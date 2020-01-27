Сироты при живых родителях. Почему в России так часто бросают детей

Около 40% детей попадают в российские приюты с согласия родных. И с годами в нашей стране все больше детей, оказавшихся сиротами при живых родителях. Их бросают по разным причинам: кто-то не хочет заботиться, а кто-то не может. Так, россиянин оставил двух сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснив, что не в состоянии содержать семью. Этот случай, увы, показательный, но не выдающийся.

С оставленными в Шереметьево братьями все в порядке — из аэропорта их отвезли в одну из подмосковных больниц. С детьми пообщался психолог, медики начали искать родственников и уже нашли маму, бабушку и дедушку. Мать сейчас беременна третьим ребенком и живет в Хабаровске. Она готова взять сыновей в свою новую семью, но отдадут ли ей детей — вопрос. А пока мальчики сходили на экскурсию в красногорский океанариум и позавтракали с губернатором Московской областиАндреем Воробьевым. Но большинство брошенных детей оказываются в ситуациях куда более сложных.

Брошенные дети

По данным фонда «Нужна помощь», в 2018 году сирот в России было больше 480 тысяч. Большинство — так называемые социальные сироты, то есть родители живы, но оставили их или потеряли родительские права. Как объяснила «360» руководитель отдела исследований благотворительного фонда «Нужна помощь» Елизавета Язневич, ребенок может стать социальным сиротой, если, например, единственного родителя признают недееспособным.

Если говорить о том, что не созданы условия, чтобы сохранить ребенка дома, оказав такому родителю необходимую поддержку, — в этом смысле ребенок оказывается действительно брошенным, только никак не родителем Елизавета Язневич.

Официальная статистика учитывает отдельно только случаи, когда родители отказываются от малыша еще в роддоме. Все остальное статистика не различает.

Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская в разговоре с «360» обратила внимание на то, что историй, как у мальчиков из Шереметьево, очень много — когда родитель вынужден оставить детей из-за того, что не может их содержать.

У нас треть детей, которые находятся в организациях для детей-сирот, оказались там по заявлению родителей — временно, в связи с трудной жизненной ситуацией Елена Альшанская.

Разница между этим случаем и тысячами аналогичных только в том, что обычно люди обращаются напрямую в органы опеки или приюты, а не оставляют детей в аэропортах. При этом Альшанская добавила, что порядка 40% всех социальных сирот попадают в детдома и интернаты «по заявлению».

Кто лишает детей семьи?

Как это исправить? Альшанская уверена: нужно менять подход к помощи семьям в подобных ситуациях. Большая проблема, по ее словам, заключается в том, что родители и государство считают помощью то, что ребенок временно оказывается в социальном учреждении.

В нормальной ситуации, когда родитель пишет заявление о том, что ему нечем кормить детей, и просит отдать их в приют, в нормальной ситуации мы должны не забирать ребенка, кивая на это заявление, а должны решать вопрос: по какой причине этому родителю не хватает денег на то, чтобы ребенка обеспечивать Елена Альшанская.

Исследование причин социального сиротства в России подтверждает: только 10% детей оказываются в приютах из-за того, что родители отказываются исполнять свои обязанности. Большая же часть причин так или иначе связана с алкоголизмом.

«Это огромный вопрос ко всей нашей государственной системе, когда есть дети, которые находятся в государственных учреждениях не потому, что об них кто-то тушил сигарету или как-то над ними издевался, и не просто потому, что родители не хотят их растить и отказываются от воспитания, а потому что у родителей просто нет такой возможности», — заключила она.

Что будет с мальчиками из Шереметьево, пока не ясно. Но власти Подмосковья уже призвали их отца выйти на связь и пообещали помочь ему с работой.