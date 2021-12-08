Сироту с Украины сначала приютили, а потом бросили в США. Девочку-карлика посчитали взрослой мошенницей

Семья из США удочерила девочку с Украины с синдромом карликовости, но позже заподозрила в ней взрослую мошенницу, притворяющуюся ребенком. По их словам, она вела себя слишком зрело для семи лет, а также пыталась навредить им, поэтому они ее бросили. Девочка все обвинения отрицает, а суд США завел дело против родителей, обвинив их в подвергании опасности жизнь ребенка.

Как все началось?

Девочка по имени Наталья, страдающая карликовостью, попала с Украины в США в шесть лет. Она успела побывать на попечении нескольких приемных семей, прежде чем оказалась у Кристин и Майкла Барнетт, живших во Флориде.

«Я действительно думала, что нашла подходящую семью», — говорила девочка ведущему американского ток-шоу Dr. Phil в 2019 году. Там же она рассказала, что семья до них вернула ее в социальные службы из-за несчастного случая с их ребенком. По словам Натальи, она тесно общалась с одним из сыновей приемных родителей, а потом между ними случилась ссора и во время нее она нехорошо приземлилась на его руку. Мама мальчика решила, что она пыталась ее сломать, после чего отказалась от Натальи.

Затем она попала в семью Кристин и Майкла Барнетт, на тот момент ей все еще было шесть лет, писала Би-би-си.

Подозрения Барнеттов

Кристин и Майкл Барнетт тогда воспитывали троих детей, один из которых страдал легким аутизмом. Они были уверены, что смогут оказать достойную поддержку ребенку, страдающему карликовостью. Однако почти сразу после того, как Наталья попала в их дом, они заподозрили что-то неладное.

Кристин рассказывала, что Наталья говорила больше как подросток, чем ребенок, не хотела играть с игрушками и хотела проводить время с девочками постарше. Она также утверждала, что были и физические признаки, указывающие на то, что девочка была старше, чем думала семья.

«Наталья была женщиной. У нее были месячные. У нее были взрослые зубы. Она не выросла ни на дюйм, хотя рост прибавился бы даже у ребенка с карликовостью», — заявляла Барнетт.

Семья говорила, что водила девочку на обследование костей и зубов, которые подтвердили, что Наталье было как минимум 14 лет. В 2012 году они также поместили ее в психиатрическое отделение, где у нее якобы обнаружили социопатическое расстройство личности. А такое заболевание определяется не раньше 16 лет. После возвращения из больницы девочка якобы начала признаваться в том, что она на самом деле старше своего возраста.

Пара также утверждала, что в какой-то момент Наталья начала представлять угрозу для их семьи. По их словам, девочка угрожала им ножом во сне, пыталась отравить кофе Кристин чистящим средством, а также толкнуть ее на электрический забор.

На интервью для Dr. Phil Наталья, которой на тот момент уже было 16 лет, отвергала все обвинения. Она заявила, что у нее не было месячных, когда она жила с Барнеттами, и нападений на них она тоже не совершала.

Бросили одну

Утверждения Барнеттов о показаниях врачей и обследованиях не имеют под собой никакого подтверждения. Однако это не помешало им в 2012 году подать ходатайство в Верховный суд округа Мэрион во Флориде об изменении даты в свидетельстве о рождении Натальи с 2003 на 1989 год. При помощи адвоката они смогли добиться желаемого и зачислили Наталью в школу для взрослых.

В 2013 году семья решила переехать в Канаду, но брать с собой приемную дочь, которая, по их мнению, была взрослой женщиной, они не собирались. Вместо этого они сняли ей квартиру в Лафайете, штат Индиана, оплатив аренду на год.

В феврале 2014 года Майкл подал на развод с Кристин. В том же году Наталью выселили из квартиры, а четыре месяца спустя она сообщила властям, что не видела свою семью с тех пор, как они покинули страну. На тот момент, по ее словам, ей было восемь лет и, как она рассказывала, весь год ей приходилось питаться консервами, которые ей оставили Барнетты.

Сейчас и Кристин, и Майкл утверждают, что они боялись Наталью и были убеждены в том, что она аферистка. Однако в разговоре с полицией в 2019 году Майкл говорил обратное. Он заявлял, что всегда считал Наталью ребенком, но Кристин заставляла ее говорить всем, что ей на самом деле 22 года. Майкл также признался, что они лишь оплачивали аренду квартиры девочки, но не покрывали никакие другие расходы.

Сын-вундеркинд

USA Today в 2019 году писал о возможной мотивации четы Барнеттов для клеветы на Наталью. Как уже выше упоминалось, один из их сыновей имел аутизм, он же в марте 2011 года привлек внимание СМИ своими уникальными способностями. В 12 лет он уже изучал физику и разрабатывал собственные теории относительности в Университете Индианы.

Про мальчика снимали новостные сегменты в американских телепрограммах и даже пригласили выступить со своей собственной лекцией на TED. Все это стало происходить менее чем через год после удочерения Натальи. Способности мальчика развивались, а к 2013 году его приняли на учебу в один из престижных университетов по физике в Канаде, где он начал работать над докторской степенью. За это время его мать Кристин даже успела написать книгу, посвященную его жизни и воспитанию.

Источник фото: https://twitter.com/subibubebo/status/1182142262072840193

Вся эта история идентична сюжету фильма «Сирота» 2009 года, где пара удочерила маленькую девочку, которая оказалась психически неуравновешенной женщиной из России с замедленным физическим развитием. По сюжету фильма, она убивает нескольких человек, включая своего приемного отца.

Что с ними сейчас?

Несмотря на то, что Наталью бросили еще в 2013 году, общественности эта история стала известна только в 2019-м. По данным того же года, девочка уже проживала у другой семьи из Индианы. Ее новыми приемными родителями стали 36-летний пастор Антвон Манс и его жена Синтия. Помимо Натальи они воспитывали еще пятерых детей.

Источник фото: https://twitter.com/subibubebo/status/1182142262072840193

Они отмечали, что, узнав об истории девочки, не смогли пройти мимо и захотели ей помочь. Они также подчеркивали, что она не предоставляла никакой угрозы их детям.

Против четы Барнетт в 2019 году возбудили дело о пренебрежении родительскими обязанностями. Их обвинили в том, что они бросили ребенка без помощи и подвергли его жизнь опасности. Ни один из них не признал своей вины, а судебное разбирательство по делу продолжается до сих пор.