Пять песен из фильмов о Джеймсе Бонде, которые не хочется выключать

Первый фильм о Джеймсе Бонде вышел в 1962 году. Спустя два года в начальных титрах каждой части саги о секретном агенте стали звучать композиции известных исполнителей. Более чем за полвека существования бондианы зрители услышали десятки треков. Самые лучшие из них — в материале «360».

«Golden eye» — Тина Тернер

Песня обладательницы сразу восьми «Грэмми» стала частью фильма 1995 года «Золотой глаз». Роль агента 007 в нем исполнил Пирс Броснан. Композиция получила большое количество положительных отзывов — она долгое время занимала верхние строчки музыкальных чартов Австрии, Финляндии, Франции Великобритании и Швейцарии. «Golden eye» пользовался популярностью и за пределами Европы — в Канаде, США и Австралии.

«You know my name» — Крис Корнелл

Американский музыкант Крис Корнелл исполнил песню «You know my name» для фильма «Казино „Рояль“», который вышел в прокат в 2006 году. Главную роль в нем исполнил Дэниел Крейг. В этой части бондианы он впервые сыграл агента 007. Для исполнения саундтрека неслучайно выбрали именно Корнелла — продюсеры хотели с начальных титров показать зрителю неопытность нового Бонда, а также его более жесткий и мрачный характер.

Композиция попала в чарты во многих странах мира. В Великобритании, Дании, Голландии, Финляндии, Норвегии и Голландии она возглавляла многие музыкальные топы.

«Skyfall» — Адель

Британская певица Адель исполнила песню «Skyfall» в 2012 году. В тот момент ей было всего 24 года. Композиция стала частью 23-го фильма о Джеймсе Бонде — «007: Координаты „Скайфолл“». Роль агента 007 в картине вновь исполнил Дэниел Крэйг. Критики и зрители оценили фильм положительно, но больше всего похвал собрала именно песня Адель. В 2013 году трек «Skyfall» получил «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму», а в 2014-м — завоевал «Грэмми». Это первый саундтрек из шпионской саги, который получил столько почетных наград.

«Writing’s on the wall» — Сэм Смит

Этот трек для очередного фильма с Дэниелом Крейгом в роли Джеймса Бонда исполнил британский певец Сэм Смит. «Writing’s on the wall» появилась в титрах фильма «007: Спектр», который вышел в 2015 году. Она получила неоднозначные отзывы от критиков, однако большинство слушателей высказались о ней положительно. Несмотря на то что во многих рейтингах треков из бондианы эту композицию ставят на последнее место, она получила «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму» в 2016 году.

«No time to die» — Билли Айлиш

Американская певица Билли Айлиш стала самой молодой исполнительницей, которая записала трек для фильмов о секретном агенте — ей исполнилось 18 лет в середине декабря 2019 года. Эта часть приключений Джеймса Бонда еще не вышла, но песня появилась в Сети в середине февраля. Всего за несколько дней ролик на YouTube посмотрели более 32 миллионов раз. Пользователи отметили в комментариях, что эту песню хочется слушать снова и снова — каждый раз в нее влюбляешься с новой силой.