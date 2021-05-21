Пупырчатая пленка на новый лад. Родителей напугали симпл-димпл и поп-ит

В последнее время среди детей и подростков стали популярны так называемые сквиши, симпл-димплы и поп-иты. Родители заволновались и попросили Роспотребнадзор проверить игры со странными названиями. Но на деле это всего лишь антистресс-игрушки, которые давно известны и ничем не могут навредить — совсем как пупырчатая пленка или спиннеры.

Что такое симпл-димпл, сквиш и поп-ит?

Игрушки со странными названиями симпл-димпл, сквищ и поп-ит, в одночасье покорившие российскую молодежь, — это обычные антистрессы, которые при нажатии издают негромкий хлопающий или хрустящий звук. Их делают из резины или пластика, а основная функция таких игрушек заключается в отвлечении человека за счет механических и однотипных действий.

Симпл-дипмл обычно имеет несколько пузырьков разных размеров и цветов, расположенных в хаотичном порядке на белой пластиковой подложке. Бывают и более простые версии этой игрушки, в которых, например, всего два пузырька одного размера, но разного цвета.

Симпл-димплы работают по принципу пупырчатой пленки, которую любят лопать многие дети и взрослые. Но в отличие от пленки симпл-димплы не одноразовые. Их можно лопать не один раз, так как пузырик просто выпирает с другой стороны: чтобы начать сначала, нужно всего лишь перевернуть игрушку.

Поп-иты (от английского pop it — нажать, вытолкнуть, лопнуть) в России окрестили попытами. От симпл-димплов они отличаются в основном тем, что пузырьки упорядочены, а не разбросаны по форме в произвольном порядке.

Смысл поп-итов тот же — нажимать по очереди на все пузырьки на силиконовом листе, а потом переворачивать его и начинать заново. Поп-иты тоже при нажатии издают приятный звук.

Сквиш же — это мягкая и приятная на ощупь антистресс-игрушка. Их мнут в руках и сжимают, материал растягивается, но не лопается, а затем постепенно возвращает себе изначальную форму за счет упругого наполнителя. Сквиши могут быть в виде шариков с блестками, пакетов с цветным наполнителем или обычных небольших игрушек, которые удобно держать в руке.

Сейчас Роспотребнадзор по просьбе родительского сообщества проверит новые антистресс-игрушки на безопасность — этим уже поручили заняться научно-исследовательским институтам. Но психологи уверены, что волноваться не о чем. Главное, чтобы все было сделано из качественных материалов, которые не навредят детям.

Секрет популярности

Залог успеха всех этих игрушек с иностранными названиями, по мнению доктора наук, психолога Андрея Зберовского, прежде всего в мощной маркетинговой программе. В них играют блогеры и лидеры мнений, в TikTok поп-иты и симпл-димплы не выходят из трендов и рекомендуемых — это становится модным. Согласна с этим и руководитель клуба детской психологии «Сердечко» Светлана Клюваева.

«Есть эффект массовости — дети любят копировать друг друга. Эти игрушки очень тактильные, их приятно щупать, это такой способ снятия легкого напряжения. Когда эти пупырышки нажимаются, они издают лопающиеся звуки — как пленка, которую все так любят лопать», — уверена она.

Клюваева добавила, что сыграл свою роль и эффект новизны. Ни серьезной пользы, ни серьезного вреда в самой игрушке нет. Но мода все же может принести и положительный эффект: например, с ростом популярности таких игрушек дети стали делать их сами, делиться своими успехами и учить рукоделию других.

Дети делают антистрессы из бумаги и скотча, целлофановых пакетов и воды, гелей для душа или пены для бритья, из резинок, бусин и так далее.

В качестве поп-итов и симпл-димплов используют даже пустые блистеры от таблеток — обдирают с них фольгу, раскрашивают, вдавливают и выдавливают пластиковые емкости.

В магазине же стоить такие игрушки могут по-разному — от нескольких десятков до нескольких сотен рублей. И уже сегодня у некоторых детей и подростков есть целые коллекции таких игрушек — как покупных, так и самодельных.

Терапевтический эффект

Андрей Зберовский добавил, что продавцами и производителями «эксплуатируется запрос детей», потому что именно тактильные ощущения, которые дают симпл-димплы, поп-иты и сквиши, очень важны для ребят.

У ребенка всегда есть запрос на то, чтобы быть частью коллектива. И если он видит, что у всех детей есть сквиш, или какой-нибудь лизун, или симпл-димпл, то когда ему тоже такое покупают, он чувствует свою сопричастность к среде возрастной, чувствует себя „своим“ Андрей Зберовский.

Причем популярностью такие игрушки пользуются и у взрослых. По словам Клюваевой, механические действия руками, взаимодействие с чем-то действительно помогает снимать стресс и нервное напряжение.

«Часто, когда у людей слишком много напряжения и у них нет способов, кроме моторных, чтобы его снимать, это может быть как обсессивно-компульсивный невроз. Когда люди бесконечно что-то делают руками: играют на фортепиано, убираются или моют руки. Это тот же принцип, но намного более легкий вариант», — объяснила она

Однако Зберовский уверен, что эта история, как некогда «лизуны», спиннеры и другие молодежные забавы, долго не продержится. Светлана Клюваева объяснила, что прямой сезонности у таких игрушек нет, но врачи часто наблюдают увеличение стресса ближе к концу учебного года.

«Дети две недели с ними поиграют, а потом они будут валяться по дому, никому не нужные. Ведь ребенку важно получить опыт, чтобы развивать мозг. Он получает этот опыт и двигается дальше спокойно, для него это полезно», — заключил психолог.