Известный французский тренер годами домогался своих подопечных. В федерации знали, но молчали

Бывшая фигуристка Сара Абитболь выпустила автобиографию «Такое долгое молчание». Внутри оказалась болезненная история о насилии. Спортсменка призналась, что подвергалась домогательствам со стороны тренера Жиля Бейера. В министерстве спорта об этом знали, но ничего делать не стали. С обвинениями выступили еще две фигуристки.

Во Франции разгорается крупный скандал на почве сексуального насилия. История сродни той, что была с Харви Вайнштейном, только действие теперь переносится на поле фигурного катания.

В конце января вышла автобиографическая книга бывшей фигуристки и бронзового призера чемпиона мира 2000 года Сары Абитболь. Содержание книги взбудоражило всю страну.

Маленький секрет

Сара Абитболь начала заниматься парным катанием лишь в 1992 году, а до этого десять лет занималась одиночным. Ее тренером все это время был Жиль Бейер. У него была репутация сильного профессионала, которому доверяли родители. Бейер также был главой крупного клуба фигурного катания Français volants в Париже. Он мог запросто уничтожить карьеру своей подопечной, скажи она что-нибудь не то.

Все началось, когда Саре было пятнадцать лет. Она оставалась в интернате спортивной школы на время тренировочных сборов. В одну из ночей Бейер просто зашел к ней в комнату. Это стало первым, но далеко не последним разом его домогательств. Мужчина регулярно навещал фигуристку в ее комнате. Когда сборы закончились, он стал придумывать всяческие отговорки, чтобы остаться с ней наедине.

Маленькая Сара с тренером Бейером.

Абитболь говорит, что изнасилования продолжались два года. Фигуристка молчала по двум причинам. Первая — боязнь тренера, что называл это их «общим секретом». Вторая — страх, что родители ей не поверят, пишет издание L’Obs. Им нравился тренер, и они много вложили в то, чтобы дочь стала чемпионкой. Единственное, что делала юная спортсменка — это отмечала на последней странице блокнота дни, когда Жиль Бейер ее насиловал.

Она боялась уходить от тренера, но понимала, что скоро сойдет с ума. В 1992 году она познакомилась со Стефаном Бернади. Фигурист искал себе партнершу. Для Сары это стало спасением.

Друзья в правлении

Уход от тренера не спас спортсменку от стресса. Она все еще переживала произошедшее, испытывала панические атаки и не могла нормально заниматься спортом. Лишь в 2004 году Сара решилась рассказать родителям правду. Те настаивали на суде, но фигуристка не верила в свои силы. Абитболь хотела одного — пусть перестанет работать тренером. Она даже встретилась с Бейером, но это не принесло никаких результатов.

Тогда она пошла к министру спорта Жан-Франсуа Ламуру, а в ответ получила бездействие. Либо подавай заявление в полицию, либо смирись и двигайся дальше. Вот Сара и пыталась смириться, пока не написала книгу. После ее выхода фигуристки Элен Годар и Летисия Юбер признались, что тоже подверглись изнасилованию со стороны тренера.

Главой федерации спорта почти все это время был Дидье Гайаге — хороший друг Бейера. Как сообщает France24, в 2000 году родители другой молодой фигуристки направили ему жалобу на тренера. Мол, во время тренировочных сборов он под воздействием алкоголя полез к их 17-летней дочери с разрешением поцеловать ее. Фигуристка отказалась.

Дидье Гайаге.

«Хотелось бы, если не сказать необходимо… чтобы этот джентльмен больше никогда не сближался с юными несовершеннолетними фигуристками», — говорится в письме родителей.

После этого Бейер исчез из списков министерства спорта, но в федерации все еще числился. Вплоть до 2020-го года он был главой клуба Français volants, где тренируются главные спортсмены страны. Полагают, что здесь не обошлось без помощи Гайаге. Он надежно прикрывал своего друга. На фоне скандала Дидье подал в отставку, хотя сначала говорил, что до проведения расследования делать это не будет.

Целовал, но не насиловал

France 24 со ссылкой на AFP передает, что 62-летний Бейер признался в наличии отношений с Сарой Абитболь. Он назвал их «интимными и неуместными». Тренер также выразил свои сожаления по этому поводу, но отказался называть это изнасилованием. Фигуристка такие извинения принимать не стало. Пока неизвестно, что будет с Бейером, но французский спорт переживает тяжелые времена.

Спортивная ежедневная газета L’Equipe опубликовала расследование, в котором трое других фигуристов обвинили Бейера в жестком обращении и изнасиловании. Спортсмены также назвали двух других тренеров — Жан-Ролана Ракла и Мишеля Лотца. Все фигуристы были несовершеннолетними. Ракл все отвергает, Лотц ситуацию не комментирует.

L’Equipe также опубликовала отдельный отчет о сексуальной агрессии во французском плавании в 1980-х годах, в то время как бывшая теннисистка Изабель Демонжо обвинила своего тренера Региса де Камарета в изнасиловании.

Дополнительные обвинения в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних появились от бывших пловцов и теннисистов.

В конце 2019 года расследование, проведенное коллективом журналистов We Report, пролило свет на «серьезные нарушения» в 28 различных видах спорта. Они затронули около 276 жертв в возрасте до 15 лет.