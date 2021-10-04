Ситуация с коронавирусом в России становится серьезнее: главное с совещания властей

Поводов для ослабления ограничений из-за коронавируса в России пока нет. Напротив, в случае ухудшения ситуации могут ввести новые меры. Единственная защита от вируса сейчас — вакцинация, которую могут внести в национальный календарь прививок. Обстановку с ковидом в России обсудили на совещании с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой, премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Массовые мероприятия по-прежнему под запретом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовые мероприятия по всей России все еще нельзя проводить в связи с распространением коронавируса.

«Такие мероприятия сегодня не проводятся, и оснований для их проведения нет, кроме тех случаев, когда они организуются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции», — заявила она.

Попова процитировала июльское постановление. Этот документ позволяет главам регионов разрешать массовые мероприятия, но предельную численность нужно рассчитывать из показателей субъекта по коронавирусу. Глава ведомства уточнила, что в России нигде нельзя проводить мероприятия с участием более трех тысяч человек, в двух субъектах разрешаются мероприятия с участием одной-трех тысяч человек.

Роспотребнадзор также пояснил слова Поповой, что дополнительных ограничений не вводилось.

В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов совместно с главными санитарными врачами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию Роспотребнадзор.

Вакцинацию от коронавируса — в национальный календарь

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным обратил внимание на необходимость внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.

«В абсолютном большинстве случаев в стационары попадают те, кто воздержался от вакцинирования. Первая просьба — все-таки включить в национальный календарь прививок вакцинацию. Считаем это очень важным и необходимым для сохранения жизней людей», — сказал Воробьев.

Поэтому он попросил включить в национальный календарь прививок эту вакцинацию.

Ковидные ограничения в Москве могут ужесточить

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти будут принимать все необходимые меры в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Собянин подчеркнул, что мэрия будет контролировать ситуацию и принимать необходимые меры в случае ухудшения.

На прошлой неделе глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе.

Недостаточный уровень вакцинации в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень вакцинации от коронавируса в России недостаточен. Заболеваемость ковидом в большинстве российских регионов растет.

«Во всех без исключения регионах созданы условия для того, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса, также сформирован резерв препаратов, однако уровень вакцинации недостаточный для того, чтобы остановить распространение инфекции», — сказал премьер.

Также ситуация ухудшается из-за того, что начался сезон простуд и гриппа. Все эти факторы создают дополнительную нагрузку на врачей. Мишустин добавил, что динамика распространения коронавируса в России вызывает беспокойство. Число пациентов с COVID-19 в октябре больше, чем год назад.

Контроль за соблюдением масочного режима вызвал вопросы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у нее есть много вопросов относительно контроля соблюдения масочного режима в российских регионах. Она отметила, что масочный режим, который веден как требование, действует по всей России. Однако, например, в Брянской области рост заболеваемости ковидом составляет 22%, в Севастополе — 34%, в Орловской области — 27%. При этом контроль за выполнением требований и наказание в случае их нарушений в этих субъектах минимальны, отметила Попова.

«Это даже несопоставимо с тем же уровнем, который мы видели в прошлом сентябре. Контроль за соблюдением всех требований — это крайне важная составляющая сегодняшнего дня», — сказала Попова.

Тем временем в России растет заболеваемость ковидом. В понедельник оперативный штаб объявил, что за сутки выявлен 25 781 случай COVID-19. Это максимум с 2 января.