Новый сюрприз от летучих мышей. Ученые нашли предка коронавируса в Лаосе

У летучих мышей Лаоса выявили несколько вирусов, которые ученые считают предками SARS-CoV-2. Сами по себе эти находки для людей не опасны. Для активации вирусов нужен промежуточный хозяин — посредник между мышью и человеком. Зато эти данные, возможно, помогут избежать новой пандемии.

Французские и азиатские ученые обнаружили у подковоносых летучих мышей, обитающих в известняковых пещерах на севере Лаоса, три типа коронавируса. Они практически идентичны изначальному уханьскому варианту. Ученые объявили их ближайшими предками SARS-CoV-2, известными на сегодняшний день, сообщил Bloomberg.

Работа уже опубликована на сайте Research Square. По мнению авторов, их открытие может положить конец домыслам об искусственном происхождении коронавируса. Ученые уверены: они еще раз подтвердили гипотезу о том, что пандемия началась с распространения вируса, переносимого именно летучими мышами.

Исследователи также заявили, что ни один из выявленных вирусов не содержит в себе титры, облегчающие проникновение в человеческий организм. Однако авторы исследования сообщили, что оригинальный коронавирус мог приобрести нужный титр уже в процессе промежуточной передачи другому животному или же при циркуляции среди людей на ранней стадии пандемии.

Коронавирус точно не искусственный?

Одно время американские ученые настаивали на искусственной природе коронавируса. Они сообщали, что даже выявили генетический след SARS-CoV-2, которого нет у естественного коронавируса. По мнению США, причиной пандемии стала случайная утечка из лаборатории в Ухане, которая как раз занималась изучением и увеличением патогенности коронавирусов.

Китай в свою очередь заявил, что первые случаи заражения в мире произошли в штате Флорида. Это случилось за несколько месяцев до возникновения вспышки в Ухане. Симптомы, похожие на проявление коронавирусной инфекции, зафиксировали у 26 человек. Но всю информацию о пациентах со схожими симптомами засекретили.

В итоге в феврале 2021 года в Ухане побывала группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения. Эксперты заявили, что лабораторное происхождение SARS-CoV-2 маловероятно. В ответ США вместе с еще 13 странами обвинили организацию в сговоре с Китаем.

Опасность в промежуточном хозяине

Молекулярный биолог и вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени М. Ломоносова Максим Скулачев напомнил в разговоре с «360», что как только был найден новый коронавирус, сразу начали искать его ближайшего родственника. И нашли некий коронавирус, который был довольно давно обнаружен у подковоносых летучих мышей в Китае.

«Напрямую для людей этот вирус не опасен — он не передается от человека к человеку. И, соответственно, для вновь обнаруженных штаммов он наверняка это правило тоже выполняет. И даже если он сможет заразить человека, что не факт, ему это сделать будет очень тяжело: он не сможет передаться другому человеку», — рассказал Скулачев.

Чтобы появилось уже человеческое заболевание, вирус должен «вариться» в каком-то организме. Обычно это промежуточный хозяин между летучей мышью и человеком — пушной зверь или даже свинья. Лишь после большого количества контактов этих промежуточных животных между собой и человеком может возникнуть опасный для людей штамм.

«Напрямую для человека летучие мыши не несут опасности — в том смысле, что вирусы, которые у них есть, не смогут организовать пандемию. Но уже есть много примеров того, что человеческие вирусы довольно быстро появлялись из вирусов летучих мышей. Это значит, что у человека нет большого резона контактировать с летучими мышами», — резюмировал вирусолог.

Пандемия будущего

Скулачев добавил, что гораздо важнее ограничить контакты летучих мышей с домашними животными. Вирусолог отметил важность исследований французских и азиатских ученых, ведь точное происхождение коронавируса по-прежнему неизвестно. Возникает огромное количество конспирологических теорий, которые очень сильно отвлекают силы ученых от действительно важной работы.

Даже если эти исследования не помогут бороться с нынешней коронавирусной инфекцией, они полезны, чтобы избежать новой вспышки, отметил ученый. Ведь это не последняя пандемия в истории. Следующая может быть не за горами, как только восстановится сообщение между странами.