Шум в ушах и бульканье в животе. Звуки нашего тела, при которых нужно бежать к врачу

Бульканье в животе

Любая пища, которую мы съедаем, проходит восемь метров кишечника. Чтобы она продвигалась, стенки кишечника сжимаются — и иногда возникает громкий и досадный булькающий звук. В медицине его называют борборигмус. Как объяснил профессор гастроэнтерологии Ньюкаслского университета Колин Рис, громче всего этот звук бывает в месте соединения тонкого и толстого кишечника.

Бульканье возникает и когда человек голоден. Мозг посылает сигналы, и желудок выделяет желудочный сок, который «громко» смешивается с воздухом. Само по себе это неопасно и вполне нормально. Но если звуки сопровождаются вздутием или болями в животе, то могут указывать на синдром раздраженного кишечника и стать поводом визита к врачу.

Шум в ушах

Около семи миллионов жителей планеты постоянно слышат звон или жужжание в ушах. У пожилых людей такое встречается чаще. Причина может крыться в возрастной потере слуха, объяснил лор-хирург Манчестерской Королевской лечебницы Саймон Ллойд. Явление называется идиопатический шум. Мозг создает его, адаптируясь к возрастным изменениям.

Как правило, шум в ушах, хотя и раздражает, но не является причиной для беспокойства. Однако если он становится ритмичным и пульсирующим, как сердцебиение, то может говорить о проблемах с сосудами. Чаще всего — о сужении сонной артерии из-за холестериновых бляшек.

Свист и фырканье

Свист в носу часто возникает при насморке во время простуды. Скопившаяся слизь или воспаленная ткань мешают воздуху втягиваться беззвучно. Однако, отметил профессор Ллойд, он может быть последствием разрывов в хрящевой перегородке между ноздрями. Мало кто знает, но в ней нередко возникают микроповреждения из-за травм, хирургических операций, инфекций и даже злоупотребления каплями от насморка. Избавиться от свиста в носу можно с помощью солевых спреев и увлажнения воздуха в комнатах. Но если это не помогает, нужно обратиться к врачу.

Фырканье или вздох при пробуждении могут быть признаком апноэ — кратковременной остановки дыхания во сне. Чтобы спастись от удушья, организм и вызывает такую экстренную реакцию.

Стук в голове

Если утром человек просыпается с громким стуком в голове, это признак синдрома взрывающейся головы (EHS) — ненормального восприятия шума, когда человек засыпает или просыпается. Это нарушение сна, во время которого громкие, похожие на стук, стрельбу, хлопанье дверью или даже взрывы звуки слышатся во время перехода между бодрствованием и сном или между разными фазами сна.

Существует несколько теорий возникновения синдрома, рассказал специалист по головной боли Королевского колледжа в Лондоне Энди Доусон. Причины могут крыться в стрессах, мигренях или слишком подвижных частях уха. Если стук сопровождается сильной головной болью, которая не проходит через полчаса после приема лекарства, следует срочно обратиться к врачу, чтобы исключить кровоизлияние из-за лопнувшего в мозге сосуда.

Треск в плечах

Треск или хруст в плечах при потягивании — часто встречающееся явление. Вокруг суставов есть смазывающая их жидкость. Когда человек двигается, в ней возникают пузырьки, которые лопаются с хлопком или треском. Посетить врача следует, если они возникают постоянно или суставы при этом болят.

«Однако если это болезненно, обратитесь за медицинской помощью. Это может быть разрыв или повреждение мениска — хряща, который действует как амортизатор между берцовой костью и бедренной костью», — сказал ортопед Университетской больницы Бирмингема NHS Trust Джейми Арбутнот.

Щелчки и скрежет

Щелчки в челюсти возникают, когда человек жует или зевает. Иногда они не вызывают дискомфорта, но нередко бывают болезненными. Как объяснил хирург медицинского фонда Guy’s and St Thomas Люк Каскарини, они возникают из-за смещения хрящевых дисков при открытии рта. Когда рот закрывается, диски со щелчком возвращаются на место. Избавиться от проблемы можно с помощью специальных капп или упражнения для укрепления мышц вокруг челюсти.

Каждый десятый житель Великобритании скрипит зубами во сне. Это называется бруксизм. Скрежет возникает из-за стрессов, нарушений сна, неправильного прикуса, отсутствия некоторых зубов и может провоцировать изнашивание эмали, боли в голове или нижней челюсти. Отказ от алкоголя и кофе нормализуют сон, а каппа защитит зубы от стирания.

Отрыжка и метеоризм

Отрыжка возникает, если во время еды человек заглатывает воздух с пищей. Если она возникает постоянно, то может быть признаком несварения желудка или рефлюкса — когда желудочный сок выплескивается в горло. А это уже повод для похода к врачу.

Метеоризм — нормальное явление даже для здоровых людей. Но при синдроме раздраженного кишечника, воспалении кишечника или пищевой аллергии он возникает часто, сопровождается болями, вздутием, диареей или запорами.