Сицилия раздает дома, помогая вымирающим городам. Чем Россия хуже?
Мэр сицилийского города Каммараты Винченцо Джамброне уговорил уезжающих собственников домой бесплатно передавать жилища желающим, сообщает туристическое издание Lonely Planet. Сейчас из-за безработицы в населенном пункте проживают чуть более шести тысяч жителей.
«Я не могу видеть, как этот великолепный старый исторический центр опустеет и превратится в руины. Это ранит меня», — сказал Джамброне.
Просьба нашла понимание у отъезжающих. Сейчас уже десять домов в Каммарате готовы к заселению. В ближайшее время к ним добавится еще сотня зданий. Семьям с детьми, которые решатся на переезд, выделят по тысяче евро подъемных. Правда, владельцам придется внести депозит в пять тысяч евро. Их вернут, когда новые владельцы отремонтируют строения.
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«Владельцы не обращают внимания на ущерб, который они причиняют, когда они бросают свои дома и отказываются перестраивать свои древние жилища. Это оставляет глубокий шрам на городском ландшафте и вызывает риск опасных обрушений», — пояснил мэр.
Каммарата — красивый городок в 90 минутах езды от Палермо и 45 минутах от туристического центра Агридженто. И далеко не первый населенный пункт Италии, вынужденный зазывать к себе жителей. На той же Сицилии мэр Самбуки выставил на продажу около 20 пустующих домов по цене один евро, что меньше стоимости чашки кофе. На юге Италии, в области Молизе, власти предлагают тем, кто готов на переезд, по семь тысяч евро. В пьемонтской деревушке Локана — девять тысяч евро. А в Апулии мэр Канделы готов не только платить подъемные 800-2000 евро, но и предоставлять налоговые и иные преференции.
Сицилийский опыт — России
Первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков сообщил, что теоретически сицилийский опыт можно использовать и в России. На севере, сказал он, много брошенного, но пригодного для жизни жилья.
«Может, кто-то и заинтересуется, если жилье будет относительно благоустроенным. Сделать это по аналогии с раздачей земли на Дальнем Востоке. Так и здесь — раздавать дома, здания, сооружения для проживания или открытия бизнеса», — сказал парламентарий.
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Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко согласился, что проблема исчезающих городов весьма актуальна и для России. Предоставление бесплатного жилья может отчасти ее решить.
Нечто подобное, напомнил он, использовалось, например, в программе «Земский доктор», для привлечения врачей в регионы. По его мнению, решение оказалось неэффективным. Когда речь заходит о переезде в Воркуту, на Камчатку или Дальний Восток, где зима начинается в октябре, а заканчивается в марте, считает парламентарий, даже миллион рублей подъемных не выглядит столь уж привлекательным.
«Для того, чтобы переселять и привлекать, нужно создавать условия. При тех условиях, что сейчас есть, к большому сожалению, ехать в отдаленные северные и приравненные к ним территории люди не будут. Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше», — добавил Слыщенко.
Исчезающие города
Бороться за спасение исчезающих населенных пунктов тяжело, а иногда, как бы жестоко это ни звучало, бессмысленно, говорит Слыщенко. Некоторые из них искусственно создавались в советское время. Например, вдоль БАМ, воинских частей, добывающих или промышленных предприятий. Сейчас магистраль уже не строят, многие заводы, части и шахты закрылись и города с поселками стали неактуальными.
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В той же Воркуте — самом вымирающем городе России — с 2001 года численность жителей сократилась с 87 тысяч до 54 тысяч в 2019-м. Причины две: климат и экономика. В 1996 году в закрытом городе Мурманской области Островном жили 14 тысяч человек, после закрытия военной базы, к 2018-му, остались всего 1,85 тысячи.
Недалеко от Москвы, в Тульской области, есть крохотный городок Чекалин с 914 жителями, почти половина из которых пенсионеры. Городской бюджет — всего около пяти миллионов рублей. Спасти такие места можно, уверен Синельщиков, если направить туда финансирование.
«Тем более Тульская область от Москвы — всего ничего. Московские власти заявляли, что город расширяется, готовы еще несколько миллионов жителей. Как раз с Дальнего Востока, из Сибири, Чекалина. А нужно просто эти деньги им туда отдать, создать им там условия», — подытожил депутат.