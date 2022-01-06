«Сигнал для Кремля». Реакция зарубежной прессы на ситуацию в Казахстане

Повышение цен на сжиженный газ в Казахстане стало катализатором массовых акций протеста, которые затем переросли в беспорядки и столкновения на улицах. Президент Касым-Жомарт Токаев обвинил в ситуации действия правительства и отправил Кабинет министров в отставку. По всей стране был введен режим чрезвычайной ситуации, в Алма-Ате проводится контртеррористическая операция. Западная пресса не обошла вниманием протесты в Казахстане.

Тревожный сигнал для Москвы

Так, американское издание The New York Times сочло волнения тревожным сигналом для России. По мнению авторов статьи, это «уже третий вызов автократии» — после Белоруссии и Украины — в стране, которая географически располагается рядом с Россией и заинтересована в своем геополитическом влиянии на соседей.

«Нет сомнения, что Кремль не хотел бы видеть пример того, как такой режим начинает говорить с оппозицией и уступать ее требованиям», — заявил в беседе с газетой политолог Аркадий Дубнов.

Ответ властей грубой силой, или при чем тут Назарбаев

Как отмечает издание Guardian, причина выхода людей на улицы городов заключается в том, что у них просто нет другой возможности донести до властей свою позицию.

Алма-атинский политолог Досым Сатпаев прогнозирует, что власти будут отвечать на протесты исключительно жесткими, силовыми методами.

«Будет лишь видимость диалога между сторонами, но у режима нет особых инструментов воздействия, поэтому он ответит грубой силой», — уверен Сатпаев.

Guardian также отмечает, что во многом недовольство людей связано с деятельностью бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева. Пишут, что он сосредоточил большую власть в руках, а его семья имеет серьезное влияние во всех сферах — от банков до дорог.

Отметим, что Назарбаев покинул пост президента страны еще в 2021 году, оставшись в качестве председателя Совета безопасности. Но накануне СМИ сообщили, что он ушел и с этого поста.

Проблема для автократии Токаева

«Жестокие протесты в Казахстане в последние дни привели к отставке правительства и объявлению чрезвычайного положения. Войска возглавляемого Россией военного альянса направляются в эту центральноазиатскую страну, чтобы помочь подавить беспорядки», — так начинается материал американского телеканала CNN про Казахстан.

Авторы статьи заявили, что происходящее в стране — «это самая большая проблема для автократического правления президента Касым-Жомарта Токаева», потому что первоначальный общественный гнев по поводу скачка цен на топливо перерос в более широкое недовольство правительством по поводу коррупции, уровня жизни, бедности и безработицы в богатой нефтью бывшей советской республике.

Бегство элит

Британская газета Times заметила, что 5 января около десятка бизнес-джетов вылетело из Казахстана в Европу. По сообщениям авторов, политическая элита решила покинуть Казахстан.

Guardian добавляет, что действия руководства Казахстана по чистке политического поля привели к тому, что в стране не осталось известных фигур, которые могли бы сплотить протестующих вокруг себя. Поэтому митинги, по мнению автора, выглядят бесцельными.

Насилие породит насилие

Профессор региональных и аналитических исследований в Национальном университете обороны в Вашингтоне Эрика Марат в разговоре с изданием Tagesschau заявила, что власти Казахстана сами виноваты в обострении обстановки.

По ее словам, изначально демонстранты выходили на мирный протест, но их подавили грубой силой, что вызвало ответную реакцию. Марат считает, что применение крайних мер государством ведет лишь к эскалации конфликта.

США призывают к мирному решению конфликта

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс распространил заявление о чрезвычайной ситуации в Казахстане.

Политик отметил, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Казахстане, который считают ценным партнером.

«Мы осуждаем акты насилия и разрушения собственности и призываем и власти, и протестующих воздерживаться от этого. Мы призываем всех казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу прессы, включая восстановление доступа к интернету. Мы призываем все стороны найти мирное разрешение чрезвычайной ситуации», — говорится в заявлении.