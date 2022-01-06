«Сигнал для Кремля». Реакция зарубежной прессы на ситуацию в Казахстане
Зарубежные СМИ написали, что ситуация в Казахстане — «сигнал для Кремля»
Повышение цен на сжиженный газ в Казахстане стало катализатором массовых акций протеста, которые затем переросли в беспорядки и столкновения на улицах. Президент Касым-Жомарт Токаев обвинил в ситуации действия правительства и отправил Кабинет министров в отставку. По всей стране был введен режим чрезвычайной ситуации, в Алма-Ате проводится контртеррористическая операция. Западная пресса не обошла вниманием протесты в Казахстане.
Тревожный сигнал для Москвы
Так, американское издание The New York Times сочло волнения тревожным сигналом для России. По мнению авторов статьи, это «уже третий вызов автократии» — после Белоруссии и Украины — в стране, которая географически располагается рядом с Россией и заинтересована в своем геополитическом влиянии на соседей.
«Нет сомнения, что Кремль не хотел бы видеть пример того, как такой режим начинает говорить с оппозицией и уступать ее требованиям», — заявил в беседе с газетой политолог Аркадий Дубнов.
Ответ властей грубой силой, или при чем тут Назарбаев
Как отмечает издание Guardian, причина выхода людей на улицы городов заключается в том, что у них просто нет другой возможности донести до властей свою позицию.
Алма-атинский политолог Досым Сатпаев прогнозирует, что власти будут отвечать на протесты исключительно жесткими, силовыми методами.
«Будет лишь видимость диалога между сторонами, но у режима нет особых инструментов воздействия, поэтому он ответит грубой силой», — уверен Сатпаев.
Guardian также отмечает, что во многом недовольство людей связано с деятельностью бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева. Пишут, что он сосредоточил большую власть в руках, а его семья имеет серьезное влияние во всех сферах — от банков до дорог.
Отметим, что Назарбаев покинул пост президента страны еще в 2021 году, оставшись в качестве председателя Совета безопасности. Но накануне СМИ сообщили, что он ушел и с этого поста.
Проблема для автократии Токаева
«Жестокие протесты в Казахстане в последние дни привели к отставке правительства и объявлению чрезвычайного положения. Войска возглавляемого Россией военного альянса направляются в эту центральноазиатскую страну, чтобы помочь подавить беспорядки», — так начинается материал американского телеканала CNN про Казахстан.
Авторы статьи заявили, что происходящее в стране — «это самая большая проблема для автократического правления президента Касым-Жомарта Токаева», потому что первоначальный общественный гнев по поводу скачка цен на топливо перерос в более широкое недовольство правительством по поводу коррупции, уровня жизни, бедности и безработицы в богатой нефтью бывшей советской республике.
Бегство элит
Британская газета Times заметила, что 5 января около десятка бизнес-джетов вылетело из Казахстана в Европу. По сообщениям авторов, политическая элита решила покинуть Казахстан.
Guardian добавляет, что действия руководства Казахстана по чистке политического поля привели к тому, что в стране не осталось известных фигур, которые могли бы сплотить протестующих вокруг себя. Поэтому митинги, по мнению автора, выглядят бесцельными.
Насилие породит насилие
Профессор региональных и аналитических исследований в Национальном университете обороны в Вашингтоне Эрика Марат в разговоре с изданием Tagesschau заявила, что власти Казахстана сами виноваты в обострении обстановки.
По ее словам, изначально демонстранты выходили на мирный протест, но их подавили грубой силой, что вызвало ответную реакцию. Марат считает, что применение крайних мер государством ведет лишь к эскалации конфликта.
США призывают к мирному решению конфликта
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс распространил заявление о чрезвычайной ситуации в Казахстане.
Политик отметил, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Казахстане, который считают ценным партнером.
«Мы осуждаем акты насилия и разрушения собственности и призываем и власти, и протестующих воздерживаться от этого. Мы призываем всех казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу прессы, включая восстановление доступа к интернету. Мы призываем все стороны найти мирное разрешение чрезвычайной ситуации», — говорится в заявлении.