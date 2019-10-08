В четверг, 10 октября, сборная России сыграет с Шотландией в рамках отборочного этапа на чемпионат Европы по футболу. Подопечные Станислава Черчесова практически обеспечили себе выход на Евро-2020. Футбольные эксперты рассказали «360» о том, чего они ждут от встречи.

Мы расспросили спортивного журналиста Андрея Малосолова и бывшего главного тренера «Зенита» Бориса Рапопорта о том, не возникнет ли у игроков проблем с мотивацией. А также поговорили о футболистах, не попавших в сборную, и о возможных итогах встречи.

По словам Малосолова, команда «весь отборочный цикл выкладывается в каждом матче».

Источник фото: «ВКонтакте»

«Не будем забывать, что в сборной России сейчас появились новые футболисты, которым будет очень интересно себя показать. Это нападающие Николай Комличенко [из чешского клуба „Млада-Болеслав“] и Александр Соболев [из „Крыльев Советов“], защитник Дмитрий Чистяков из „Ростова“. Помимо очков в еврокопилку это еще и премиальные для футболистов, которые они получают за победу», — заявил эксперт.

Говоря о том, что в сборную не вызвали Тимура Жамалетдинова, Федора Смолова (он получил травму) и Романа Зобнина, журналист выразил мнение, что их отсутствие «не будет заметно».

«Я не понимаю, что Смолов делает в сборной. Он провалил чемпионат мира, неуверенно себя показывает и в отборочном цикле», — считает журналист.

По его мнению, Смолова способны заменить те же Комличенко или Соболев. А Жамалетдинов в основном составе сборной никогда не появлялся и планировался на замену.

Эксперт считает, что от Черчесова «после чемпионата мира ждут только успешных выступлений», и команда будет играть, «конечно же, первым номером».

«Шотландцы — это те ребята, которые и сами дают играть другим футболистам. С ними получается силовой, хороший футбол. Плюс игра будет проходить в „Лужниках“, скорее всего, стадион будет переполнен, и, как говорится, „трибуны будут гнать вперед“», — добавил Малосолов.

Источник фото: Федерация футбола Санкт-Петербурга

Со своей стороны, старший тренер ФК «Ленинградец», бывший наставник и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт рассказал «360» о том, что Черчесов — «настолько сильный мотиватор», что «равнодушных при нем не бывает».

Специалист отметил и конкуренцию за попадание в сборную России.

Говоря об отсутствии в команде Жамалетдинова, Смолова и Зобнина, тренер заявил: «Конечно, терять футболистов, которых он планировал использовать, не есть хорошо. Но, я думаю, из этих троих в основном составе, планировался лишь Зобнин».

Рапопорт добавил, что у главного тренера сборной было время, чтобы подготовиться к отборочным играм на Евро и составить планы на них.

«Я не думаю, что с Шотландией и с Кипром тем более [россияне будут играть в обороне]. Может быть, команда будет внимательнее и аккуратнее обороняться, потому что нельзя давать свободу ни одному, ни другому сопернику», — сказал Рапопорт.

Тренер напомнил, что в 1992 году в решающем матче за выход из группы на чемпионате Европы шотландцы разгромили сборную СНГ со счетом 0:3.

«Тогда наша команда, сыграв два матча с серьезными соперниками, последнюю игру играла с потерявшими все шансы шотландцами, и умудрилась проиграть. Черчесов это прекрасно помнит, потому что он был участником тех событий [в качестве вратаря]», — сказал специалист.

Говоря об исходе матча, Рапопорт предположил, что «игра будет достаточно упорная», и сборная России обыграет шотландцев «с разницей в два мяча» — со счетом 2:0 или 3:1.

Российская национальная команда сыграет со сборной Шотландии 10 октября, матч пойдет на столичном стадионе «Лужники», начало в 21:45 по московскому времени.

13 октября россияне на выезде встретятся с командой Кипра.