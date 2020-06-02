Сирота из Армавира публично заступился за опекуна. Другие приемные дети обвинили мужчину в истязаниях кактусом

Сирота из Армавира поднял на уши органы опеки Краснодарского края из-за истории, которая произошла с его семьей. 16-летний парень уверен, что один из его братьев подставил отца, чтобы уйти в другую семью.

Позиция одного из детей

16-летний сирота Егор (имя изменено) рассказал историю того, что случилось в 2019 году с его семьей. С 2014 года он жил в Армавире Краснодарского края у Эдуарда и Натальи Филипповых с двумя братьями. Судя по словам Егора, ему нравилось жить с приемными родителями, они никого из детей не били и относились к каждому с любовью и уважением.

Могу с уверенностью сказать, что папа никого из нас не бил, тем более маленьких детей, которые появились позже. Моя семья есть самое лучшее, что я когда-либо знал и которой я когда-либо верил Егор.

В 2017 году в семье появился еще один ребенок — Владислав (имя изменено), 2003 года рождения. Он, по мнению Егора, «превратил прошлым летом жизнь в ад». Парень рассказал, что в августе 2019 года Владислав хотел уйти от семьи Филипповых в другую. Якобы там подростку подкинули идею разозлить Эдуарда до такой степени, чтобы тот физически наказал Владислава, а юноша снял это все на видео. Мальчик так и сделал, спрятав камеру в комнате, где его хотели наказать.

По словам Егора, на видео не видно, как Эдуард бьет Владислава. Более того, после произошедшего довольный парень убежал с радостными криками в духе «ура, у меня получилось».

Егора с младшими братьями отвезли в органы опеки, где их якобы заставляли написать согласие на переход в другую семью.

Она (инспектор из органов опеки — прим. ред.) кричала, что если мы сейчас не напишем согласие на другую семью, которую мы раньше вообще никогда не знали, то нас отправят в детский дом Егор.

Видео Егора, где он рассказывает ситуацию в его семье / Источник фото: телеканал «360»

В декабре 2019-го собралась целая комиссия по делу Егора и, как он передал, предложила два варианта: либо он переходит в семью к некой Татьяне Козловой, либо отправится в детский дом. Он сказал, что хочет к Наталье Филипповой, но ему ответили, что «такого варианта не может быть», и парень согласился поехать к Татьяне.

Спустя день он ушел к его первой мачехе Наталье и написал отказ от Козловой. Сейчас подросток находится на попечительстве у органов опеки, но живет у Филипповой. На его отчиме Эдуарде висит уголовное дело за истязания, которое возбудили после видеоролика Владислава.

Егор уверен, что органы опеки ввели в заблуждение и его, и Наталью Филиппову, потому что женщине представители сказали, что парень якобы отказался от нее. Впоследствии Егора отправили в социально-реабилитационный центр, где полицейский якобы требовал, чтобы он написал заявление на Эдуарда о том, что тот бил его.

Позиция Натальи

Наталья подтвердила, что Егор у нее. Приемные дети живут с ней на протяжении шести лет, а самому старшему — 20 лет. Владислав был единственным ребенком не из детского дома — его изъяли из другой семьи, где маму и папу лишили родительских прав.

Если дети детдомовские, то действительно мама и папа — для них это важно, но для него (Владислава — прим. ред.) было это неважно. Он очень любил отчима, который дважды был судим, и для него было все равно, в какую семью попасть, лишь бы уйти из приюта и попасть в семью отчима Наталья Филиппова.

По словам Натальи, Владислав полтора месяца пытался довести приемных родителей до срыва. В том числе он избивал маленьких братьев, душил их и заставлял делать «сексуальные массажи», показывал «фокусы со своим половым членом».

«У нас очень хорошая семья, у нас дружеские отношения с пацанами, большой дом, мы все очень дружны, и мы никогда с мужем не наказывали детей, ну просто никогда», — добавила Наталья.

Однако после видео Владислава семью Филипповых вызвали в опеку и, по словам Натальи, сказали: «Либо вы пишите сейчас отказ от детей добровольный, либо мы это относим в прокуратуру и ваш муж садится в тюрьму». По словам Натальи, инспекторы опеки попросили у нее 50 тысяч рублей непонятно за что.

Потом в кабинет к инспекторам опеки вызвали малолетних детей Филипповых, в том числе Егора.

Другой ролик Егора, где он рассказывает о происходящем в семье / Источник фото: телеканал «360»

«И начали орать: „Если вы не напишете согласие в новую семью, ваш папа сядет, а мы вас отправим в детский дом. Туда, где вы больше никогда не увидите ни братьев, ни маму с папой“. Дети рыдали, но заявление написали в семью, которую еще не знали», — сказала Наталья.

Следующая встреча всех участников конфликта состоялась в доме нового опекуна — Татьяны. Помимо Егора, там было два его младших брата. Они сидели у нее на коленях на протяжении всего разговора, и инспекторы с ними не разговаривали.

Потом женщина узнала, что, оказывается, эти дети якобы беседовали с опекой и рассказали представителям, что Эдуард «ежедневно их избивал на протяжении года, истязал, даже кактусом пытал, которого у нас отродясь не было». Причем несовершеннолетние называли даты, когда это происходило, но Наталья обратила внимание, что это невозможно, так как в то время они не были в семье Филипповых.

По словам Натальи, инспекторы опеки ввели ее саму и Егора в заблуждение. Они сказали парню, что Наталья якобы от него отказалась. При этом женщину тоже уверили, что ребенок не согласился жить с ней.

Аудиозапись «виновника»

В распоряжении «360» оказалась аудиозапись разговора, вероятно, Владислава с его знакомым. Тот спрашивал у парня об избиении Эдуардом, а потом отдал аудио Филипповым. В записи Владислав говорит, что сделал в занавеске дыру, чтобы спрятать там камеру.

«Я ему сначала сказал: я хочу из семьи уйти, надоело мне в этой семье жить, она бесит меня уже. <…> Я снял и уехал на велосипеде. Подготовился заранее, за день, получается», — произнес Владислав.

Вечером того же дня он уехал к человеку, которого назвал отчимом. Опекуны его искали ночью, на следующий день он обратился в опеку и отдал представителям флешку с «видеокомпроматом». После этого его отправили к сестре отчима, потому что тот сидел в тюрьме 20 лет назад и не может быть попечителем.

Позиция опеки и правоохранителей

В официальной сводке прокуратуры говорится, что Эдуард Филиппов систематически бил трех несовершеннолетних, в том числе Владислава. А 2 сентября 2019 года Наталья Филиппова подала заявление, где просила освободить ее от обязанностей опекуна по состоянию здоровья.

В апреле 2020 года Эдуарда обвинили в истязании несовершеннолетних. В сводке говорится, что он систематически бил Владислава и еще двух детей ремнем и заставлял их трогать кактус.

Также в документе сообщается, что Филиппов еще в 2017 году бил Владислава ремнем — в январе и июне.

В материалах указаны показания каждого из участников конфликта, в том числе самого Филиппова. Он заявил, что летом 2019 года его жена Наталья видела, как Владислав душил одного из братьев. Кроме того, в его дом периодически приходили из органов опеки и общались со всеми детьми. Никто из них ни разу не сказал, что кто-то кого-то бьет.

30 марта адвокат Филиппова подал ходатайство, чтобы с подзащитного сняли все обвинения. Каковы были результаты, не сообщается.