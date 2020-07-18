Mastercard изменили правила конвертации валюты. Упрощение станет новым банковским трендом

С 11 августа при оплате по картам Mastercard в долларах и евро конвертация будет происходить в тот же день, а не спустя два-три дня, как это было раньше. Это может стать серьезным конкурентным преимуществом перед платежной системой Visa.

Mastercard с августа этого года решил кардинально изменить правила конвертации валют: теперь если владелец карты, выпущенной в долларах или евро, платит другой валютой, конвертация происходит в тот же день по тому курсу, который актуален в момент операции. До этого деньги списывались только в день расчета между банками (клиринга операции), и по тому курсу, который был в этот день. Обычно для этого требовалось два-три дня, и за это время курс мог измениться.

Что это значит для клиентов?

Специалисты утверждают, что для владельцев карт принципиально ничего не изменится. Единственный момент: теперь клиент будет сразу понимать, по какому курсу произойдет списание. Об этом «360» сказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, отметив при этом, что раньше клиент неизбежно становился заложником случая.

Здесь вопрос даже не в экономии — в конце концов, можно и выиграть, и проиграть, только в данном случае клиент делает это осмысленно. Особенно для бизнесменов важно иметь возможность планировать свои расходы Гарегин Тосунян президент Ассоциации российских банков.

В свою очередь, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский отметил, что от старой системы страдали как клиенты, так и сами платежные системы, хотя последние всегда закладывали разницу в покупке и продаже валюты, чтобы защитить себя по возможности от резких колебаний курсов. Но это не спасало в экстремальных ситуациях. И бывало, что клиентов достаточно серьезно «нагревали».

По словам Голубовского, хрестоматийный случай произошел в декабре 2014 года, когда за один день курс обвалился до 80 рублей за доллар, и потом тут же вернулся на изначальные позиции. Тогда пострадали и сами платежные системы, потому что транзакции они проводили по одному курсу, а заказали потом по другому.

Так что владельцы карт могут теперь не бояться непредвиденных ситуаций и точно знать, сколько денег будет в итоге списано.

Зачем это нужно Mastercard?

Но и сама платежная система таким образом защищает себя от рисков.

Голубовский в разговоре с «360» привел в пример Сингапур, где уже давно конвертация происходит ровно в момент платежа. По словам специалиста, одно время там даже была возможность выбирать способ конвертации — потому что у многих счета были в американских, а не сингапурских долларах. Дело в том, что Сингапур — транзитная страна, и там все просто платят своими карточками, не переходя на местную валюту. То есть там большой поток операций в долларах и евро, поэтому эту проблему уже давно решили.

На российском же финансовом рынке платежным системам необходимо было использовать инструменты, чтобы фиксировать курс на момент транзакции — фьючерсы и опционы на валютные пары доллар-евро, рубль-доллар, и рубль-евро. Таким образом, Mastercard смогут списывать средства по фиксированному курсу, что уже является серьезной защитой от непредвиденных обстоятельств.

По мнению эксперта, это чисто технический вопрос модернизации платежной системы, который планировался уже давно и никак не связан с текущей экономической ситуацией.

Вряд ли платежные системы интересует, что сейчас творится на валютном рынке, потому что волатильность меньше не стала. Если говорить о курсе рубля, то он как болтался в пределах 1-2%, так и болтается. Так что это сугубо технический вопрос Дмитрий Голубовский аналитик ФГ «Калита-Финанс», эксперт по финансовым рынкам.

В чем проигрывают другие платежные системы?

Помимо защиты от рисков, модернизация системы конвертирования валют — это серьезное преимущество перед основным конкурентом, платежной системой Visa.

По словам Голубовского, Visa проводит трансграничную транзакцию и все конвертирует в доллары. Более того, если карта выпущена европейским банком, проводится двойная конвертация. То есть если в России клиент платит европейской картой Visa, то сначала евро конвертируется в доллар, а уже из доллара — в рубль. Даже если клиент платит теми же долларами, но, например, в Австралии, то может произойти двойная конвертация в австралийском долларе. И тогда общая стоимость транзакции может быть до 5% дороже.

Это связано с тем, что у Visa централизованная архитектура, и все процессинговые центры находятся в США. Поэтому все свои платежи они, так или иначе, проводят через Америку. Одно время, по словам Голубовского, это была проблема: Visа боялась американских санкций против России, потому что они бы в этом случае не знали, как проводить платежи. Даже платежи в рублях так или иначе отражаются в американских счетах. То же самое касается и японской платежной системы JCB, которое является калькой Visa, и еще более старой системы American Express.

Иное дело — MasterCard. Тут сетевая архитектура. Поэтому в MasterCard дешевле проводить трансграничные операции: например, если платить с европейской карты рублями, то конвертация будет сразу из евро в рубли. Конечно, это гораздо удобнее и выгоднее.

В связи с этим Тосунян считает, что новые правила Mastercard подтолкнут Visa к аналогичным переменам. По его словам, закон конкуренции заставит подстроиться под новые правила и другие платежные системы. Но на данный момент Mastercard имеет серьезное конкурентное преимущество.