оказалась Украина и ее президент Владимир Зеленский.

Еще 25 июля Трамп и Зеленский поговорили по телефону. А на этой неделе некий представитель разведки США заявил в СМИ, что глава Белого дома тогда надавил на украинского лидера с требованием разобраться с деятельностью американца Хантера Байдена на Украине. Он приходится сыном сопернику Трампа на предстоящих выборах демократу Джо Байдену.

Байден-старший назвал давление на президента другой страны недопустимым превышением полномочий и призвал начать расследование против Трампа. А в Конгрессе уже заговорили об импичменте. «Если президент по сути отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера… то это (импичмент — прим. ред.) — может быть единственным средством», — заявил глава комитета по разведке Конгресса США Адам Шифф.

Петр Порошенко и Джо Байден в 2017 году. Фото: РИА Новости

Трамп назвал происходящее «охотой на ведьм», которую против него развернули демократы. С этим согласен политолог из Франции Ксавье Моро. Он не верит, что Трамп мог как-то надавить на Зеленского. Речь идет о телефонной беседе, и в данной ситуации такое невозможно.

«Байден и его команда знают, что рано или поздно им придется ответить на обвинения в коррупционных делах на Украине. Отвечать придется не перед Трампом, а перед правосудием США. В этой ситуации Байден считает, что лучшая защита это нападение», — отметил политолог.

По закону США, если ты рассказал уязвимую информацию, то в течение семи дней можешь обратиться с ней к Конгрессу, чтобы тебе обеспечили защиту, рассуждает Моро. Тут речь идет об очень уязвимых данных, но никто в Конгресс не обратился. Это значит, что происходящее — просто попытка Байдена дискредитировать Трампа.

Впрочем, это не поможет Байдену избежать наказания за коррупцию. Уже готовится расследование о его «приключениях» в Киеве.

Сначала они устроили тот госпереворот [на Украине], а потом через полгода после смены власти Хантер Байден устроился работать в крупную украинскую газовую компанию. Похоже, сын Байдена был вовлечен в какие-то схемы. Но какие именно — мы не знаем Ксавье Моро.

Мы не знаем, имелось ли нарушение закона, но вопросы точно есть, рассуждает собеседник «360». И это нанесет урон имиджу Байдена в преддверии выборов.

Импичмент Трампу, по мнению Моро, не грозит. Это очень сложный процесс. Кроме того, никаких доказательств против главы Белого дома нет. Не одобрит импичмент и Сенат, так как его контролируют сторонники Трампа.

Зеленскому этот скандал вряд ли сильно помешает — за исключением того, что накануне разговора Трамп все же заблокировал Украине 400 миллионов долларов военной помощи.

«Я не думаю, что Украина окажется сильно втянутой в этот скандал, потому что им очень нужны США с их военной помощью. Им нужен Трамп, и они знают, что он будет переизбран. Так что происходящее больше похоже на внутренние разборки в США между демократами, Трампом и Сенатом», — заключил Ксавье Моро.