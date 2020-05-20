«Синергия» пригрозила судом «Сталингулагу» за подмоченную репутацию. Правда, блогер почти ничего нового не сказал

Крупнейший в России частный вуз «Синергия» требует удалить два видео с YouTube-канала «Сталингулаг» и грозится подать иск против блогера. Что оскорбило администрацию университета и придется ли кому-то за это ответить, разбирается «360».

Блогер Александр Горбунов, больше известный как автор Telegram-канала «Сталингулаг», заявил о том, что университет «Синергия» готовится подать на него в суд за клевету. В досудебной претензии, которую блогер продемонстрировал в своем новом выпуске, ему угрожают возбуждением уголовного дела за клевету (статья 128 УК РФ) или штрафом — до пяти миллионов рублей. Блогер уточнил: удалить ролики требуют за то, что в них Горбунов якобы порочит деловую репутацию университета.

Что за ролики?

В досудебной претензии «Синергии» речь идет о двух выпусках — от 17 июля 2019 года и от 4 февраля 2020-го. Первое видео практически полностью посвящено университету и называется «Мошенники из „Синергии“: как ведется бизнес в России».

В нем речь идет о том, что крупнейший негосударственный университет России получил миллиард рублей из бюджета «на популяризацию предпринимательства в России», а также о том, как «Синергия» зарабатывает на своих учениках и выступлениях знаменитостей.

В частности, Горбунов упоминает о выступлении бизнес-коуча Тони Роббинса, организованном и разрекламированном «Синергией». Билеты на этот семинар в «Олимпийском», вмещающем порядка 70 тысяч человек, стоили от 30 до 500 тысяч рублей. При этом Роббинс опоздал на четыре часа, а в своем выступлении ограничился банальными советами о том, «какие мантры нужно произносить, чтобы становиться богатым».

Сами посетители этого мероприятия позже жаловались в соцсетях на «лохотрон» и даже подавали в суд на организаторов, уверенные в том, что «Тони Роббинс является обычным раскрученным мошенником», да и фигура Роббинса давно уже запятнана обвинениями в домогательствах и другими скандалами. Впрочем, довольных результатами мастер-класса по достижению успеха тоже оказалось достаточно.

Второе упоминание «Синергии» в блоге «Сталингулага» тоже было нелицеприятным. Горбунов вспомнил предыдущий ролик, снова упомянул о сомнительных схемах зарабатывания денег на выступлениях «бизнес-гуру». Основной же темой для разговора стал иск к вузу — Роскомнадзор оштрафовал заведение на 150 тысяч за незаконный сбор отпечатков пальцев у школьников.

Блогер продолжил иронизировать над работой «Синергии» — университет собирал биометрические данные, чтобы вместе с компанией Genetic-test по отпечаткам определить профессиональные наклонности учеников. Позже ректор вуза Артем Васильев опровергал эту информацию, но избежать штрафа и очистить репутацию, как показывает практика, так и не удалось.

Деловая репутация «Синергии»

Руководитель пресс-службы «Синергии» Ирина Шибанова подтвердила «360», что вуз подал досудебную претензию из-за «сведений, не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию» в роликах «Сталингулага». Что именно является такими сведениями, в пресс-службе не уточнили.

«Все наши предпринимаемые действия всегда ограничены законодательством РФ и судебной практикой», — заключила Шибанова.

Между тем в своем новом видеоролике Горбунов поведал, что его рассказы о плохом обучении и заработке на студентах обоснованы как минимум многочисленными отзывами студентов вуза.

Пользователь Relaxant рассказал, что поступить в университет может любой, главное, чтобы прошла оплата, а пересдать любую дисциплину на положительную оценку можно за взятку — 500 рублей.

Для академии самое главное, чтобы вы платили деньги за обучение, а знаний взамен не дают никаких Relaxant бывший студент «Синергии».

Другие пользователи также писали о некачественных образовательных услугах: у одних пропал доступ к семинарам на электронной платформе вуза, при этом решить проблему своевременно в университете не смогли; другие на все вопросы на занятиях получали предложение найти ответ самостоятельно в интернете, жаловались на хамство и некомпетентность сотрудников и так далее.

Кроме того, Горбунов отметил, что 50 тысяч студентов в «Синергии» учат всего 500 профессоров. На сайте университета числится 95 тысяч студентов в 2020 году, а число преподавателей остается тем же — это один педагог на 190 учеников. Для сравнения блогер приводит соотношение преподавателей и студентов в МГУ — 1 к 38.

При этом, согласно расследованию издания The Bell, доходы крупнейшего университета России достигают нескольких миллиардов в год, а часть из них составляет сотрудничество с государством — «Синергия» с завидной периодичностью выигрывает тендеры на проведение мероприятий и исполнение госзаказа.

Более того, в 2019-м счета «Синергии» блокировали за долги, вуз постоянно судится со своими студентами. В 2016-м, когда у части университетов отозвали аккредитацию, их начала скупать «Синергия». Тогда у новоиспеченных студентов тоже стали возникать проблемы — даже уже получившим свои дипломы выпускникам стали приходить счета — якобы они остались должны вузу, в котором даже не учились.