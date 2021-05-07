«Тайфун-ПВО», Ту-160 и новый голос. Россиян ждут сюрпризы на параде Победы

Парад 9 мая, приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в обычном режиме. Военные пройдут по Красной площади, вслед за ними — техника. Будут на параде 2021 года и новинки, причем как на земле, так и в воздухе.

Солдаты и техника

Парад Победы в 2021 году состоится 9 мая в штатном режиме, несмотря на то, что коронавирус еще окончательно не отступил. В праздничном шествии примут участие более 12 тысяч человек в составе 37 парадных расчетов и порядка 190 единиц военной и специальной техники.

Начиная с 10:00 по Красной площади в составе пеших колонн пройдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинский частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участники «Юнармии», а также представители ведомств ФСБ, Росгвардии и казачьего войска.

По Красной площади торжественно пронесут исторические боевые знамена воинских частей, которые в годы войны награждали орденом Александра Невского.

Возглавлять колонну боевых машин будет исторический танк Т-34. За ним проследуют 190 единиц современной и перспективной военной техники, в числе которой будут представлены танки Т-80 БВМ, Т-90М «Прорыв», бронеавтомобили линейки «Тайфун», ракетный комплекс «Искандер-М», реактивная система залпового огня «Торнадо-С» и другие.

Воздушная часть

Воздушная часть парада Победы пока остается под вопросом из-за погодных условий. Однако в планах — пролет над Красной площадью вертолетов Ми-26, военно-транспортные Ил-76, бомбардировщики Су-24, самолеты-заправщики Ил-78 и другие.

Закрывать парад будут МиГ-31к и Су-57 и три группы самолетов «тактическое крыло», «кубинский бриллиант» исполнят пилотажные группы «Русские витязи» на Су3-30см и «Стрижи» на МиГ-29, а также шесть штурмовиков Су-25, которые по традиции окрасят небо в цвета российского триколора.

Всего в параде должны принять участие 23 вертолета и 53 самолета ВКС. Они будут лететь на высоте от 180 до 550 метров с разными скоростями — от 200 до 550 километров в час.

Впервые на Красной площади

К 76-й годовщине Победы в параде примут участие и некоторые новые участники. Впервые по Красной площади пройдет парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа. Также новинкой станет образец бронеавтомобиля повышенной защищенности «Тайфун-ПВО».

Открывать воздушную часть парада впервые будут три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, вслед за ними пролетят над столицей транспортно-боевые Ми-8, ударные Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на вертолетах «Ночной охотник» Ми-28Н. Особенностью парада 2021 года станет и пролет стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении Су-35С.

В этом году у парада Победы будет и новый голос — Антон Сунцов. Он ученик народного артиста России Евгения Хорошевцева, который комментировал парады с 2007 года. В декабре 2020 года он ушел из жизни в возрасте 76 лет.