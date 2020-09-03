Сигареты в России задумали сделать невкусными. Поможет ли это в борьбе с никотином?

Министерство здравоохранения предложило ввести новые ограничительные меры в отношении табачной индустрии. В ведомстве хотят запретить ароматические и вкусовые добавки в сигаретах, вейпах и других устройствах для потребления никотиносодержащих продуктов. Но поможет ли это сократить число курильщиков?

В 2019 году правительство России утвердило концепцию по борьбе с табакокурением и употреблением иных никотиносодержащих продуктов. В плане реализации, который есть в распоряжении «360», одним из пунктов значится «введение запрета на использование <…> ингредиентов со вкусами пищевых продуктов (ароматизаторов) и красителей».

Ввести запрет должны в первом квартале 2022 года, но уже сейчас Министерство здравоохранения делает для этого первые шаги. К 2035 году число курильщиков планируют снизить на 8% — с 29 до 21%.

Крах индустрии?

По данным компании «Japan Tobacco International Россия», выпускающей Winston, Camel, Sobranie, «Донской табак», «Русский стиль» и другие, ароматизаторы содержат 98% табачных изделий на российском рынке и практически 100% жидкостей электронных сигарет, отмечает «Коммерсант». Более того, пищевые добавки используются не только в качестве имитаторов вкуса и ароматизаторов, но и непосредственно в производстве, например, при измельчении табачного листа.

Директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в России и Центральной Азии Илона Митрова отметила в разговоре с «360», что с 2005 года производители ежегодно направляют в Минздрав отчеты об ингредиентах, входящих в состав их продукции.

«На протяжении всего этого времени Минздрав не задавал вопросы и не представлял выводы об использовании производителями некорректных ингредиентов, непонятно, на каком техническом основании был сделан вывод о необходимости такой меры именно по отношению к табачным и никотинсодержащим продуктам», — уверена она.

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев сказал в разговоре с «360», что отечественные производители, использовавшие ароматические и вкусовые добавки для сигарет, сегодня уже ушли с рынка. Поэтому инициативу Минздрава он не воспринимает всерьез.

«В России это было очень популярно, но развития тема не получила, потому что просто не осталось производителей. Поэтому сейчас это очередная пустышка от Минздрава», — заявил Королев.

Более того, по словам Королева, ментол обычно выделяется отдельно и не считается вкусовой добавкой, поэтому говорить о том, какие именно «вкусы» могут убрать с российских прилавков, еще рано.

При этом эксперт отметил, что ароматические добавки нередко используют подпольные производители никотиносодержащей продукции.

«Табаки там самые дешевые, чтобы замаскировать их, используют ароматизаторы. И если сейчас есть возможность конкуренции на легальном рынке, то после принятия закона все преимущества по вкусу будут у „нелегалов“», — уверен он.

Член координационного совета Минздрава РФ по борьбе против табака Виктор Зыков в ответ на это заявил, что подпольный рынок табачной продукции в России сегодня стремится к нулю.

Излюбленная байка табачных компаний: любая мера, которая снижает потребление, приводит к нелегальной торговле. Они сами заказывают исследования и показывают необходимый им «уровень» черного рынка. На самом деле это не так Виктор Зыков.

Такую уверенность Зыков объяснил тем, что в России внедрена система отслеживания табачной продукции.

«На каждую пачку наносится QR-код, который позволяет отследить ее перемещение, без этих марок табачные изделия на территории страны находиться не могут, это легко отследить», — уверен он.

Однако Илона Митрова отметила, что подобный запрет «фактически означает исключение целых категорий товаров, спрос одномоментно не исчезнет, так что их замещение нелегальным товаром вполне возможно».

Подмена понятий

Зыков выступил в поддержку предложения Минздрава. По его мнению, в табачной продукции не должно быть никаких добавок, ароматизаторов и прочего. Если производители хотят продавать табак, пускай в конечном продукте будет только он.

Иначе в сознании потребителя происходит подмена. Табак воспринимается уже не как продукт, приводящий к смерти половины своих потребителей, а как нечто безопасное за счет вкусовых добавок типа ванилина, ментола, корицы, мяты и других Виктор Зыков.

Согласен с этой позицией и депутат Госдумы, председатель Совета молодежных организаций Республики Татарстан Ильдар Гильмутдинов.

«Любые добавки и ароматизаторы существую только ради того, чтобы привлечь внимание к этому продукту. Такие продукты должны быть строго ограничены», — заявил он.

Врач-психиатр, нарколог Алексей Казанцев отметил, что любые вкусовые добавки усиливают желание приобщиться к культуре курения, добавляют привлекательности подобным продуктам. При этом опасности курения это не снижает, а только маскирует ее.

«Все, что содержится [в ароматизаторах и вкусовых добавках], это химические соединения. Путем горения, вдыхания это попадает в организм — все вместе это очень большой вред, это усиливает канцерогенные действия табака», — объяснил врач.

Зыков уверен, что раздражающий и неприятный вкус табачного дыма служит основным барьером для начинающих курильщиков — именно его производители и стремятся ослабить ароматизаторами и добавками.

«В табачные изделия зачастую добавляется сахар или подслащивающие вещества, высокое содержание которых улучшает вкусовые качества сигарет для курильщиков. Например, добавляется глюкоза, патока, мед и сорбитол», — добавил Зыков.

При этом запрет на добавление подобных маскирующих ингредиентов в сигареты, жидкости для вейпов и других приборов для потребления никотина существенно снизит привлекательность и потребление табачной продукции, а значит, заболеваемость и смертность, с этим связанную, уверен Зыков.

«Для молодежи это (наличие ароматических добавок — прим.ред.) особенно важно, потому что ни одна, наверное, молодая девушка или современный подросток не будет курить настоящий табак без примесей, это вызовет естественное отвращение», — заключил он.