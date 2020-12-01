Скандал с Бастой запустил цепную реакцию. Какие концерты отменяют после закрытия Ледового дворца

Ледовый дворец в Петербурге закрыли после концертов рэпера Басты. Роспотребнадзор заявил, что на мероприятиях было «недопустимо большое количество людей». Сам рэпер заявил о соблюдении всех требований и савлил все на происки конкурентов. О том, какие концерты придется отменить, — в материале «360».

Что случилось

Концерты Басты (Василия Вакуленко) проходили в Ледовом дворце 27–28 ноября. Площадка вмещает 12,3 тысячи зрителей. До 1 декабря в Петербурге можно было занимать до 50% концертного зала, теперь — только 25%. По данным петербургского комитета по культуре, на концертах Басты это требование соблюдалось. На первый пришли 6,3 тысячи человек, на второй — 6,2 тысячи.

Скандал произошел после публикаций фото и видео выступлений, на которых люди стоят вплотную друг к другу, масок на них не видно.

Видеозаписи с концерта вызвали волну возмущения в соцсетях. Сам Баста подчеркнул, что организаторы выполнили все требования властей. А продвижение истории связал с действиями завистливых конкурентов.

Что с другими артистами

Вакуленко, защищая свои выступления, вспомнил и о других массовых концертах, которые не привлекли внимания.

22 ноября Валерий Меладзе выступил в петербургском БКЗ «Октябрьский» (вместимость зала — 3,7 тысячи человек). Судя по видео, размещенному в Instagram, зрители там также сидели вплотную, зал был полон. При этом маски на лицах были. Меладзе пожелал в следующий раз встретиться на концерте уже без них.

Сам артист недоумевает, почему запрещают выступления, но не закрывают, к примеру, метро.

Вакуленко вспомнил и о других массовых мероприятиях с участием тысяч зрителей в Петербурге. Группы «Алиса» и «Би-2» выступили в «Юбилейном».

Кроме того, и до, и после скандала спортивные матчи проходили со зрителями на трибунах. В Петербурге можно купить билет на игру хоккейного СКА и футбольного «Зенита».

Похожая ситуация и в других регионах. Например, «Би-2» до этого были в Челябинске. На кадрах — та же толпа людей, стоящих плечом к плечу.

Что будет дальше

Ледовый дворец отменил все концерты до февраля 2021 года, рассказал замдиректора комплекса по правовым вопросам Георгий Николов.

«Сейчас у нас пройдет только хоккей, крупные концертные мероприятия не планируются, все они перенесены на следующий год», — сказал он.

На афише действительно указаны только игры СКА: 7 декабря клуб сыграет с рижским «Динамо», 10 декабря — с «Автомобилистом», 22-го — с ЦСКА, 24-го — с «Северсталью». Места там продают в шахматном порядке.

Источник фото: телеканал «360»

Ледовый дворец перенес шоу «Золотой граммофон» — сразу на ноябрь 2021 года. И «Супердискотеку 90-х». Новую дату для этого выступления пока не согласовали.

Суд в Петербурге по иску Роспотребнадзора может назначить Ледовому дворцу штраф до 500 тысяч рублей или приостановить работу комплекса сроком до трех месяцев. В протоколе ведомства сказано, что на обоих концертах Басты «не соблюдались меры по недопущению распространения новых случаев коронавирусной инфекции».

Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что «на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил «ужесточать санкции» в отношении «отдельных спортивных и концертных организаций». Но не уточнил, о каких площадках идет речь.

Концерты на других площадках — после требования занимать не более четверти зрительного зала — частично перенесли на следующий год. К примеру, в БКЗ «Октябрьский» в этом году не выступят группа «Аквариум», Ирина Круг и Олег Погудин. Декабрьские концерты Александра Розенбаума и Metallica Show остались в силе.