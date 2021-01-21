СМИ узнали о проблемах с психикой у сиделки-убийцы из Москвы. Она зарезала пенсионерку после замечания

В Москве сиделка из Средней Азии зарезала пожилую женщину. Соседи думали, что та умерла еще два года назад, потому что ее коляска стояла на лестнице без дела. За приезжей нянечкой ничего особенного они не замечали, но на родине она якобы состояла на учете в ПНД.

В квартире в центре Москвы сиделка зарезала 82-летнюю пенсионерку. По данным «Московского комсомольца», убитая была кандидатом филологических наук и 30 лет отработала в библиотеке иностранной литературы имени Рудомино.

По информации СМИ, обнаружили тело пенсионерки ее соседи. Они заметили приоткрытую дверь и вызвали полицию и скорую. В квартире полиция нашла тело с перерезанным горлом. В течение нескольких часов правоохранители задержали 31-летнюю сиделку.

Убийство после замечания

Сиделку нанимали дочь и зять погибшей, никаких странностей они за ней не замечали. Соседи отметили только одно: женщина не заходила в лифт, если там были другие люди. При этом, по некоторым данным, на родине она состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Однако семья нанимателей этого заподозрить не могла.

Женщина ухаживала за пенсионеркой уже давно, вместе с ней жили и помогали ее сестра и племянник. При этом, как утверждает «МК», уже два года они думали, что пенсионерка умерла, потому что ее инвалидная коляска стояла на лестнице, упакованная в пакет. Выходить сама женщина не могла в силу возраста.

По предварительным данным, причиной преступления стало замечание, которое пенсионерка сделала своей сиделке. Женщина вспылила и ударила подопечную ножом по горлу.

Старший помощник столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила, что задержанная полностью признала вину. По ее словам, преступление она не планировала, а совершила спонтанно. О мотивации женщины не сообщается.

Сиделке предъявят обвинение в убийстве, перед судом ее направят на психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы убедиться во вменяемости. Также следствие обещает проверить, насколько законно женщина была трудоустроена.