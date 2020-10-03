Скрытая угроза вкусных булочек. Хлеб из бургеров оказался опасно сладким

Сеть ресторанов быстрого питания Subway использует хлеб, который таковым не может называться. Все дело в избыточном количестве сахара, который не устроил Верховный суд Ирландии. Последствия от поедания сладкого хлеба могут быть очень серьезными. А ведь такая выпечка продается и в более популярных фастфуд-ресторанах.

Subway с 2006 года пытается уйти от уплаты налогов в Ирландии. По словам компании, используемый в сэндвичах хлеб считается основным продуктом питания. Исходя из этого, он не должен облагаться НДС. Но Верховный суд Ирландии с этим не согласился, пишет The Guardian.

Суд посчитал, что содержание сахара в сэндвичах американской сети превышает установленный предел. Это значит, что булочки попадают под категорию кондитерских. Согласно ирландскому законодательству, количество сахара в хлебе «не должно превышать 2% от веса муки, включенной в тесто». Хлеб Subway содержит в пять раз больше сахара, то есть 10% от веса муки.

Это не первый «хлебный спор» компании. В 2014 году Subway решила убрать из своих булок отбеливающий агент азодикарбонамид. Причиной стала разлетевшаяся по Сети петиция посетителей ресторанов. Выяснилось, что обычно азодикарбонамид используется при производстве ковриков для йоги и ковровых покрытий. Евросоюз и Австралия уже запретили добавлять его в пищевую продукцию.

По данным Всемирной организации здравоохранения, можно потреблять не более 10% сахара от дневной нормы калорий. При этом ВОЗ настоятельно рекомендует уменьшить это количество до 5%, что составляет примерно 25 граммов.

Придерживаться этого правила гораздо труднее, чем кажется. Если в 15-сантиметровой булочке от Subway содержится пять граммов сахара, то в «Биг Маке» от McDonald’s его уже 5,8 грамма. «Воппер» c беконом и сыром от Burger King еще слаще — девять граммов.

Несахарные последствия

Употреблять большое количество сахара вредно по многим причинам. Первая — это повышенный риск сердечных заболеваний. А чаще всего люди умирают как раз от них. Не стоит забывать и о диабете.

«Естественно, превышение количества сахара ведет к развитию сахарного диабета, повышению веса употребителей таких бутербродов и другим вторичным проблемам со здоровьем. У мужчин может быть даже резкое нарушение потенции, а у женщин — бесплодие на фоне гиперэстрогенемии», — пояснила «360» врач-диетолог Марият Мухина.

Она добавила, что у женщин могут возникнуть мастопатия и фоновые предраковые заболевания, эндометриозы, кисты яичников и так далее. Все эти заболевания медик назвала очень серьезными последствиями увлечения фастфудом. Кроме того, злоупотребление сахаром ведет к ожирению, атеросклерозу, сосудистым катастрофам, инсульту и инфаркту.

Еще врачи предупреждают, что сладкие продукты способствуют появлению акне и ускоряют процесс старения кожи. Они также негативно влияют на зубы, вызывая кариес. Более того, от употребления сахара повышается риск заболевания почек.

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Уловки ресторанов

По словам Мухиной, большое количество сахара в булочках — уловка ресторанов фастфуда. В Subway и других заведениях усиленно добавляют не только подсластители, но и соль, ароматизаторы и вкусовые добавки, которые как раз привязывают клиента к определенному вкусу.

«Все это направлено на воспроизведение ощущения от грудного молока, поскольку в грудном молоке много молочного сахара и углеводов. В булочках как раз идет повышение сахара для того, чтобы сочетание было похоже на грудное молоко. Это вызывает определенную стимуляцию коры, подкорки головного мозга и так называемый вкусовой оргазм, когда у потребителя максимальный выброс эндорфинов — гормонов радости», — пояснила врач-диетолог.

Она подчеркнула, что из-за стимуляции вкусовых рецепторов фастфуд хочется есть снова и снова. Но стоит понимать, что это просто пищевая зависимость. Более того, сахар совершенно не нужен организму.

«Сахар появился 100 лет назад. Это совершенно искусственный кристалл, который придумала промышленность, получившая из тростника и свеклы искусственный экстракт, которого нет в природе. Этот экстракт для человека вреден и опасен», — заверила Мухина.

Медик отметила, что для организма достаточно того сахара, который он получает вместе с фруктами и овощами. При этом даже в молочных продуктах есть сахар. Тем более в магазинах всегда можно найти натуральный мед.

Но на сахарной зависимости людей зарабатывают не только рестораны быстрого питания. Прибыль себе повысили и аптеки, продавая лекарства от заболеваний, к которым приводит употребление сахара.

«Тут все одна индустрия. Человек бегает по кругу, покупая в начале продукты, а потом работает на лекарства. Вот это бесконечный круг, когда на нем зарабатывают вот эти отрасли», — сказала врач-диетолог.

Чем заменить

Если очень хочется съесть фастфудный бургер, значит, человеку не хватает каких-то ароматизаторов, в частности глутамата. По словам Мухиной, его можно найти в водорослях или пармезане. Именно этими продуктами можно заменить булочки.

В хорошем же хлебе должно быть всего три составляющие: вода, мука и закваска. Добавить в состав для улучшения сдобы и процесса образования пузырьков можно только мед.

«Наиболее вредны все виды белого хлеба, в которых очищенное зерно, совершенно умертвленное, без наружной оболочки и витаминов. Плюс туда добавлены сахар, термофильные дрожжи, которые живут в кишечнике, создают колонии и вызывают дисбактериоз. Они конкурируют с нормальной флорой и устраивают целые грибковые колонии», — объяснила врач.

Лучше употреблять хлеб из зерна грубого помола или отрубной. В составе не должно быть стабилизаторов, эмульгаторов и консервантов. Если человек в форме, то ему разрешено не более 50-100 граммов хлеба в день. При избыточном весе хлеб противопоказан. В этом случае можно есть только отруби — наружную оболочку зерна. В ней содержатся все необходимые витамины без лишних калорий.