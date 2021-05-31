Шведский стол обмана. Отели заподозрили в желании надурить отдыхающих, но так ли это?

Сайт Travel Ask написал об уловках, которыми пользуются отели при организации питания по системе шведский стол. Одна из самых распространенных хитростей — маленькие тарелки, куда не поместится много еды. Однако туроператоры уверены, что это все мифы.

По данным портала, некоторые отели специально закупают посуду небольшого размера, чтобы экономить продукты. Чем меньше гость положил еды на тарелку, тем больше этой еды останется. Тем временем нетронутые продукты могут использовать для следующего приема пищи.

Также зачастую в залах выключают кондиционеры, чтобы гости брали дополнительные прохладительные напитки и мороженое, которые не входят в стоимость проживания.

Еще одна хитрость — выкладывание дорогостоящей еды, например, стейков или рыбы, дальше бюджетной.

«Никто не станет выжидать очередь, а скорее возьмет то, что есть здесь и сейчас», — отметили в статье.

«Не наблюдала никогда»

Правда, туроператоры не согласны с утверждениями Travel Ask. Так генеральный директор «Пегас туристик» Анна Подгорная в разговоре с «360» напомнила, что маленькие тарелки не могут ограничить гостей отеля в еде, ведь количество подходов к столу не ограничено.

Каким бы ни был размер тарелки, подходы к шведскому столу не ограничены. <…> Я о таких вещах не слышала и не наблюдала никогда. <…> Единственное, если говорить о турецких отелях, то в части санэпидобстановки вы можете подойти со своей большой или маленькой тарелкой и вам просто положат столько, сколько вы хотите, но именно будут накладывать, находясь за специальными экранами Анна Подгорная генеральный директор «Пегас туристик».

По словам собеседницы, никаких уловок в отелях в контексте системы шведский стол нет. С этим согласен и бизнесмен, ресторатор, отельер, генеральный директор Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin Дмитрий Володин. Правда, собеседник отметил, что некие уловки все же могут быть, но в случае лишь с некоторыми турецкими отелями уровня три звезды.

«Когда же мы говорим об отелях под управлением мировых брендов, то размер тех же тарелок всегда стандартный. Есть стандартные тарелки для первого, второго блюда. <…> Думаю, это абсолютно обывательский подход людей, которые в селились в отели уровнем три звезды. Ничего подобного я в своей практике ни разу не встречал. Если мы говорим про хороший отель, там все всегда сертифицировано», — пояснил Володин.

При этом он подчеркнул, что некоторые гости отелей могут жаловаться на вкус кофе, температуру чая или качество ножей. Однако это обусловлено мерами безопасности и логикой, считает собеседник.

«Отличие связано с тем, кофе, который готовит бариста, всегда будет лучше того, который готовит машина. <…> Это надуманный опыт ради жаренных фактов. Это мое мнение. <…> У меня лично была единственная претензия к ножам, но я понимал, что это связано с безопасностью», — заключил Володин.