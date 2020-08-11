Синабунг разбушевался. В Индонезии может повториться извержение вулкана, убившего 20 человек

На Суматре произошло очередное извержение вулкана Синабунг. В последнее десятилетие он очень неспокоен — за последние годы из-за него погибли два десятка человек. Пока активность гиганта не привела к новым жертвам, но в ближайшие дни стихийное бедствие может повториться.

Вулкан Синабунг извергается на Суматре. 10 августа он дважды выпускал мощные столбы пепла высотой в два и пять километров, сообщила газета The Jakarta Post. Местные жители и туристы, публиковавшие впечатляющие кадры в соцсетях, жаловались на сильный запах гари и проблемы с дыханием.

«Люди были вынуждены оставить свои дела. Пепел был таким густым, что утреннее небо стало похожим на ночное», — рассказал представитель Центра вулканологии и смягчения геологических опасностей Армен Путера.

Вулкан 2460 метров высотой расположен в северной части острова. Всего в 60 километрах от него находится крупный город Медан, а у подножия рассыпаны небольшие деревушки. Скорее всего, люди не поселились бы рядом с таким опасным соседом. Но Синабунг спал около 400 лет и неожиданно проснулся только в 2010 году. Тогда он выбросил двухкилометровый столб пепла, из-за чего около 12 тысяч жителей навсегда покинули свои дома.

Все прошлое десятилетие Синабунг практически ежегодно извергался. Некоторые выбросы были очень серьезными: в феврале 2014 года облако горячего пепла высотой два километра километра стало причиной гибели 14 человек. Спустя всего два года жертвами и пострадавшими от извержения стали еще семеро местных жителей. Эвакуации в этих местах стали привычным делом.

Но в этот раз вывозить людей в безопасные места не спешат. Хотя на кадрах видно, как остывающий пепел постепенно оседает на землю. Вдыхание его частиц чрезвычайно опасно. Пока облако не дотягивается до близлежащих деревень, но местные власти уже рекомендовали местным жителям носить защитные маски. В некоторых населенных пунктах их уже раздают волонтеры.

Несмотря на всю опасность таких стихийных бедствий, жители не могут не запечатлеть такое событие — пускай и не редкое в последнее время, но величественное.

Активизацию Синабунга связывают с увеличением частоты тектонических землетрясений. Из-за этого, пояснил Армен Путера, в ближайшие дни возможны новые извержения вулкана.

«Мы зафиксировали повышенные тектонические землетрясения в горной местности Синабунга за последние 12 часов. Это признаки извержений. Мы должны усилить бдительность и избегать опасной зоны», — добавил он.