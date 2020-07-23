Швед снял балаклаву и попался СБУ. Возможного убийцу Александра Захарченко поймали свои же

Украинские спецслужбы задержали Андрея Байдалу — бывшего сотрудника правоохранительных органов. В самопровозглашенной ДНР его подозревают в убийстве бывшего главы республики Александра Захарченко.

Байдалу поймали не в рамках дела о причастности к убийству Захарченко, а по статье о незаконном обращении с оружием. Бывшего правоохранителя уже арестовали, сообщило агентство УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Александра Захарченко убили 31 августа 2018 года. Его подорвали в донецком кафе «Сепар» вместе с телохранителем. Он занимал пост премьер-министра ДНР с августа 2014 года.

Человек с позывным Швед

О связи Байдалы с убийством Захарченко заговорили в 2019 году, когда глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике установили всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков операции. Отмечалось, что там есть «высокопоставленные» граждане Украины и иностранцы, которые поддерживали Киев.

В тот момент Пушилин не стал называть имена, однако некоторое время спустя анонимный спикер в сюжете телеканала «Россия 1» указал, что в списке присутствовал мужчина с позывным Швед. Он якобы был агентом украинских спецслужб и причастен к терактам в Донбассе, в том числе к убийству Арсена Павлова (позывной Моторола). Также говорилось, что он якобы появлялся на разных мероприятиях со скрытым лицом. Его личность долго оставалась неизвестной.

«Позывной Швед. Появлялся на якобы разоблачительных пресс-конференциях всегда в балаклаве и черных очках. Долгое время личность оставалась неизвестной. Но вот раскрыт. Андрей Байдала. Агент пятого управления департамента контрразведки СБУ», — сказал участник программы. Отмечалось, что пятое управление создавали при поддержке американского ЦРУ, а сам Швед курировал группу, которая готовила убийство руководителя одного из спецподразделений ДНР Ильича — того, кто поклялся отомстить за смерть Захарченко.

Источник фото: сайт СБУ

Впоследствии МВД ДНР назвало имена помощника начальника пятого управления департамента контрразведки (ДКР) Службы безопасности Украины Сергея Моторина и как раз Андрея Байдалы с позывным Швед. В республике считают, что он отдавал приказы совершать убийства на территории ДНР. Однако есть версия, что Байдала — приспешник Моторина. При этом сам Швед тоже имел подручных, личности которых раскрыли: это некие Андрей Отенко и Дамир Баштанников, — о чем также говорилось в сюжете «России 1».

«Подчищать ситуации»

Служба безопасности Украины опровергла связь Байдалы с ведомством. Ведомство называет его сотрудником «других правоохранительных органов». Вероятно, речь идет о Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, поскольку 8 июля у представителей органа прошли обыски. Сообщалось также о задержаниях, однако личности не раскрывались. В СБУ не дали подробностей задержания и обысков у сотрудников разведки, сославшись на запрет разглашать данные досудебного расследования.

Политолог Владислав Ганжара с радио Sрutnik поделился мнением, что после ухода из украинских спецслужб силовики часто занимаются преступной деятельностью, а оборот оружия — одна из главных проблем страны. По словам Ганжары, вряд ли в СБУ будут тщательно расследовать дело об оружии и тем более подтверждать или опровергать связь Шведа с убийством Захарченко.

«На Украине очень любят подчищать ситуации, связанные с рядом политических убийств. То, что к подобным убийствам причастны спецслужбы Украины, сомнений нет. Но рассчитывать на объективное расследование не приходится», — заключил Ганжара.