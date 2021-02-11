Недалеко от завода «Оргстекло» в Дзержинске заметили стаю собак с сине-голубой шерстью. Не исключено, что необычный оттенок животным придали химикаты. Хвостатым, заверили зоозащитники, ничто не угрожает. Так ли это, разбирался «360».

Местные жители заявили, что псы давно живут на территории завода — где-то за проходной. В прошлом это было одно из крупнейших химических предприятий региона. Специализировалось оно на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты, напомнило РИА «Новости».

Конкурсный управляющий акционерного общества «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец допустил, что собаки могли испачкаться в остатках химических веществ. Банкротом компанию признали еще в 2015 году, она занимает огромную территорию с множеством заброшенных зданий.

«Собаки бездомные бегают по территории. Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии — медный купорос, например, извалялись в нем», — предположил Мисливец.

Что ждет собак?

Кинолог, ветеринар, президент Союза кинологических организаций России (СКОР) и эксперт Международного кинологического союза (IKU) Владимир Уражевский в беседе с «360» заметил, что для собакам окрашивание шерсти только вредит.

«Медный купорос используется для борьбы с колорадскими жуками. Это очень вредно и очень плохо. На заводе нигде его в доступном месте не должно быть», — сказал специалист.

Уражевский добавил, что это вещество в том числе оказывает влияние и на поведенческие особенности собак.

Собаки болеют, у них все чешется, [появляются] проблемы с кожным покровом, они могут вести себя агрессивнее и нападать на людей Владимир Уражевский кинолог, ветеринар.

Любые химические препараты, заметил он, воздействуют на организм негативно и причиняют животным большие страдания.

По словам кинолога, с такими ситуациями легче было бы справляться, если все собаки и кошки были бы клейменными или чипированными.

Кто поможет животным?

Андрей Мисливец пояснил: собак никто не контролирует. А акционерное общество не может взять на себя расходы по отлову и стерилизации бездомных животных.

Впрочем, в мэрии Дзержинска планируют отловить «синюю» стаю, сообщило ИА «Нижний сейчас» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Голубые собаки на дорогах Дзержинска. Источник фото: Facebook

«Это закрытая территория. Сейчас ведутся переговоры с руководством предприятия о возможности отлова собак. Животных необходимо осмотреть, оценить их состояние, определить причину окрашивания шерсти», — сказали в мэрии. Дзержинские власти заверили, что делают все от них зависящее в рамках полномочий.

Нижегородские зоозащитники уверены, что угрозы здоровью окрашенных в синий собак нет. В компании «ЗооЗащита-НН» готовы отловить хвостатых бродяг на частной территории «Дзержинского оргстекла» и даже осмотреть их. В администрации Дзержинска помогают в оформлении допуска ветеринаров на территорию предприятия.

Чуть больше повезло четвероногим собратьям нижегородских псов из Подольска. Они тоже сменили цвет шерсти — с обычного на зеленый, но испачкались просто в сухой краске. Краситель не токсичен. Животные абсолютно здоровы. Их стерилизовали, сделали прививки и чипировали.