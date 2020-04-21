Китайские ученые выяснили, что от конкретной мутации коронавируса зависит развитие болезни. То есть существуют агрессивные штаммы, из-за которых работа над вакциной усложняется.

Патогенность 2019-nCoV зависит от его мутаций, уверены ученые из Чжэцзянского университета в Китае. Они протестировали мутации коронавируса у 11 пациентов, образцы которых собрали с 22 января по 4 февраля у восьми мужчин и трех женщин в возрасте от четырех месяцев до 71 года. Оказалось, что существуют такие мутации, которые создают в 270 раз больше вирусной нагрузки, чем менее сильнодействующие типы.

Когда коронавирус только появился, врачи и ученые не могли отличить его от обычной пневмонии. Даже спустя несколько месяцев 2019-nCoV продолжает преподносить сюрпризы. Как и другие вирусы, 2019-nCoV развивается и мутирует. Недавно ученые из Тайваня и Австралии заметили первую значительную мутацию 2019-nCoV, изучив 106 образцов возбудителя COVID-19.

Мутацию заметили в образце, который взяли у пациента из Индии 27 января. Она снизила способность патогена связываться с рецептором на клетках человека. Другими словами, вирус сделал себя менее активным на первых фазах и, соответственно, менее заметным для человеческого иммунитета. Авторы считают, что благодаря этому вакцина от COVID-19 может быть более эффективной. Но есть опасения, что вирус продолжит мутировать и осложнит работу.

Исследователи обратили внимание, что 2019-nCoV относится к группе РНК-вирусов, для которых характерны высокие темпы мутаций в период распространения.

Мутация играет огромную роль в жизни вируса. Дело в том, что благодаря всего одной из них коронавирусы научились поражать человеческий организм, а чтобы передаться от мышей к людям потребовалось несколько изменений.

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Ученые из Академии наук Китая в начале апреля тоже изучали мутации коронавирусов. Они заметили, что в проверенных 103 образцах 2019-nCoV появилось 149 изменений, которые можно разделить на два подтипа: S и L. Второй тип более заразный, чем первый.

К 11 апреля ученые зафиксировали только три штамма, в которые мутировал 2019-nCoV. Их назвали A, B и C. Сильные стороны каждого из них исследователи не описали, но отметили, что тип зависит от региона. Например, в в Австралии более распространены типы A и B, а в Италии — C.

Опасные, но редкие мутации

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн объяснил «360», как часто вирусы мутируют и как эти организмы, грубо говоря, «мыслят».

Нуклеотиды — вещества, из которых построена цепочка генетического материала (РНК) — меняются при каждом цикле размножения. Они идут цепочкой в ряд около 30 тысяч. Когда происходит воспроизведение нуклеиновой кислоты, происходит репликация благодаря РНК-полимеразе — ферменту, который совершает этот процесс. Этот фермент работает с ошибкой примерно один на 10 тысяч.

В каждом цикле у вас три мутации в среднем в каждом вирионе (вирусная частица — прим.ред.). Вирионов много, их миллионы и сотни миллионов. В каждом есть мутации <…> Некоторые носят стабильный характер, закрепляются. Когда вирусу выгодно, он закрепляет эти мутации и они остаются характеристикой популяции. Анатолий Альштейн.

Цикл размножения у вирусов продолжается несколько часов. За это время вирион приобретает мутацию. Но это не значит, что сразу у всей популяции произойдет такая же мутация. Она может как бы «отказаться» от мутации, если посчитает ее бесполезной.

Он (вирус — прим.ред.) мутирует постоянно и постоянно идет отбор, но чтобы полезная мутация для вируса закрепилась — это возникает не так часто Анатолий Альштейн.

Влияют ли мутации на эффективность вакцины? Альштейн привел в пример уже известные вирусы гриппа. По его словам, этот тип мутирует каждый год, поэтому и вакцину следует переделывать. Но для вируса кори не нужно обновление прививки. То же самое и для вируса полиомиелита.