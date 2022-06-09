Синдром внезапной смерти настиг молодежь. Его невозможно заметить или излечить

Молодые и здоровые австралийцы умирают от необъяснимой остановки сердца. Синдром внезапной смерти взрослых связывали с генетикой, последствиями ковида и вакцинацией. Однако точной причины никто назвать так и не смог. Ясно одно — вне больницы у больных практически нет шансов выжить.

Австралийцы умирают от внезапной остановки сердца

Молодые и здоровые австралийцы вдруг начали неожиданно и скоропостижно умирать. Только в одном австралийском штате Виктория ежегодно фиксируют около 750 случаев внезапной остановки сердца у людей до 50 лет. Из них примерно у 100 молодых людей так и не удалось установить причину смерти — даже после обширных исследований и полного вскрытия, написал новостной сайт News.com.au.

Врачи уверены, что погибших от неизвестных причин поразил синдром внезапной смерти взрослых (SADS). Этим термином пользуются для описания неожиданного летального исхода у людей моложе 40 лет, когда медики не могут выяснить причину смерти. Считается, что синдром передается генетическим путем, однако у ученых до сих пор нет уверенности, какой именно ген его вызывает.

В группе риска может оказаться любой человек, независимо от состояния здоровья, физической формы и образа жизни. Кардиолог и исследователь, доктор Элизабет Парац заявила — если SADS происходит за пределами больниц, в 90% случаев это приводит к смерти и лишь не более 10% людей выживают и обращаются к врачам. Некоторые связывают это с прививками.

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Внезапная сердечная смерть

Профессор кафедры факультетской терапии № 1 Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Дмитрий Напалков рассказал «360», что обычно подобный синдром просто называют «внезапная сердечная смерть». Это чаще всего прежде не изученная и не исследованная аритмия, которая приводит к остановке сердца. Причины в ряде случаев действительно могут быть не вполне понятны.

«Это может быть на фоне впервые возникшего инфаркта миокарда, который осложняется подобного рода вещами. Это может быть на фоне внезапно возникшего тромбоза, если уж вы говорите о ковиде и прививках, потому что какой-то очень небольшой процент вот таких осложнений действительно описан. И это может быть какая-то генетика недоизученная, когда имеется наследственная предрасположенность, которая до поры до времени может вообще никаким образом не выявляться», — объяснил профессор.

Напалков подчеркнул, что проблема внезапной сердечной смерти заключается в ее названии: зачастую она внезапна не только для пациента, но и для врача. Эту болезнь очень трудно диагностировать, хотя современные возможности для исследования организма постоянно совершенствуются.

Можно снизить риски болезни сердца

Профессор рассказал, что о какой-то наследственной предрасположенности к заболеванию говорить трудно. Внезапная сердечная смерть — совокупный статистический феномен, синдром, который многое объединяет. Если это тромбоэмболия легочной артерии или инфаркт, которые могут привести к внезапной остановке сердца из-за развития тромбоза, о генетике тут говорить нет смысла.

«А вот если это какая-нибудь каналопатия, аритмии, то здесь генетика действительно играет роль. Крупных исследований большого количества людей не проводилось — внезапная сердечная смерть встречается довольно редко и нет смысла делать дорогостоящие исследования всем подряд», — сказал Напалков.

Разумеется, если у молодого человека случаются обмороки, есть какие-то жалобы на аритмию, его отправят на полное обследование, уточнил профессор. Однако особенность внезапной сердечной смерти как раз в том, что при жизни людей, как правило, ничего не беспокоит, они хорошо себя чувствуют и умирают внезапно.

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Ковид может привести к остановке сердца

Сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев в разговоре с «360» уточнил, что синдром внезапной смерти — это внезапная остановка дыхания или сердечной деятельности. Причин для этого может быть достаточно много, в том числе и перенесенный ковид — даже в легкой форме. Ведь это заболевание связано с преимущественным поражением внутренней выстилки артериальных сосудов.

«Особенно сильно страдает капиллярная сеть — мельчайшие артериальные сосуды, по которым, собственно, и происходит передача питательных веществ, кислорода и так далее. Эти же капилляры забирают и несут ее обратно к сердцу. При ковиде происходят воспаление и отек внутренней выстилки, просвет капилляров уменьшается», — рассказал Хорошев.

При постковидном синдроме, которым люди могут страдать несколько месяцев, а иногда дольше, ухудшается снабжение кислородом мышцы сердца, особенно проводящих путей сердца, подчеркнул хирург. Поражение кровоснабжения мышцы сердца приводит к слабости синусного узла — «микроэлектростанции», которая расположена в правом предсердии, а также к блокаде проводящих путей сердца. Это может быть и одной из причин синдрома внезапной смерти.