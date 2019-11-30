Скалолаз Брэд Гобрайт погиб во время спуска в Мексике. Рекордсмен скоростного восхождения сорвался с горы

Известный американский скалолаз, 31-летний Брэд Гобрайт погиб в национальном парке Эль Потреро Чико в мексиканском штате Нуэво-Леон во время спуска по маршруту «El Sendero Luminoso». Что стало причиной трагедии — в материале «360».

Роковой узел

Брэд Гобрайт 27 ноября отправился со своим напарником Эйденом Джейкобсоном покорять очередную скалу. В тот день ничего не предвещало беды, ведь они делали это тысячу раз и вряд ли могли подумать, что спуск станет для одного из них последним.

Опытные скалолазы вооружились снаряжением и начали покорение одного из самых сложных маршрутов — «El Sendero Luminoso». Трагедия произошла через два дня во время спуска по отвесной скале в мексиканском Национальном парке Потреро Чико. Молодые люди использовали технику одновременного спуска. Это когда альпинисты действуют как противовесы друг другу и идут вниз на противоположных концах одной веревки.

Сначала все шло хорошо, но в какой-то момент Гобрайт соскользнул со своего конца троса и полетел вниз. Его напарнику во время падения чудом удалось удержаться на уступе. Его госпитализировали только с повреждением лодыжки. Второму скалолазу выжить не удалось. Гобрайт упал с высоты 300 метров у подножия скалы на выступе, известном как Амфитеатр черепа.

«Я был слева. Он был справа. Затем я внезапно услышал треск и мы начали падать. Это было как в тумане. Я кричал, он кричал», — поделился позже Джейкобсон, пишет The Sun.

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Альпинист из Коста-Рики Джино Негринни в тот момент был на вершине горы и слышал леденящие крики альпинистов, когда они резко сорвались.

По его словам, главной ошибкой стало то, что они неверно рассчитали необходимую длину веревки. Кроме того, парни не стали завязывать узлы на концах веревок. Если бы они это сделали, то все могло бы закончиться иначе. Брэду Гобрайту был всего 31 год.

«Мне очень жаль слышать, что Брэд Гобрайт погиб из-за несчастного случая. Он был такой теплой, доброй душой — одним из нескольких партнеров, с которыми я всегда любил проводить день. Я полагаю, что есть что-то, что можно сказать о безопасности и риске, связанном с скалолазанием, но сейчас меня это не волнует. Мне просто грустно за Брэда и его семью», — написал в Instagram знаменитый скалолаз-рекордсмен Алекс Хоннольд и сопроводил пост фотографией сорвавшегося друга.

Он отметил, что Гобрайт был настоящим человеком и просто хорошим парнем. «Мне грустно. Мир скалолазания потерял истинный свет. Покойся с миром…», — написал в завершение альпинист.

Рекорд скорости

Несмотря на молодой возраст, Брэда Гобрайта можно по праву назвать ветераном альпинизма. Он был не просто любителем экстремального скалолазания, но и профессионалом-рекордсменом. На его счету несколько рекордов скоростного восхождения.

Например, в октябре 2017 года он проходил маршрут «The Nose» в национальном парке Йосемити в Калифорнии. Это восхождение считается одним из самых технически сложных и опасных в мире. Гобрайт и его партнер по скалолазанию Джим Рейнольдс поднялись по почти вертикальной скале в 883 метра всего за два часа и 19 минут.

Однако именно одиночные восхождения сделали Гобрайта знаменитым. Он преодолел 1600-футовые Красные Скалы в Неваде всего за 59 минут, а также гору Инти Уатана высотой в две тысячи футов.

В своих интервью Гобрайт говорил, что ему нравятся сложные цели, которые он не может пройти быстро. Он выбирал самые сложные и опасные маршруты для того, чтобы доказать себе и другим безграничность человеческих возможностей.