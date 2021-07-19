Юристы посчитали СИЗО для сбившей детей студентки излишней мерой. На решение могло повлиять общество

Тверской суд Москвы отправил студентку РАНХиГС Валерию Башкирову в следственный изолятор до 16 сентября. Девушка за рулем автомобиля Mazda сбила семью с детьми в столичном районе Солнцево. Двое из трех пострадавших детей скончались в больнице. Изначально суд отправил Башкирову под домашний арест, но меру пресечения изменили. Эксперты отметили, что свою роль в решении суда сыграл общественный резонанс.

Из дома под стражу

Тверской суд Москвы изменил меру пресечения студентке Валерии Башкировой, которая сбила на автомобиле Mazda семью с детьми. Двое мальчиков пяти и трех лет умерли в больнице от полученных травм. Услышав об изменении меры пресечения девушка расплакалась.

Изначально столичный главк МВД завел уголовное дело по статье «Нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». По решению суда Валерию Башкирову отправили под домашний арест.

После смерти второго мальчика прокуратура переквалифицировала обвинение на статью «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности двух и более лиц». Ведомство потребовало от следователей подать ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемой на реальный арест.

Автоюрист Сергей Смирнов в беседе с «360» заявил, что не видит смысла в изменении домашнего ареста для обвиняемой, потому что она не представляет никакой угрозы.

Это просто ДТП, нарушение правил из-за невнимательности, которое привели к тяжким последствиям. Обычно арестовывают, когда фигурант может оказать давление на следователя, на свидетелей Сергей Смирнов.

По его словам, суд мог пойти на изменение меры пресечения после резкой реакции общества. Домашний арест для студентки, обвиняемой в смерти двоих детей, многим показался достаточно мягким решением.

Сергей Смирнов напомнил, что также несколько заявлений выпустили депутаты Госдумы прошлого созыва. Он подчеркнул, что эти факты можно рассматривать, как давление на следствие и прокуратуру.

«Это неправильно, потому что суд должен быть беспристрастным и не должен выносить свои вердикты, основываясь на мнении общественности», — подчеркнул автоюрист.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, какое наказание грозит девушке. Здесь нужно учитывать множество факторов, которые повлияют на исход дела. Суд учтет было ли раскаяние, компенсация или примирение сторон.

С мнением, что реальный арест из-за причинение смерти по неосторожности мера чрезмерная согласился юрист Коллегии правовой защиты Марат Бикбов. Он напомнил, что вся авария попала в объектив камеры наблюдения, поэтому доказательств там достаточно. Домашний арест, под которым находилась студентка, обеспечивал, что она не будет давить на свидетелей.

«Строгость мер именно к автомобилистам»

Марат Бикбов подчеркнул, что для водителей наказание за смертельное ДТП по неосторожности намного строже, чем за обычное причинение смерти по неосторожности.

«Там нет такого, что если ты в состоянии опьянения, тебе в два раза больше срок дается. Такая строгость мер именно к автомобилистам. Хотя к тем, кто мог случайно застрелить другого человека на охоте, строгости нет. Хотя последствия одинаковые и опасность для общества тоже», — подчеркнул он.

Эксперты сошлись во мнении, что авария с участием Валерии Башкировой достаточно рядовая. Марат Бикбов отметил, что на видео можно посмотреть, как первой притормозила машина стоящая рядом, пропуская пешеходов. Таким образом семья оказалась вне поле зрения студентки. По правилам дорожного движения она должна была затормозить. Эксперт не исключил, что девушка просто не видела пешеходов.

Сергей Смирной ответил, что подобные аварии невозможно предотвратить запретами со стороны властей. Водитель может совершить ошибку в любой момент. Выход из ситуации эксперт видит в минимизации ущерба. Для этого достаточно оборудовать пешеходные переходы ограничителями в виде лежачих полицейских и светофоров. Тогда даже в случае ошибки водителя последствия удастся свести к минимуму.