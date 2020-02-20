Сирийские дороги стали местом для стычек России и США. Что кроется за мелкими разборками?

Американские военные провоцируют российские войска в Сирии даже в мелочах. В Сети появилось видео, как броневик Oshkosh M-ATV подрезает «Тигра». Военная полиция России довольно часто пересекается с американцами, причем это далеко не приятные встречи. Почему эти стычки происходят и стоит ли бояться последствий — разбирался «360».

Дорожный конфликт

Американский броневик модели Oshkosh M-ATV пытался столкнуть с дороги российский «Тигр». Судя по кадрам, российскую колонну тормозила американская машина, едущая по дороге очень медленно. Видимо, «Тигр» захотел, чтобы иностранные военные пропустили колонну, поэтому по обочине доехал до медлительного Oshkosh M-ATV и попытался обогнать. Но водитель принципиально отказался пропускать «Тигра», сначала свернув влево, а когда наш броневик повернул вправо, то Oshkosh M-ATV сделал то же самое. В итоге обе машины остановились. На этом съемка закончилась.

В Центральном командовании США отказались комментировать произошедшее.

Неоднократные пакости

Подобных стычек между двумя армиями довольно много.

На днях произошла из ряда вон выходящая ситуация, в результате которой погиб 14-летний сириец. Американские военные открыли огонь по протестующим жителям деревни Хирбет-Амо, что недалеко от города Камышлы. Местные не захотели пропускать колонну США через контрольно-пропускной пункт, поэтому заблокировали проезд и кидали в броневики камни.

В отместку американцы беспорядочно обстреляли безоружных людей и даже запросили поддержку с воздуха. В результате стрельбы погиб 14-летний мальчик.

Накалившуюся ситуацию разрешили российские военные. Наш патруль прибыл на место происшествия и предотвратил эскалацию конфликта.

В январе 2020 года американские военные не пропустили российский патруль в Сирии. Солдаты США выставили блокпост на выезде из города Тель-Тамр, из-за чего колонна была вынуждена развернуться.

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сказал 23 января, что у российских и американских военных ранее были проблемы с деконфликтацией. Он напомнил о ситуации, когда солдаты США «перехватывали» российского генерал-майора, следовавшего в Манбидж. Тогда проблему урегулировали ультиматумом — дескать, высокопоставленную персону отпустят, если российские ВКС не будут летать над районами в Сирии, занятыми американцами.

А что вообще российские войска делают в Сирии? 9 октября 2019 года Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии. Ее цель — избавить регион от курдских формирований, которые в Анкаре считают террористическими. 22 октября того же года Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, Россия и Турция договорились совместно патрулировать северо-восточные районы Сирии.

Причины и последствия столкновений

Специалист в области геополитики, конфликтологии, международных отношений Леонид Ивашов понадеялся, что такие мелкий стычки не приведут к серьезным последствиям. В то же время такому наглому поведению американцев есть объяснение.

Этот инцидент случился на фоне обострения между Россией и США. Это некая запланированная система давления на Россию, в том числе на российские войска в Сирии, которая привела к такому «случайному» инциденту. <...> Слишком активная роль России не понравилась США, потому что Россия отнимает некоторые позиции у США, а они не хотят уходить из региона Леонид Ивашов.

Ивашов уверен, что все дело в страхе перед астанинским альянсом Россия — Турция — Иран, поэтому действия американцев направлены на разрушение этой цепи. В этой связи стоит ожидать, что давление на Россию будет усиливаться.

Россия как служба спасения

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «360» сказал, что еще с 2015 года, когда ВКС России прибыли на территорию Сирии в рамках выполнения резолюции ООН (освобождения САР от бандформирований), военная полиция столкнулась с коалицией, возглавляемой США. И действовала она «без всяких резолюций».

Леонков отметил, что американцы с самого начала доставляли дискомфорт российским силам. Они сопровождали наши войска не только в воздухе, но и на земле. Чтобы исключить конфликт, Россия и США создали штаб взаимодействия. Там согласовывались вылеты самолетов обеих сторон, однако и тут США пытались схитрить — на вопросы о расположении войск возле реки Евфрат американцы отвечали: «Ну везде». Это мешало нашим военным выполнять боевые задачи.

Например, в декабре 2018 года американский F-22 мешал работе Су-35 под Дейр-эз-Зором. Но наш самолет «это хулиганство прекратил» и прогнал иностранное воздушное судно.

Комментируя произошедшее с российским «Тигром» и американским броневиком, Леонков сказал, что такие стычки будут происходить все чаще. Но терпению придет конец.

Когда-нибудь доиграются, наши тоже умеют хорошо водить машины Алексей Леонков.

Увеличение количества таких конфликтов в будущем Леонков связал с ситуацией вокруг «неудачных» решений президента Дональда Трампа. В этой связи военное руководство США ведет «сложную игру» со спецслужбами Великобритании, Израиля и Франции.

Это накладывает сложности по выполнению задач нашей военной полиции, которая совместно с турками патрулирует зону разграничения, чтобы исключить проникновения на территории Турции курдских боевых формирований Алексей Леонков.

Леонков подчеркнул, что сирийское население «двумя руками за наших ребят» и считает именно их «освободителями». Российские войска, по словам Леонкова, выступают как некая «служба спасения».

Когда американцы начинают бесчинствовать, через некоторое время появляется наш патруль, который объясняет американцам на простом американском диалекте, что им здесь не место и они должны находиться далеко за границей Сирии Алексей Леонков.

Специалист уверен, что разжигать конфликт с Россией американцы не намерены ни в каких частях планеты.