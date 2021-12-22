С приходом аномальных морозов многие дети рассчитывают на отмену занятий в школе, а взрослые — на то, что можно будет не идти на работу. Но внеплановые выходные положены не всем. Для офисных сотрудников роль играет лишь температура в помещении. Есть и такие профессии, представители которых вынуждены работать на улице в любую погоду.

Нормы температуры для работы в офисе

Сотрудники офисов вынуждены ходить на работу вне зависимости от погоды. Дело в том, что в трудовом законодательстве попросту не прописана норма уличной температуры, при которой можно не выходить из дома. Но есть определенные требования к температуре на рабочем месте. Работающих в помещениях подразделяют на пять категорий.

Легкая тяжесть работ — 1а, 1б. Сюда относятся сотрудники с сидячим образом жизни, а также те, кто проводит рабочий день на ногах. Последние — это, например, продавцы-консультанты или контролеры. Первая категория по законодательству должна работать при +22-24 градусах в помещении, вторая — при +21-23.

Работа средней тяжести — 2а, 2б. Речь идет о сотрудниках, деятельность которых предполагает физическое напряжение или связана с ходьбой и переноской грузов до 10 килограммов. Сюда относятся, например, экскурсоводы и работники производства. Для них допустимая температура в помещении составляет +19-21 градус и +17-19 градусов соответственно.

Работа с постоянным передвижением и переноской тяжестей весом более 10 килограммов — 3. В эту категорию входят, например, грузчики и кузнецы. Для них температурный режим по закону составляет +16-18 градусов.

При снижении температуры на один градус рабочее время должно сокращаться на час. При температуре +12 градусов и ниже в помещении работы прекращается, а простой оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки.

Нормы для работы на улице в мороз

Есть профессии, представителям которых приходится работать на улице — даже если за окном мороз. Речь идет об охранниках, строителях, монтажниках, каменщиках и так далее. Для их комфортной деятельности законом предусмотрены отдельные нормы. Об их соблюдении должен позаботиться работодатель.

Во-первых, трудиться на морозе могут лишь те сотрудники, которые прошли медицинский осмотр. Его должен организовать и оплатить работодатель. На время осмотра работников необходимо освободить от деятельности. При этом удерживать за этот период что-либо из заработной платы нельзя.

Постоянно находиться на морозе или работать в неотапливаемом помещении запрещено. Руководство обязано организовать сотрудникам места для обогрева. Температура в таких помещениях не может быть ниже +22-25 градусов. Более того, там должны быть батареи или конвекторы для обогрева рук и ног. При этом время, затраченное на перерывы на обогрев, вычитать из зарплаты или включать в обеденный перерыв нельзя. Ведь речь идет о восстановлении, а не об отдыхе, и это оплачивается.

Также работодатель должен предоставить таким сотрудникам горячее питание, средства защиты и теплую одежду. В противном случае юрлицу может грозить штраф до 150 тысяч рублей, ИП — до 30 тысяч.

Длительность работы на морозе и перерыва на обогрев устанавливается уже в трудовом договоре исходя из норм ТК. Но это не значит, что она может быть какой угодно на усмотрение работодателя. Здесь большую роль играет регион. Например, в Москве, Саратове или Твери при температуре -10 градусов нельзя работать на улице дольше двух часов. В этих городах за четырехчасовую смену должно быть минимум два десятиминутных перерыва на обогрев. Играет роль и тип работы. Для расчета перерывов учитывают даже то, сколько энергии тратит человек во время работы.

Рекомендации врача по работе на улице

Точную температуру, при которой человеку может стать плохо на морозе, назвать сложно. Для каждого она своя. Об этом рассказала врач Полина Жданова.

«Большинство людей не подготовлены к долгому пребыванию на улице при низкой температуре. Последствия могут быть неприятными. Так, если температура тела опустится до 35 градусов, начинается гипотермия, а при сильных морозах это вполне реально — на улице в течение 30-40 минут температура тела опускается на один-два градуса. Возможно также обморожение отдельных участков тела», — пояснила медик.

В сильные холода врач порекомендовала одеваться теплее, желательно в натуральные материалы. Причем это касается как верхней одежды, так и нижнего белья.

Также стоит помнить о том, что если одеваться в несколько слоев, то между ними будет находиться воздух. Он обеспечит тело теплом. Обувь желательно тоже должна быть свободной. Дышать Жданова посоветовала только носом. Это защитит горло от мороза. Не стоит забывать и про шарф.