Валиева все-таки выступит в личном турнире Олимпиады. Но скандал с допингом только начался

Фигуристку Камилу Валиеву все-таки допустили до участия в личном турнире Олимпиады в Пекине. Но это не значит, что история с допингом для нее закрыта. Разбирательства продолжат после ее выступления. И эта ситуация может повлиять на 15-летнюю россиянку накануне выхода на лед.

Камила Валиева — «защищенное лицо»

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) сохранила в силе снятие временного отстранения с Камилы Валиевой и допустила россиянку к дальнейшим соревнованиям. Об этом заявили на официальном сайте суда. Тем временем апелляцию Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) CAS не удовлетворили.

«На основании весьма ограниченных фактов по данному делу суд решил, что временное отстранение спортсмена не может быть наложено», — отметили в заявлении суда.

CAS объяснил свое решение тем, что российская фигуристка является «защищенным лицом» — в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (WADC). Ведь Валиевой всего 15 лет. В правилах есть конкретные положения о различных стандартах доказательств и о более низких санкциях к «защищенным лицам».

Суд рассмотрел соразмерность вопросов непоправимого вреда и относительного баланса интересов заявителя и Валиевой. При этом отмечается, что допинг-тесты россиянки на Играх были отрицательными. Учли и несвоевременное уведомление о результатах теста, которые провели в декабре. Это нарушило право Валиевой на юридическую поддержку. В итоге комиссия пришла к выводу, что недопуск фигуристки нанесет ей непоправимый вред в этой ситуации.

Расследование продолжится

Правда, допуск Валиевой к соревнованиям не означает, что для нее история с допингом закрыта. Решение по поводу золота в командном турнире, как и похожие результаты одиночных выступлений, рассмотрят «в ходе других разбирательств». То есть теперь россиянка выступит на соревнованиях. А после этого наверняка появится еще один иск. Об этом «360» рассказал спортивный журналист Борис Ходоровский.

«Не исключаю, что у Камилы тогда отберут и завоеванную в личном турнире награду, и завоеванную нашей командой награду. Такой вариант развития событий исключать нельзя. После этого вновь будет подана апелляция, подключатся юристы. Все только начинается», — подчеркнул Ходоровский.

Схожую точку зрения высказала и адвокат Мария Ярмуш. Она отметила, что нынешнее решение суда касается лишь запрета Валиевой на продолжение участия в Играх. И теперь фигуристка может официально продолжать борьбу за медали. Но расследование продолжится.

«Разбирательство не закончено. Но у нашей фигуристки есть очень хорошие шансы на то, чтобы это все списали как <…> случайное попадание этого вещества в организм с какой-то другой добавкой. Или вообще непонятно как. <…> Есть недоброжелатели, которые хотят повлиять на результаты нашей сборной. Это исключать нельзя», — заметила Ярмуш.

Спланированный скандал

Ходоровский напомнил, что наши политики полагают — скандал с Валиевой был спланирован западными спецслужбами. С этим согласна и Ярмуш.

«Давайте смотреть на политическую ситуацию. Обострение вокруг Украины. <…> Когда нет никаких оснований полагать, что Россия будет вторгаться на территорию Украины, об этом заявляют как о практически свершившемся факте. <…> Идет информационная война. <…> Давление на российских спортсменов и на Россию через спортсменов — все это происходит», — отметила Ярмуш.

Она считает ситуацию с Валиевой провокацией. О заранее спланированной акции против российской фигуристки сказал и директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Он уверен, что у Запада стоит задача не добиться чистоты в спорте в плане допинга, а унизить РФ и всеми способами не допускать побед российских спортсменов.

У специалистов вызвали вопросы сроки обнародования положительной пробы Валиевой. Анализ спортсменка сдала в Санкт-Петербурге 25 декабря, а обнародованы данные были только 8 февраля — при обычном сроке получения результатов в 20 дней, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Беспрецедентное давление на Валиеву

Сейчас Валиевой очень нужна поддержка, уверен спортивный психолог Евгений Фомин. По его словам, давление, которое сейчас испытывает 15-летняя россиянка, беспрецедентно.

«Спортсмены и так находятся в постоянном стрессе — профессиональные спортсмены, элитные спортсмены. На Олимпиаде же эмоциональное давление десятикратное. Это очень сложно. Взрослому человеку тяжело справиться, а подростку — гораздо тяжелее. У подростков еще не сформировался адаптивный механизм, чтобы противостоять подобным воздействиям на психику, поэтому, безусловно, это огромный стресс», — отметил психолог.

Он добавил, что Валиева может ощущать полную беспомощность, ведь сейчас далеко не все зависит от нее. Здесь роль играет большое количество внешних факторов, на которые спортсменка повлиять не может. Это может спровоцировать тревожность и даже депрессию. А эмоции накладывают отпечаток и на физическое состояние.

«С точки зрения физики человек может быть слабее. <…> На спортсмена, по сути, влияют два мощных фактора: его мысли и внешнее воздействие. <…> В том числе информационное воздействие», — отметил Фомин.

Он уверен — Валиева знает, что ее поддерживает вся страна. И это должно дать ей силы выступить идеально.

Соревнования по женскому фигурному катанию пройдут 15 и 17 февраля. Сначала спортсменки представят короткую программу, а затем произвольную. Как будут выступать фавориты Олимпиады — российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, — читайте в материале «360».