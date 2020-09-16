Пустой шум вокруг Гааги. Иск против Лукашенко не поможет оппозиции

«У нас уже есть группа зарубежных юристов, которые готовят все необходимые документы, которые будут представлены в Международном суде в Гааге», — заявил Валерий Цепкало.

Цепкало говорит о действиях представителей силовых структур в отношении участников протестов в первые дни после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. По словам политика, специалисты уже собирают свидетельские показания, а также общаются с пострадавшими. Цепкало уверен, что будет «более чем достаточно», если ЕС введет санкции против Лукашенко лично, а также против членов семьи президента.

«Не думаю, что международный закон в данном случае применим. Он будет апеллировать тем, что происходящее в Белоруссии — это внутреннее дело страны. И большинство, скорее всего, с этим согласится, потому что для правительств не редкость вызывать силовиков, когда в стране происходят протесты. Так что это не считается», — заявил в разговоре с «360» британский юрист Александр Меркурис.

При этом он добавил, если действия президента сочтут преступлением против человечества, дело будет рассматриваться уже как военное преступление. А поскольку Белоруссия не подписывала конвенцию о военных преступлениях, для начала такого суда нужно будет получить разрешение от Совета безопасности ООН.

Нужно сначала доказать, что Лукашенко действительно создал такую систему, где протестующих пытали. Это вряд ли получится доказать. Скорее всего, это превратилось бы в очень долгий судебный процесс. Если бы такое доказали, то, конечно, его политическая репутация была бы разрушена. Но я сомневаюсь, что такое произойдет Александр Меркурис юрист.

Если подобные вещи все же удастся доказать, то наказание, конечно, последует. Правда, если осужденным окажется, например, президент, которого поддерживают силовые структуры, то вряд ли такого политика посадят в тюрьму. Скорее, ему будет просто опасно ездить в Европу, считает собеседник «360». По его словам, неприкосновенность суверенного иммунитета в редких случаях все же не работает.

«Да, на него могут наложить санкции. Но это политическое действие. Для этого не нужно идти в суд. И тут возникает проблема, потому что Германия, например, четко дала понять, что не хочет накладывать санкции на Белоруссию», — подчеркнул собеседник «360».

По его мнению, инициаторы подготовки документов в действительности не рассчитывают на то, что Гаага действительно возьмется за это дело. Скорее, они преследуют две цели: довести до сведения международного юридического и просто международного сообщества свою информацию о том, что происходит в Белоруссии, а также усилить давление на правительства других стран, чтобы те все-таки начали действовать в отношении Лукашенко.

С этим согласна и политолог Наталия Елисеева. По ее словам, люди зачастую просто не разбираются, какими делами занимается тот или иной суд.

«Я подаю в Гаагу» — частое заявление для СМИ. Его часто тиражируют, на нем играют. Будут громкие заголовки. «Белорусский тиран или диктатор, на него подали в суд в Гаагу» — прекрасный готовый заголовок, дарю. Но дальше этого не пойдет в силу реальности Наталия Елисеева политолог.

Учитывая позицию многих странах ЕС, которые отказались вводить санкции в отношении Лукашенко, суд максимум возьмет данный материал в работу, но вот будет ли от этого какой-то эффект, пока не понятно. Так считает вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов.

«Мы должны понимать, что в Белоруссии действуют нормы международного права и конвенции, которые страна подписала. Согласно этим конвенциям и регламенту суда, сначала люди, которые подавали вот эти документы в европейский суд, должны пойти в инстанции внутри Белоруссии, включая Конституционный суд. Если уже Конституционный суд отказал или им показалось, что его решение не удовлетворяет полностью запрос стороны истца или группового иска, то там уже начинают действовать международные механизмы. Но, насколько мне известно, Цепкало не обращался в судебные инстанции Белоруссии», — заявил собеседник «360».

При этом правозащитник назвал заявления Цепкало исключительно политическим шагом, который не укладывается в норму международного права.

Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, президент пользуется неприкосновенностью. И с Лукашенко сделать ничего нельзя. Вообще ничего. Ни санкции, ничего Александр Ионов правозащитник.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа — после президентских выборов. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. Оппозиция с такими результатами не согласилась. В первые дни демонстрации активно подавляли силовики, которые применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.