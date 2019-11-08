Сицилия раздает дома, помогая вымирающим городам. Чем Россия хуже?

Власти сицилийской Каммараты будут бесплатно раздавать дома желающим жить в городе. В поисках лучшей жизни люди уезжают оттуда в другие регионы Италии. «360» узнал у депутатов Госдумы, можно ли применить сицилийский опыт для вымирающих городов России.

Мэр сицилийского города Каммараты Винченцо Джамброне уговорил уезжающих собственников домой бесплатно передавать жилища желающим, сообщает туристическое издание Lonely Planet. Сейчас из-за безработицы в населенном пункте проживают чуть более шести тысяч жителей.

«Я не могу видеть, как этот великолепный старый исторический центр опустеет и превратится в руины. Это ранит меня», — сказал Джамброне.

Просьба нашла понимание у отъезжающих. Сейчас уже десять домов в Каммарате готовы к заселению. В ближайшее время к ним добавится еще сотня зданий. Семьям с детьми, которые решатся на переезд, выделят по тысяче евро подъемных. Правда, владельцам придется внести депозит в пять тысяч евро. Их вернут, когда новые владельцы отремонтируют строения.

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«Владельцы не обращают внимания на ущерб, который они причиняют, когда они бросают свои дома и отказываются перестраивать свои древние жилища. Это оставляет глубокий шрам на городском ландшафте и вызывает риск опасных обрушений», — пояснил мэр.

Каммарата — красивый городок в 90 минутах езды от Палермо и 45 минутах от туристического центра Агридженто. И далеко не первый населенный пункт Италии, вынужденный зазывать к себе жителей. На той же Сицилии мэр Самбуки выставил на продажу около 20 пустующих домов по цене один евро, что меньше стоимости чашки кофе. На юге Италии, в области Молизе, власти предлагают тем, кто готов на переезд, по семь тысяч евро. В пьемонтской деревушке Локана — девять тысяч евро. А в Апулии мэр Канделы готов не только платить подъемные 800-2000 евро, но и предоставлять налоговые и иные преференции.

Сицилийский опыт — России

Первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков сообщил, что теоретически сицилийский опыт можно использовать и в России. На севере, сказал он, много брошенного, но пригодного для жизни жилья.

«Может, кто-то и заинтересуется, если жилье будет относительно благоустроенным. Сделать это по аналогии с раздачей земли на Дальнем Востоке. Так и здесь — раздавать дома, здания, сооружения для проживания или открытия бизнеса», — сказал парламентарий.

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Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко согласился, что проблема исчезающих городов весьма актуальна и для России. Предоставление бесплатного жилья может отчасти ее решить.

Нечто подобное, напомнил он, использовалось, например, в программе «Земский доктор», для привлечения врачей в регионы. По его мнению, решение оказалось неэффективным. Когда речь заходит о переезде в Воркуту, на Камчатку или Дальний Восток, где зима начинается в октябре, а заканчивается в марте, считает парламентарий, даже миллион рублей подъемных не выглядит столь уж привлекательным.

«Для того, чтобы переселять и привлекать, нужно создавать условия. При тех условиях, что сейчас есть, к большому сожалению, ехать в отдаленные северные и приравненные к ним территории люди не будут. Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше», — добавил Слыщенко.

Исчезающие города

Бороться за спасение исчезающих населенных пунктов тяжело, а иногда, как бы жестоко это ни звучало, бессмысленно, говорит Слыщенко. Некоторые из них искусственно создавались в советское время. Например, вдоль БАМ, воинских частей, добывающих или промышленных предприятий. Сейчас магистраль уже не строят, многие заводы, части и шахты закрылись и города с поселками стали неактуальными.

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В той же Воркуте — самом вымирающем городе России — с 2001 года численность жителей сократилась с 87 тысяч до 54 тысяч в 2019-м. Причины две: климат и экономика. В 1996 году в закрытом городе Мурманской области Островном жили 14 тысяч человек, после закрытия военной базы, к 2018-му, остались всего 1,85 тысячи.

Недалеко от Москвы, в Тульской области, есть крохотный городок Чекалин с 914 жителями, почти половина из которых пенсионеры. Городской бюджет — всего около пяти миллионов рублей. Спасти такие места можно, уверен Синельщиков, если направить туда финансирование.

«Тем более Тульская область от Москвы — всего ничего. Московские власти заявляли, что город расширяется, готовы еще несколько миллионов жителей. Как раз с Дальнего Востока, из Сибири, Чекалина. А нужно просто эти деньги им туда отдать, создать им там условия», — подытожил депутат.