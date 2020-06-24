Шумные проводы. Как акция фанатов «Спартака» обернулась задержанием десятков болельщиков

Фанаты столичного «Спартака» поплатились за креатив. Перед первой игрой возобновленного чемпионата страны болельщики проводили свою команду в Тулу файерами и растяжками. Полиция возбудила дело о хулиганстве, задержав, по разным данным, от 20 до 70 активистов.

Что случилось

Сезон Российской премьер-лиги, прервавшийся из-за коронавируса, возобновился с ограничениями. На стадионы пускают лишь болельщиков принимающей стороны. Число зрителей не должно превышать 10% от общей вместимости арены. У «Спартака» первая игра выпала на субботу, 20 июня. Московская команда играла в Туле с местным «Арсеналом» и в итоге выиграла 3:2.

Фанаты «Спартака» не могли попасть на игру, но красочно проводили свою команду. 19 июня они выстроились с файерами и растяжкой «Победа или смерть» у московского стадиона «Открытие Арена». На какое-то время болельщики перекрыли проезжую часть около домашнего стадиона.

«Свои действия граждане сопровождали нецензурной бранью, чем нарушили общественный порядок», — заявили позднее в полиции.

Подобным образом болельщики встретили свою команду и возле Тулы — баннер «Всегда рядом» вывесили над трассой, по которой ехал автобус с футболистами.

Как отреагировала полиция

На следующий день столичная полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. В московском главке МВД сообщили, что «неустановленные граждане осуществили самовольное перекрытие проезжей части, чем воспрепятствовали проезду автотранспорта, осуществили поджог файеров и других пиротехнических средств, в связи с чем произошла дымовая завеса». Также говорилось о розыске лиц, «причастных к противоправному деянию».

По данным Sport24, одного из фанатов «Спартака» задержали ранним утром перед игрой, еще двоих объявили в розыск. В следующие дни полиция задержала еще около 20 человек. ТАСС сообщал о 30 задержанных.

Их доставили в УВД по Северо-Западному административному округу столицы. После допроса, по данным агентства, болельщиков отпустили под подписку о невыезде. По информации источника Soccer.ru, всего за выходные и начало недели были задержаны порядка 70 человек. Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что в статусе подозреваемых находятся минимум шестеро фанатов. Организаторами акции МВД считает Артема Соколова и Максима Маренко, писало сетевое издание.

Как отреагировали клуб и болельщики

Первое заявление «Спартак» сделал незадолго до начала матча в Туле. Клуб поблагодарил болельщиков «за яркий перформанс» и попросил МВД не преследовать фанатов.

«Мы не считаем, что своими действиями болельщики угрожали правопорядку, и просим правоохранительные органы отпустить задержанных», — заявили в пресс-службе.

Там также попросили футбольных болельщиков «пока воздержаться от поездок в города выездных матчей».

23 июня совет директоров клуба выразил «обеспокоенность в связи с продолжающимися задержаниями болельщиков, провожавших команду на матч в Тулу». В «Спартаке» отметили, что от действий актива никто не пострадал, «а перекрытая дорога по факту используется в основном клубным транспортом».

«Мы считаем, что подобные действия болельщиков не должны квалифицироваться как хулиганство», — подчеркнули в команде.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что клуб готов оплатить штрафы за задержанных болельщиков.

Как отреагировали болельщики

Объединение спартаковских болельщиков «Фратрия» выразило «глубокое возмущение деятельностью сотрудников полиции». По мнению фанатов, МВД «превратило мирную акцию поддержки команды в уголовное преступление».

«Фанат не преступник!» — подчеркнули активные любители футбола.

С таким же лозунгом выступили главные соперники красно-белых — столичный ЦСКА. Их фанатский актив призвал «все остальные движения страны, независимо от клубной принадлежности, не оставаться в стороне и высказать свою позицию по данному вопросу».