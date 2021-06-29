Швейцария впервые с 1992 года обыграла Францию на Евро-2020. Игра закончилась серией пенальти: швейцарцы обошли соперника со счетом 5:4.

В итоге победители вышли в ¼ финала Евро или ЧМ впервые за 67 лет. В последний рз Швейцарии удавалось обойти Францию в товарищеском матче 1992 года со счетом 2:1.

Игра 1/8 финала Евро-2020 прошла на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). По окончании основного времени счет сравнялся на 3:3. Поэтому была назначена серия пенальти.

Первый гол матча на 15-й минуте забил швейцарец Харис Сеферович. Во втором тайме у команды был шанс удвоить преимущество, но Рикардо Родригес не сумел забить с пенальти. А сразу после этого французы ответили голом: на 57-й минуте отличился Карим Бензема.

Ему принадлежит и второй гол — через две минуты после первого. Третий гол французов забил Поль Погба.

Но Швейцария не собиралась сдаваться и Харис Сеферович на 81-й минуте забил французам второй гол, а после этого на 90-й минуте Швейцария сравняла счет благодаря Марио Гаврановичу.

В серии пенальти решающим стал промах Килиана Мбаппе, который бил последним и не сумел переиграть вратаря соперника Яна Сомера.

Бурная реакция

Капитан и голкипер действующих чемпионом мира Уго Льорис отметил, что сборная Франции не ищет оправданий после поражения.

«Оправданий мы не ищем. Жаль, что мы все упустили, ведя со счетом 3:1. В прежние годы мы знали, как закрывать эту лавочку», — сказал он.

Защитнику французской команды Рафаэлю Варану оставалось только сказать, что теперь игроки сборной сосредоточатся на следующих задачах.

Это очень досадно, мы полностью провалили первую половину матча. Правильно начали во втором тайме, но затем оставили швейцарцам шанс, которым они воспользовались. Пенальти — это лотерея. Рафаэль Варан

Президент Швейцарии Ги Пармелан принялся поздравлять свою сборную. Он считает победу над командой Франции великой.

«Какая игра! Поздравляю сборную Швейцарии по футболу с великой победой над чемпионами мира​​​. Так и продолжим!» — написал Пармелан в Twitter.