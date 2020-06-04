Протесты или балаган? Мир взрывоопасно реагирует на ситуацию в США

Акция протестов против полицейского насилия вышла за пределы Соединенных Штатов. Вслед за жителями США на улицы вышли жители столиц в Великобритании, Франции и Швеции. Подборка протестов из социальных сетей — в материале «360».

В Лондоне центральные улицы заполнены людьми. Больше тысячи британцев вышли на улицы, чтобы поддержать акцию в защиту афроамериканцев. В некоторых местах акция переросла в беспорядки. Одну из таких стычек между полицией и протестантами выложили в Twitter.

Жители Франции, вдохновившись примером американских протестов, вышли на улицы своих городов. Не смотря на запреты властей, около 20 тысяч жителей участвовали в акции. Они провели шествие в память о гибели 24-летнего Адамы Траоре. Он погиб в июне 2016 года из-за жесткого задержания полицией.

Траоре поругался с полицейскими, после чего попытался сбежать, правоохранителям удалось его задержать в доме, где он прятался. По рассказам одного из трех офицеров, участвовавших в аресте, им удалось сковать Адаму, надавив на него общим весом. В машине парень потерял сознание, после чего умер в соседнем полицейском участке. Когда приехали парамедики, Адама Траоре все еще оставался закованным в наручники.

К митингам присоединился Стокгольм. В стране по-прежнему запрещено собираться свыше 50 человек из-за распространения коронавирусной инфекции. Однако жителей это не остановило. Они поддержали протестное движение и выступили против полицейского произвола. В соцсетях появились десятки постов #withGeorgeFloyd и #BlackLivesMatter.

Впрочем, некоторые граждане провляли агрессию, поэтому и в Стокгольме были зафиксированы стычки с полицией.

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