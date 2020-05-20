Сибирская кровь коренных американцев. Их предки жили на берегах Байкала

Ученые провели генетические исследования останков доисторических охотников-собирателей, которые обнаружили в районе озера Байкал. Выяснилось, что они связаны не только с другими жителями Евразии, но и с первыми американцами.

Исследования немецких ученых из отдела археогенетики Института науки о человеческой истории имени Макса Планка опубликовал журнал Cell.

На берегах Байкала люди начали жить со времен верхнего палеолита. Обитатели этих мест оставили после себя много следов для археологов. Ученые исследовали 19 геномов человека, которые обнаружили в этой местности. В их числе — фрагменты зуба, которые обнаружили в 1962 году при раскопках на участке Усть-Кяхта-3. Благодаря примененным методам молекулярной биологии исследователи смогли восстановить геном человека, который обитал в этой районе 14 тысяч лет назад.

В его геноме ученые обнаружили признаки сибирской и американской популяции. Следовательно, он является древнейшим носителем генов коренных американцев на данный момент.

Это исследование показывает самую глубокую связь между верхнепалеолитическими сибиряками и первыми американцами. Мы считаем, что это может пролить свет на историю появления коренных американцев Хе Ю один из авторов исследования.

Полученные результаты также указывают на активные связи, которые были у местных людей с другими народами Евразии во время бронзового века. На это указывают много численные вставки, которые содержит в себе геном из Усть-Кяхты-3. Человек, которому он принадлежал, имел признаки не только мезолитического происхождения из северо-восточной Сибири, но и генетическую связь с северо-евразийскими и восточноазиатскими, а также с восточноевропейскими степными предками. Это указывает на высокую степень контактов южно-сибирской и западно-евразийской степных популяций.

Озеро Байкал. Источник фото: Pixabay

Исследования других геномов указывают на то, что у проживающей там нации были частые генетические контакты с северо-евразийскими народами. Из-за этого возникло большое количество различных смешанных типов. Такую же генетическую сложность унаследовали и первые американцы. Судя по всему, в числе их предков были не только азиаты, но и представители северо-евразийских народов.

О контактах жителей Южной Сибири с жителями других мест говорит и возбудитель чумы Yersinia pestis, который ученые обнаружили у двух объектов. Люди, которым они принадлежат, относились к северо-восточноазиатскому типу. Патоген, который у них обнаружили, происходит из степной зоны — она расположена на большом расстоянии от местности, в которой они проживали.

Это — самое восточное появление древних штаммов Y. pestis — наводит на мысль о передвижении на большие расстояния людей в эпоху бронзы Мария Спиру один из авторов исследования.

Ученые планируют провести отдельное исследование, в ходе которого изучат характер распространения чумы в начале бронзового века. Именно тогда в Евразии активно развивались межрегиональные связи и культурные взаимодействия. Кроме того, специалисты хотят лучше понять, как именно формировался генофонд первых коренных американцев — для этого они планируют продолжить сбор генетических данных.