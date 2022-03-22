Россия ничего не потеряла от ареста самолетов. Санкции стали сигналом к независимости в небе

Те 78 самолетов, которые российские авиакомпании брали в лизинг за рубежом, были арестованы. Эксперты уверены, что это не критичная потеря. Куда важнее решить, где брать запчасти для лайнеров иностранного производства. Похоже, России пора стать полностью независимой и строить собственные пассажирские самолеты.

У России арестовали 78 самолетов

Страны Евросоюза, США и другие государства закрыли небо для российских авиакомпаний после начала специальной военной операции на Украине. В рамках санкций лайнеры, которые были взяты в лизинг российскими перевозчиками, были арестованы в зарубежных аэропортах. Министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что в Россию уже не вернутся 78 самолетов.

«Теперь за рубеж мы летаем только на машинах, которые являются российскими или были зарегистрированы как российские до того. Это 193 машины. Они летают в те страны, которые готовы принимать и обслуживать, потому что не каждая страна тебя еще и заправит керосином на обратный путь», — процитировал слова министра транспорта Trud.ru.

В нынешнем году отечественные авиакомпании могут перевезти 90 миллионов человек: хотя зарубежные рейсы прекратились, россияне будут путешествовать, уверен Савельев. Эта цифра вырастет до 100 миллионов, если Турция, Египет и остальные страны будут принимать российские самолеты, рассказал ТАСС.

России нужно строить свои самолеты

Заслуженный пилот России Юрий Сытник подтвердил «360», что 78 самолетов, которые остались за рубежом, никогда не принадлежали России, а были в лизинге у одной из крупных российских авиакомпаний. Таким образом, государство не понесло никаких потерь. Компании же оплатили только за февраль, а за март могут даже и не платить, раз лайнеры отобрали.

«Раз они нарушили планы компании и она не может выполнить какие-то свои рейсы, им можно предъявить встречный иск и не платить за последний месяц. Ничего страшного! Даже если еще 778 арестуют, ничего не случится для России. Но мы сможем перевозить своих авиапассажиров только внутри страны. Те самолеты, которые зарегистрировали, будут летать», — уточнил Сытник.

Однако остается немало вопросов, отметил заслуженный пилот. Например, как теперь менять узлы и детали, которые уже выработали свой ресурс, что делать в случае поломки? В России нет таких запасных частей и заводов, которые могли бы их изготовить. Поэтому нужно строить заводы типа китайских и делать точные копии. Но это было бы пиратством, а Россия никогда не была пиратом.

Superjet может летать дома и за рубежом

По словам Сытника, все разговоры о том, что нужно было не отдавать арендованные самолеты, — глупость. При любом зарубежном рейсе даже в те страны, которые лояльны к России, всегда есть негосударственные организации: Международная организация гражданской авиации (ICAO,) Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). По их документам самолеты будут остановлены и возвращены арендодателям.

«То, что оставили, пустят на запчасти. Или будут летать в Иркутск, Анадырь, Хабаровск, Владивосток — внутри России. Могут летать в такие страны, как Казахстан или Армения. Хотя последняя — ненадежные партнеры, там уже арестовали один самолет. Конечно, есть государства, бывшие республики СССР, которые не будут идти с нами на обострение. Но тогда против них тоже могут применить санкции. Проще махнуть рукой, отдать это железо и не морочить голову, а начинать выпуск собственных самолетов», — отметил пилот.

Конечно, вся эта ситуация скажется на стоимости перелетов. Однако сильно завышать их тоже нельзя: в России и так было около 3–5% населения, кто летал несколько раз в год. При этом несколько сотен Superjet могут летать по всей России и за рубеж — эти лайнеры сделаны, принадлежат и зарегистрированы в реестре РФ, пояснил Юрий Сытник.

Запчасти — проблема перевозчиков

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в разговоре с «360» также отметил, что цены на перелеты вырастут. Приближается весенне-летний сезон, а в это время стоимость перелетов всегда повышается. Кроме того, изменились курс рубля, стоимость топлива, даже продукты бортового питания стали дороже. Поэтому цена в мае 2022-го будет выше, чем в мае прошлого года.

«В данной ситуации 78 самолетов, которые были арестованы за рубежом, — небольшая потеря для России. Это 10% магистрального парка, и оставшееся количество машин легко перекрывает нынешние пассажиропотоки, которые, по прогнозам того же Минтранса, в этом году снизятся. Перевести оставшиеся у России самолеты в реестр было важно для того, чтобы летать без ограничений за рубеж — в те страны, которые не ввели санкции и не ограничили полеты РФ», — сказал эксперт.

Гусаров уточнил, что сейчас основные направления российских авиарейсов — это Ближний Восток, курорты Турции и Египта, Азия. И после занесения в российский реестр никаких угроз задержания для отечественных самолетов за рубежом не будет. Однако решать проблему с запчастями для лайнеров каждая авиакомпания будет самостоятельно. Это не государственная задача, а вопрос коммерческих отношений субъектов.