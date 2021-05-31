Шумную рекламу уберут от жилых домов. Из-за нее растет стресс, и иногда происходят трагедии

Через три месяца с российских улиц исчезнет звуковая реклама, которая предполагает использование технического оборудования. Жителей домов, расположенных рядом с торговыми центрами и рынками, обещают избавить от прослушивания раздражающих аудиороликов. Поможет ли мера снизить социальную напряженность и минимизировать конфликты, разбирался «360».

Поправки внесли в закон «О рекламе», и касаются они в первую очередь живущих рядом с крупными торговыми объектами, рассказал «Российской газете» председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. Зачастую людям приходится с утра и до вечера слушать непрекращающиеся рекламные записи.

Запрет распространят как на портативное, так и стационарное оборудование, монтированное к конструкциям здания. Неважно будет, используют ли для рекламы мегафон, колонки, вынесенную на улицу звуковую аппаратуру или машины с ней. Роли не играет и соответствие уровня шума из-за рекламы действующим санитарным нормам.

В погоне за спросом

Постоянно звучащая в течение дня информация осложняет людям жизнь: реклама становится все более навязчивой и отрицательно сказывается как на условиях работы, так и на отдыхе граждан.

«Поэтому реклама с использованием звукового технического оборудования вблизи жилых домов становится вне закона», — подчеркнул Жигарев.

Юрист в сфере ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба в беседе с «360» напомнил, что на проблему уже не раз обращали внимание. Санкции закона о тишине к ней не применимы, поэтому нужна дополнительная мера.

«Полагаю, что сейчас это особенно актуально. Потому что в пандемию внесены были коррективы. В погоне за покупателями, за дополнительным спросом звуковая реклама набирает все большие негативные обороты. <…> В настоящее время отрегулировать данный вопрос необходимо, потому что электронные средства, мегафоны значительно усиливают звуковой шум», — сказал Нетреба.

Адвокат пояснил, что контролировать вопрос будет проще, если в законопроекте укажут конкретные параметры расстояния или уровня шума от многоквартирного дома.

Жалобу можно будет написать в Роспотребнадзор, который замерит уровень шума и расстояние от дома. Также можно привлечь и правоохранительные органы — обратиться с заявлением в полицию или прокуратуру. И желательно это сделать именно коллективным обращением, чтобы подтвердить факт, что не устраивает такое поведение именно группу граждан Юрий Нетреба адвокат.

Контроль, предположил Нетреба, скорее всего, будет вестись со стороны жителей, которые недовольны уровнем шума в каждом конкретном случае. Обратить внимание на проблему смогут сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверок торговых точек и мест несанкционированной торговли.

«Дополнительно проводить проверки, возможно, у госорганов не хватит именно сотрудников и сил. Потому что это сильно распространено сейчас в активных общественных местах и в рабочее время», — заключил юрист в сфере ЖКХ.

Сбежать или сражаться

Навязчивость рекламы и шум едва ли кому-то нравятся. В 2016 году недалеко от станции метро «Люблино» застрелили 25-летнюю девушку-промоутера. Жителя одного из близлежащих домов настолько разозлили ее призывы посетить магазин меховых изделий, что москвич взялся за охотничье ружье. От полученного ранения девушка скончалась на месте, писала «Газета.ru».

Агрессивная реакция в таких ситуациях, объяснила психолог Наталья Лапшичева, вполне вероятна, ведь городскому жителю стресса хватает за глаза.

Уровень шума в городе не сравним у уровнем шума за городом, на природе. В городе это технологический шум, и именно он усиливает стресс. Городскому жителю и без того хватает — скорость жизни, загрязнение воздуха, токсины, нехватка личного пространства, постоянное нарушение границ. Все это в совокупности вызывает нервное истощение. Нервная система перегружена. Шум может вызвать агрессию Наталья Лапшичева психолог.

Специалист напомнила, что проведенное в прошлом веке исследование показало влияние музыки и звуковой рекламы на покупателей.

«Обнаружили, что именно звук — это один из самых эффективных инструментов для привлечения новых клиентов. На слух мы воспринимаем примерно 70% данных, зрительно — примерно столько же, 72%. Если мы используем рекламу и задействуем слуховые и зрительные способы, то порядка 90% усвоения информации получается. Услышанные звуки дольше удерживаются памятью, человек больше помнит звуковую рекламу, чем зрительную. Музыка может как лечить, так и калечить», — добавила Лапшичева.

По ее словам, длительное нахождение в загрязненном шумом пространстве оказывает негативное влияние на здоровье: повышается кровяное давление, потоотделение увеличивается, а умственные способности, наоборот, снижаются, хуже становится внимание, увеличивается риск сердечного приступа.

«Человек не привыкает к уровню шума, а внутренне ему постоянно сопротивляется, и в результате тратится огромное количество энергии на [его] подавление. Организм мог бы направить эту энергию на восстановление здоровья или концентрацию внимания. <…> Шум мешает сконцентрироваться, хуже [становятся] характеристики на работе», — заметила психолог.

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Эффект от подобного воздействия долгий и остается на какое-то время после исчезновения шума. Реакции на раздражитель обычно две — сбежать или сражаться. Если в первом случае человек просто попробует изолироваться или уйти из помещения, то во втором — как-то подавить источник звука, в том числе криком, агрессивным поведением.

Снизить уровень стресса можно несколькими способами, в том числе вспомнив о дыхательных практиках.

«Самое простое — на пять счетов. Уже через несколько минут концентрации позволит внимание со звука переключить на внутреннюю составляющую», — подчеркнула Лапшичева.

Физическая нагрузка тоже поможет высвободить скопивший стресс, будь то спонтанные танцы, упражнения или прогулки. Благотворное влияние окажет и просто тишина.

«Очень хорошо каждый день слушать тишину, постараться хотя бы 10-30 минут побыть в полной тишине, где это возможно. И уметь переводить внимание с шума на то, чем занимаешься, тренироваться концентрироваться. Самое простое — шумоподавляющие наушники и классическая музыка», — заключила специалист.