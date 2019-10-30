Статья УК и простое мракобесие. «Синергия» предложила школьникам выбрать профессию по отпечаткам пальцев

Сотрудники «Синергии» попытались при помощи сканирования отпечатков пальцев подсказать подмосковным гимназистам, какую профессию выбрать. Подробную инструкцию обещали за деньги. Юристы намекнули на мошенничество в их действиях, а в РАН назвали этот «тест на профориентацию» лженаукой на уровне хиромантии.

28 октября в красногорскую гимназию № 2, рассказала «Коммерсанту» мать восьмиклассника Наталья Кан, пришли сотрудники негосударственного университета «Синергия» и компании Genetic-test. На уроке технологии подростку и его сверстникам провели тест на выявление профессиональных навыков.

Нужна ли профориентация в школе? Подробнее

«Детям вопросов не задавали, сажали к компьютеру, сканировали пальцы рук. Далее просили назвать имя, фамилию, номер телефона и электронную почту», — сказала женщина.

Через 20 минут гимназист получил результат теста: из-за небывалых ораторских способностей ему рекомендовали стать президентом страны. Полный результат на 17 листах можно было купить. Однако делать это Наталья, разумеется, не стала — краткие итоги не совпадали с реальными способностями восьмиклассника.

«Я была не в курсе исследования, согласия не давала. Как выяснилось, не в курсе происходящего была и наш классный руководитель», — добавила Наталья.

Другие родители тоже рассказали изданию о проведенном исследовании. По словам одной из мам, ее дочь пыталась отказаться от теста, но ей сказали, что он обязателен.

Согласие не нужно

Директор МБОУ «Гимназии №2» Ирина Штейнберг сообщила «360», что их учебное учреждение сотрудничает с рядом вузов, в том числе «Синергией». Их сотрудники проводят с учащимися деловые игры и тестирования по профориентации. 28 октября представители университета провели такое тестирование по линиям пальцев. По мнению Штейнберг, сомнению можно подвергнуть достоверность любого тестирования. И даже педагоги не всегда способны разглядеть весь потенциал ребенка. Но лично она относится «скептически ко всем таким мероприятиям».

«Гильотина» для коучей. Мотивацию продадут по лицензии Подробнее

«Считывались линии и формировалась картина склонностей в инженерии, экономике и так далее. Никакой базы отпечатков пальцев и сканов отпечатков пальцев, биометрических данных они не формировали и никуда не отправляли», — сказала она.

Подобное тестирование, по словам Штейнберг, проводили в гимназии впервые. Директор уже запросила у «Синергии» лицензию и сертификаты на использованное программное обеспечение. Тестирование проводили на ноутбуке сотрудника «Синергии». В конце занятия она показала педагогу по профориентации, что никакой информации в компьютере не сохранилось. Все это директор намерена в ближайшее время объяснить родителям, хотя и ранее, по ее словам, ничего от них не скрывала. И не допустила бы утечки персональных данных из школы.

«Я рассказывала в открытом доступе, во всех соцсетях, о том, что происходило в школе. Это не была скрытая информация. Но родителей мы заранее не предупреждали: данная процедура не требовала их согласия на обработку персональных данных. Потому что никаких детских отпечатков у „Синергии“ нет», — пояснила директор.

Чистейшее мракобесие

В университете «Синергия» газете пояснили, что Genetic-test определяет наклонности по линиям на пальцах. База данных отпечатков при этом не составляется. Компания предлагает услугу платного тестирования детей для определения способностей и склонностей на основе науки дерматоглифики.

Гомеопаты захотели попасть в РАН. В место, которое признало их лжеучеными Подробнее

В 2016 году Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований выпустила меморандум «О лженаучном статусе коммерческого тестирования по кожным узорам пальцев рук». В университете сообщили, что не слышали об этом документе.

В беседе с «360» член Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН Ростислав Полищук назвал проведенное в гимназии дерматоглифическое тестирование для профориентации «чистейшей воды мракобесием». Это так же неверно, как связывать узоры на ладони с судьбой человека. И абсолютно ложно в XXI веке верить в такие вещи.

«Проповедовать их — значит не уважать очень тяжелый труд ученых и добытые ими знания. А дерматоглифика — это, по сути, хиромантия, только слово более новое и модное. Это мифологические стадии, которые недопустимы. Людей нужно ориентировать, а добытую истину, чтобы они могли развивать это знание дальше», — сказал он.

Законно ли?

В 2018 году Минобразования Карелии предупредило родителей, что в регионе действует компания, собирающая биометрические данные детей без ведома их родителей. В 2019 году подобная организация появилась в Подмосковье, пишет «Коммерсант». В Роскомнадзоре изданию пояснили, что постоянно наблюдают за деятельностью Genetic-test.

Обработка отпечатков пальцев разрешена только в случаях, установленных законом «О государственной дактилоскопической регистрации». В настоящее время ведомство выясняет, кто занимается тестированием с использованием биометрических данных, чтобы в случае подтверждения заставить виновных нести ответственность.

Бывший сотрудник уголовного розыска, адвокат Игорь Маркелов пояснил «360», что для анализа отпечатков пальцев в программе на компьютере их нужно или отсканировать, или получить с помощью дактокарты. А продажа «детям брошюрок с результатом», не исключил он, потенциально может классифицироваться как мошенничество или мелкое хищение.

«Я адвокат, и мне сложно представить, как можно сделать выводы о профориентации по отпечаткам пальцев. Это что-то сродни как сделать вывод о характере по почерку или о наличии счастья по отпечатку ауры», — пояснил он.