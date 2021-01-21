СМИ узнали о проблемах с психикой у сиделки-убийцы из Москвы. Она зарезала пенсионерку после замечания
В квартире в центре Москвы сиделка зарезала 82-летнюю пенсионерку. По данным «Московского комсомольца», убитая была кандидатом филологических наук и 30 лет отработала в библиотеке иностранной литературы имени Рудомино.
По информации СМИ, обнаружили тело пенсионерки ее соседи. Они заметили приоткрытую дверь и вызвали полицию и скорую. В квартире полиция нашла тело с перерезанным горлом. В течение нескольких часов правоохранители задержали 31-летнюю сиделку.
Убийство после замечания
Сиделку нанимали дочь и зять погибшей, никаких странностей они за ней не замечали. Соседи отметили только одно: женщина не заходила в лифт, если там были другие люди. При этом, по некоторым данным, на родине она состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Однако семья нанимателей этого заподозрить не могла.
Женщина ухаживала за пенсионеркой уже давно, вместе с ней жили и помогали ее сестра и племянник. При этом, как утверждает «МК», уже два года они думали, что пенсионерка умерла, потому что ее инвалидная коляска стояла на лестнице, упакованная в пакет. Выходить сама женщина не могла в силу возраста.
По предварительным данным, причиной преступления стало замечание, которое пенсионерка сделала своей сиделке. Женщина вспылила и ударила подопечную ножом по горлу.
Старший помощник столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила, что задержанная полностью признала вину. По ее словам, преступление она не планировала, а совершила спонтанно. О мотивации женщины не сообщается.
Сиделке предъявят обвинение в убийстве, перед судом ее направят на психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы убедиться во вменяемости. Также следствие обещает проверить, насколько законно женщина была трудоустроена.