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    03 октября 2020, 15:17

    Скрытая угроза вкусных булочек. Хлеб из бургеров оказался опасно сладким

    Василиса Андреева, Дарья Бунякова, Сабина Абубекирова

    Сеть ресторанов быстрого питания Subway использует хлеб, который таковым не может называться. Все дело в избыточном количестве сахара, который не устроил Верховный суд Ирландии. Последствия от поедания сладкого хлеба могут быть очень серьезными. А ведь такая выпечка продается и в более популярных фастфуд-ресторанах.
    Скрытая угроза вкусных булочек. Хлеб из бургеров оказался опасно сладким

    Subway с 2006 года пытается уйти от уплаты налогов в Ирландии. По словам компании, используемый в сэндвичах хлеб считается основным продуктом питания. Исходя из этого, он не должен облагаться НДС. Но Верховный суд Ирландии с этим не согласился, пишет The Guardian.

    Суд посчитал, что содержание сахара в сэндвичах американской сети превышает установленный предел. Это значит, что булочки попадают под категорию кондитерских. Согласно ирландскому законодательству, количество сахара в хлебе «не должно превышать 2% от веса муки, включенной в тесто». Хлеб Subway содержит в пять раз больше сахара, то есть 10% от веса муки.

    Это не первый «хлебный спор» компании. В 2014 году Subway решила убрать из своих булок отбеливающий агент азодикарбонамид. Причиной стала разлетевшаяся по Сети петиция посетителей ресторанов. Выяснилось, что обычно азодикарбонамид используется при производстве ковриков для йоги и ковровых покрытий. Евросоюз и Австралия уже запретили добавлять его в пищевую продукцию.

    По данным Всемирной организации здравоохранения, можно потреблять не более 10% сахара от дневной нормы калорий. При этом ВОЗ настоятельно рекомендует уменьшить это количество до 5%, что составляет примерно 25 граммов.

    Придерживаться этого правила гораздо труднее, чем кажется. Если в 15-сантиметровой булочке от Subway содержится пять граммов сахара, то в «Биг Маке» от McDonald’s его уже 5,8 грамма. «Воппер» c беконом и сыром от Burger King еще слаще — девять граммов.

    Несахарные последствия

    Употреблять большое количество сахара вредно по многим причинам. Первая — это повышенный риск сердечных заболеваний. А чаще всего люди умирают как раз от них. Не стоит забывать и о диабете.

    «Естественно, превышение количества сахара ведет к развитию сахарного диабета, повышению веса употребителей таких бутербродов и другим вторичным проблемам со здоровьем. У мужчин может быть даже резкое нарушение потенции, а у женщин — бесплодие на фоне гиперэстрогенемии», — пояснила «360» врач-диетолог Марият Мухина.

    Она добавила, что у женщин могут возникнуть мастопатия и фоновые предраковые заболевания, эндометриозы, кисты яичников и так далее. Все эти заболевания медик назвала очень серьезными последствиями увлечения фастфудом. Кроме того, злоупотребление сахаром ведет к ожирению, атеросклерозу, сосудистым катастрофам, инсульту и инфаркту.

    Еще врачи предупреждают, что сладкие продукты способствуют появлению акне и ускоряют процесс старения кожи. Они также негативно влияют на зубы, вызывая кариес. Более того, от употребления сахара повышается риск заболевания почек.

    Скрытая угроза вкусных булочек. Хлеб из бургеров оказался опасно сладким | Изображение 1
    Источник фото: pixabay.com

    Уловки ресторанов

    По словам Мухиной, большое количество сахара в булочках — уловка ресторанов фастфуда. В Subway и других заведениях усиленно добавляют не только подсластители, но и соль, ароматизаторы и вкусовые добавки, которые как раз привязывают клиента к определенному вкусу.

    «Все это направлено на воспроизведение ощущения от грудного молока, поскольку в грудном молоке много молочного сахара и углеводов. В булочках как раз идет повышение сахара для того, чтобы сочетание было похоже на грудное молоко. Это вызывает определенную стимуляцию коры, подкорки головного мозга и так называемый вкусовой оргазм, когда у потребителя максимальный выброс эндорфинов — гормонов радости», — пояснила врач-диетолог.

    Она подчеркнула, что из-за стимуляции вкусовых рецепторов фастфуд хочется есть снова и снова. Но стоит понимать, что это просто пищевая зависимость. Более того, сахар совершенно не нужен организму.

    «Сахар появился 100 лет назад. Это совершенно искусственный кристалл, который придумала промышленность, получившая из тростника и свеклы искусственный экстракт, которого нет в природе. Этот экстракт для человека вреден и опасен», — заверила Мухина.

    Медик отметила, что для организма достаточно того сахара, который он получает вместе с фруктами и овощами. При этом даже в молочных продуктах есть сахар. Тем более в магазинах всегда можно найти натуральный мед.

    Но на сахарной зависимости людей зарабатывают не только рестораны быстрого питания. Прибыль себе повысили и аптеки, продавая лекарства от заболеваний, к которым приводит употребление сахара.

    «Тут все одна индустрия. Человек бегает по кругу, покупая в начале продукты, а потом работает на лекарства. Вот это бесконечный круг, когда на нем зарабатывают вот эти отрасли», — сказала врач-диетолог.

    Чем заменить

    Если очень хочется съесть фастфудный бургер, значит, человеку не хватает каких-то ароматизаторов, в частности глутамата. По словам Мухиной, его можно найти в водорослях или пармезане. Именно этими продуктами можно заменить булочки.

    В хорошем же хлебе должно быть всего три составляющие: вода, мука и закваска. Добавить в состав для улучшения сдобы и процесса образования пузырьков можно только мед.

    «Наиболее вредны все виды белого хлеба, в которых очищенное зерно, совершенно умертвленное, без наружной оболочки и витаминов. Плюс туда добавлены сахар, термофильные дрожжи, которые живут в кишечнике, создают колонии и вызывают дисбактериоз. Они конкурируют с нормальной флорой и устраивают целые грибковые колонии», — объяснила врач.

    Лучше употреблять хлеб из зерна грубого помола или отрубной. В составе не должно быть стабилизаторов, эмульгаторов и консервантов. Если человек в форме, то ему разрешено не более 50-100 граммов хлеба в день. При избыточном весе хлеб противопоказан. В этом случае можно есть только отруби — наружную оболочку зерна. В ней содержатся все необходимые витамины без лишних калорий.

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