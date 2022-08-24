Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие при необходимости. Кандидату в премьер-министры страны больше нечего пообещать избирателям. Планы Трасс в очередной раз показали, как безумие на Западе становится нормой.

Принцип об отсутствии победителей в ядерной войне общеизвестен. В очередной раз его подтвердила «ядерная пятерка» — лидеры Китая, Франции, России, Великобритании и США. На обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, писало РИА «Новости», решение только поприветствовали.

Тем не менее Трасс в ходе выступления в Бирмингеме назвала применение ядерного оружия «важной обязанностью» премьера и заявила о готовности нажать красную кнопку в случае избрания на пост.

Безумие Запада

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в беседе с «360» напомнил, что двойным стандартам Запада удивляться не стоит.

«С одной стороны, англосаксонские элиты — как раз те самые люди, которые уже применили ядерное оружие однажды и применили бы снова, если бы не сложился ядерный паритет. Если бы наша страна не стала обладателем ядерного оружия, <…> мы бы давно уже последовали за Японией. И не только мы, но и другие народы, не подчиняющиеся западной цивилизационной диктатуре», — подчеркнул он.

Запад, по словам Коровина, прекрасно понимает, что сам сгорит в пекле ответного ядерного взрыва. Но Лиз Трасс попросту нечего больше пообещать британцам: все возможные средства воздействия на Россию для ее сдерживания у британских элит иссякли.

«Санкции, поставки оружия на Украину, откровенная поддержка украинского нацистского режима — все, что у них было, они уже использовали. По большому счету, Лиз Трасс пообещать своим будущим избирателям больше ничего не может», — пояснил политолог.

Последний довод, последний аргумент — готовность применить ядерное оружие, что еще раз подчеркивает одержимость и безумие, чистый сатанизм западных элит. <…> Это совершенно больные, сумасшедшие, одержимые сатанисты. Их нужно изолировать от мирового сообщества, и тогда мир вздохнет спокойно Валерий Коровин директор Центра геополитических экспертиз.

Позиция мировой элиты

У Запада, заметил Коровин, сложилось впечатление собственной значимости и универсальности его исторического опыта.

«Они думают, что правят миром, что они — мировое правительство, глобальная мировая элита. Они считают, сидя в своем англосаксонском дурдоме, что их исторический опыт является универсальным для всего человечества. И если кто не согласен — пусть ждет ядерного удара. Если у него нет ядерного оружия, с помощью которого можно ответить — пусть пеняет на себя», — сказал он.

Позиция Трасс по вероятности применения ядерного оружия тоже вряд ли ужаснет западную общественность, подчеркнул директор Центра геополитических экспертиз.

«Сумасшедшие подумают, что она нормальная. Нормальные, с которыми никто не считается в Великобритании — что она сумасшедшая. Но повлиять [они] ни на что не смогут. Когда у власти безумцы — безумство становится нормой. И нормальному здоровому человеку с этим ничего не возможно поделать, по крайней мере — пока», — заключил Коровин.

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