В РПЦ рекомендовали пожилым не ходить в церковь на Рождество из-за коронавируса. Доктор Мясников раскритиковал этот призыв, сославшись на американские исследования о вреде изоляции. В вопросе разбирался «360».

Что произошло

2 января в программе «Церковь и мир» на «России 24» выступил глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Он заявил, что церковь рекомендует пожилым прихожанам по возможности не посещать храмы, а «следить за богослужениями через прямые трансляции». К тем, кто не сможет прийти в храм, может прийти на дом священник.

В ответ врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram, что «у людей в конце жизни есть преимущества — они прожили жизнь и вправе решать, что им делать, а что нет».

«Лишаете последней опоры, привязки к этой жизни? Он как оставшееся короткое время будет жить, зная, что возможно последнее для него Рождество в храм ему нельзя?!» — возмутился доктор Мясников.

Илья Питалев / РИА «Новости»

Он добавил, что «в Америке пришли к выводу: самый мощный фактор риска смерти для пожилых людей — изоляция». И «пожилые люди, запертые в домах престарелых со свиданиями с родственниками через стекло, просто перестают хотеть жить».

Мясников не привел конкретных исследований о связи изоляции пожилых со смертностью.

Проводившиеся исследования, как правило, рассматривали изоляцию постояльцев в домах престарелых. Там действительно фиксировались вспышки коронавируса с очень высокой смертностью. Сообщалось и об отдельных попытках суицида у самоизолированных пожилых людей.

Сам доктор Мясников в мае 2020 года заявил, что «кому положено умереть — помрут» от COVID-19. В сентябре он радовался росту числа заразившихся, утверждая, что это приблизит коллективный иммунитет.

Что думают психологи

В разговоре с «360» врач-психиатр, психолог и психотерапевт Евгений Фомин отметил, что изоляция приводит к психологическим проблемам у людей любого возраста.

«Это чувство страха, чувство тревоги, апатия, депрессивные расстройства. У пожилых людей, безусловно, это более выражено в силу того, что они чувствуют свою сниженную дееспособность по сравнению с остальными возрастными категориями. Они понимают, что находятся на иждивении государства или своих детей», — сказал специалист.

Психиатр сравнил пожилых с детьми из-за того, что им также нужна посторонняя помощь. Он напомнил, что с начала эпидемии власти не рекомендовали посещать пожилых родителей, поскольку те находятся в зоне повышенного риска.

Владимир Астапкович / РИА «Новости»

В итоге у пенсионеров разрушилась «психологически выстроенная система, которая их поддерживала: общение с родственниками, детьми, внуками, походы в церковь, в места по интересам, где они могли общаться со своей возрастной категорией».

Изоляция, по мнению специалиста, заставляет думать о прожитом, часто в негативном ключе. Старики больше подвержены стрессу, поскольку понимают, что с окончанием пандемии не откатят свое физическое состояние назад, не выйдут на работу, не смогут сами себя обеспечивать.

Молодые же знают, что ограничения рано или поздно закончатся, и они продолжат привычную жизнь.

У Фомина и его коллег с началом эпидемии коронавируса кратно выросло количество пациентов с тревожными расстройствами и паническими атаками.