Покупка оружия как сигнал проблемы

Казанский стрелок Ильназ Галявиев в конце апреля легально получил оружие. Это значит, что психиатр дал ему справку о вменяемости. Но поведение убийцы заставляет усомниться в отсутствии расстройств. Теперь власти рассмотрят возможность ужесточить правила ношения оружия гражданскими лицами. Но поможет ли это?

Выпускник казанской гимназии №175, 19-летний Ильназ Галявиев пришел в свою бывшую школу с ружьем наперевес и расстрелял сначала охранника и уборщицу, а затем и детей с учителями. Семь детей и двое взрослых погибли, более 20 госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Галявиев задержан — он сдался полиции спустя несколько минут после расстрела.

Оружие на законных основаниях

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал «360», что Галявиев получил оружие на законных основаниях: 16 февраля 2021 года ему выдали охотничий билет. А разрешение на ношение гладкоствольного ружья — 28 апреля, чуть меньше чем за две недели до расстрела. Галявиев использовал турецкое гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT 2017 года выпуска.

Военный эксперт Алексей Леонков объяснил «360», что конкретно это ружье имеет высокую убойную силу на близком расстоянии. «Обычно такое оружие предпочитают специалисты ЧОП, которые занимаются перевозкой ценных грузов и еще чего-либо. Но оно доступно в оружейных магазинах и его можно получить сразу после того, как вы оформили разрешение», — сказал он.

Эксперт добавил, что чаще всего продавцы не задают вопросов о том, зачем приобретается такое оружие. Но даже в редких случаях, когда цель известна, в оружейных магазинах обычно никуда о ней не сообщают.

«Керченский стрелок говорил, что хочет пострелять, и при этом закупил большое количество патронов к оружию. Владелец магазина внимания не обратил и никому не сообщил. Уже потом на камеру говорил, что это вызвало сомнения, но дальше дело не пошло», — вспомнил Леонков.

После случившегося руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что в республике проведут комплексную проверку всех владельцев оружия.

Ужесточение поможет?

Вскоре после того, как о нападении на школу стало известно, президент Владимир Путин поручил проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать россияне. Алексей Леонков согласился с тем, что некоторые корректировки необходимы.

Например, сразу возникает вопрос, как Галявиев прошел обязательный для получения права на ношение оружия осмотр у психиатра. Сейчас, по словам военного эксперта, такой осмотр заключается в том, что врач проверяет, состоял ли человек на учете. Если ответ отрицательный — «осмотр» пройден успешно.

«Им не проводят тестирование, которое может выявить психотип: к чему человек предрасположен, предрасположен он к насилию или нет. Это нужно, [чтобы определить,] склонен ли человек к убийству», — рассказал Леонков.

Процедуру получения оружия, особенно того, которое может нанести поражающий урон, надо массово делать более тщательной: выяснять, для каких целей, куда и что это будет. При этом таких людей надо сразу ставить на учет, смотреть, что он на протяжении определенного времени будет делать с этим оружием Алексей Леонков военный эксперт.

Однако одними законодательными изменениями в части разрешений на ношение оружия, по мнению Леонкова, дело закончиться не должно. «Вопрос в следующем: все мероприятия, которые сейчас будут проводиться, — это реакция на вспышки», — уверен он.

Основная задача, считает эксперт, — работать не со следствием, а с причиной.

«Нужно работать глубже: в результате чего это произошло? Ведь преступниками не рождаются, преступниками становятся, черпая откуда-то знания, воспитываясь в определенной среде. Нужно работать с самой основой, которая формирует человека, чтобы в результате воспитания появлялись нормальные люди», — заключил Леонков.

Тотальный недосмотр

Согласен с военным экспертом и психолог Андрей Зберовский. Он объяснил, что чаще всего планирование подобных нападений происходит «очень рационально, разумно и рассудительно». Ильназ Галявиев заранее получил разрешение на оружие, прошел всех необходимых врачей, купил ружье и обмундирование.

Все очень рационально, но всегда где-то есть сбой: кто-то из близких, из друзей знал и слышал, что готовится подобное страшное злодеяние. <…> Всегда есть недоработка — кто-то знал, кто-то слышал, кто-то видел нездоровую, опасную, агрессивную активность в социальных сетях, в общении и вовремя не подал сигнал ни родителям, ни в органы Андрей Зберовский психолог.

Действительно, Галявиев сообщал о своих намерениях в социальных сетях. Стрелок завел специальный Telegram-канал под названием «Бог», в котором рассказал о том, что планирует совершить расстрел, а затем покончить с собой. Галявиев также писал, что считает себя богом, а потому будет решать, кому жить, а кому умереть.

На допросе стрелок повторил все эти тезисы. Он заявил, что два месяца назад осознал себя богом и сообщил об этом матери. Она не смогла принять наклонностей сына, так что Ильназ от нее отрекся. Он заявил, что ненавидит всех. Во время допроса Галявиев вел себя буйно, постоянно матерился и настаивал на том, что в нем начал пробуждаться монстр, при этом он «всегда всех ненавидел».

Андрей Зберовский подчеркнул, что родителей или друзей Галявиева должна была насторожить покупка ружья.

«Для современного общества не является нормой срочное приобретение 19-летним вчерашним ребенком оружия. Это должно было родителей хотя бы озадачить или удивить. Как наличие охотничьего ружья поможет 19-летнему продвинуться по карьерной лестнице или развиться и стать известным и успешным человеком?» — добавил психолог.

Сейчас Галявиева должны будут проверить психиатры. Зберовский подчеркнул, что участников школьной стрельбы часто признают вменяемыми — как раз из-за необходимости тщательной подготовки. Каким будет результат в этом случае, покажет время.