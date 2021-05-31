Швейцарец завладел заводом в Подмосковье и набрал долги на 400 млн рублей. Теперь там грязь и разруха

В Люберцах образовалась правовая коллизия, которая охватила сразу Россию и Швейцарию. На протяжении нескольких лет ведутся судебные дела с иностранным гражданином, владеющим бывшим заводом имени Ухтомского. За использование земли он задолжал государству крупные суммы и не спешит останавливать свой бизнес. Юрист объяснил, что в этом долгом деле много подводных камней.

В подмосковных Люберцах несколько лет подряд ведется судебная тяжба с гражданином Швейцарии Адольфом Гастом за право владения бывшим заводом имени Ухтомского, сообщил RТ. С 2000 года корпус принадлежит швейцарцу, и хотя площадь не оформлена в аренду, в помещениях кипит жизнь. Там есть офисы, ночлежки и дешевые хостелы для мигрантов, которые, как пишет сайт, не отвечают противопожарным требованиям.

Хозяина-иностранца уже долгое время не видели в России, а за использование 20 гектаров муниципальной земли в центре города он задолжал несколько сотен миллионов рублей налогов.

Следствие даже возбудило уголовное дело по факту хищения денежных средств муниципального образования г. о. Люберцы «путем обмана и злоупотребления доверием». Следствие полагает, что в 2009 году группа лиц под руководством иностранца получила права собственности на здания, строения и помещения бывшего завода. Право собственности оформили на иностранные компании, но правоотношения с администрацией по использованию земли не были оформлены надлежащим образом.

На протяжении более 10 лет лица перерегистрировали права собственности на новые иностранные компании, чтобы нельзя было взыскать суммы с предыдущих хозяев. С помощью такой схемы группа лиц уклонялась от уплаты аренды за земельный участок на сумму более 400 миллионов рублей.

Это здание прежде было сердцем завода — здесь были кузнечно-прессовые и литейные цехи. Источник фото: телеканал «360»

Выяснилось, что большинство фирм-арендодателей помещений находятся на территории Болгарии, Кипра и Великобритании, и три из них контролирует сам Адольф Гаст. Швейцарцу долгое время удавалось уклоняться от арбитражных судов РФ. Но юристы администрации города все же смогли через суд добиться запрет на регистрационные действия. На девять зданий наложили арест, а в отношении 31 объекта недвижимости наложили запрет на продажу и сдачу в долговременную аренду.

Несмотря на такие меры, Гаст продолжал вести свой бизнес через подставные фирмы. Он привлек около 40 компаний из России и от их имени сдал в субаренду помещения на срок до 11 месяцев. Как оказалось, закон не запрещает так делать, даже при аресте недвижимости.

А попытки демонтажа зданий сталкивались с сопротивлением со стороны обитателей завода. В технику бросали «коктейль Молотова» и булыжники, а в людей — камни и кирпич.

Сейчас территория завода больше напоминает нелегальную свалку — навалы строительного мусора, пустующие здания, грязь и разруха.

История упадка

Завод имени Ухтомского появился еще в 1902 году. Он был градообразующим предприятием в Люберцах и занимался социальной инфраструктурой, выпускал сельскохозяйственную технику. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий рассказал «360», что в СССР на заводе работали 15 тысяч человек.

Уже после распада СССР завод стал выпускать меньше техники, а людей начали сокращать. В конце 1990-х годов предприятие обанкротилось, а затем его собственником стал гражданин Швейцарии и Израиля Адольф Гаст Владимир Ружицкий.

По словам Ружицкого, Гаст в сухом остатке — только собственник зданий, а муниципалитету принадлежит земля. Глава Люберец отметил, что видел собственника последний раз в 2004 году. Администрация пыталась найти с ним общие решения для развития территории.

«Это самый центр Люберец, а вид неприглядный. У жителей возникает много вопросов», — добавил Ружицкий.

Об этом говорит и бывший председатель профсоюзной организации завода имени Ухтомского Александра Петрова

«Наш город хороший, исторический. Мы любим свой город и хотим, чтобы на этой земле — уже ушло время, понятно, никаких заводов не будет, станки и металл, все вывезено, — появился город-сад. Жилье социального найма, по ипотечному кредитованию, которое могла бы наша молодежь купить. Объекты быта, о доме творчества мы давно мечтали. Административно-бытовые и оздоровительные учреждения — территория-то большая. Посмотрите, ведь город весь выстроен, а это — как унижение личного достоинства бывших всех работников завода», — сказала она.

Источник фото: телеканал «360»

По генплану администрации на этой земле должна быть многофункциональная застройка, а в перспективе — деловой центр с социальной инфраструктурой, школой, детскими садами и парковой зоной.

Однако из-за того, что здание находится в собственности иностранца, а часть земли у муниципалитета, возникает правовая коллизия. По словам Владимира Ружицкого, вопрос можно решить, только если сам Адольф Гаст пойдет на это и с муниципалитетом будет искать пути развития территории. Вдобавок против швейцарца ведется уголовное дело из-за долгов.

Сегодня на территории бывшего завода сдается в аренду около 100 тысяч площадей, в основном это складские помещения. На разрушенном предприятии постоянно работают полиция, прокуратура и миграционная служба. Ружицкий отметил, что некоторые здания находятся, возможно, даже в аварийном состоянии.

Правовая драма

Адольфу Гасту на протяжении многих лет удавалось успешно убегать от выплаты долгов и продолжать бизнес. Как объяснил председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе, существующая ситуация и алгоритмы, которые создали сотрудники администрации, позволяют наложить арест на имущество и реализовать его с торгов. А после погашения задолженности ждать, когда появится надлежащий собственник, которому передадут остатки денежных средств.

По мнению Трапаидзе, нет гарантии, что после реализации зданий с торгов они получат денежные средства. Сложность возникает в том, что если после взыскания зданий нет покупателей, и если уже есть градостроительный план, то теряется экономическая целесообразность.