Шукшина осталась без YouTube-канала за дезинформацию о ковиде. Ее слова про вакцинацию назвали преступлением

Актриса Мария Шукшина осталась без своего аккаунта на YouTube из-за распространения недостоверной информации о коронавирусе. Она много говорила, что выступает против массовой вакцинации и введения QR-кодов. Позицию Шукшиной назвали преступлением, но есть и те, кто поддержал актрису.

Позиция Шукшиной

За последнее время актриса заработала славу ярого противника массовой вакцинации от коронавируса и применения QR-кодов. В очередной раз она высказала свое мнение на круглом столе в Госдуме.

«На мой взгляд, правительство должно не вносить законы о QR-кодах в нашу жизнь, а признать низкую результативность работы Минздрава и пересмотреть механизмы борьбы с коронавирусом. Я ежедневно публикую на своих ресурсах обращения наших граждан против сегрегации, QR-кодов и принудительной вакцинации», — заявила Шукшина.

Источник фото: РИА «Новости»

Перед этим она высказывалась о вакцинации детей. По словам актрисы, прививать несовершеннолетних нельзя без проведения качественных исследований препарата. Она отметила, что такая вакцинация может навредить здоровью целого поколения.

«Призвать к вакцинации сейчас, когда мы еще ничего не знаем о долгосрочных побочных эффектах, просто неприемлемо. Такое решение противоречит всем научным, этическим, моральным аспектам медицины. Дети не имеют никакой пользы от вакцинации от коронавируса», — написала Шукшина в своем Telegram-канале.

При этом она подчеркивала, что выступает не против самой вакцины, а против участия в эксперименте с неисследованным препаратом.

Блокировка соцсетей

После подобных заявлений Шукшиной Instagram решил внести ограничения в аккаунт актрисы. Причиной стала публикация ложной и вредоносной информации. Теперь при подписке на страницу Шукшиной высвечивается предупреждение о недостоверных данных. Вслед за Instagram аккаунт актрисы заблокировал YouTube.

«И, да, YouTube снес мой канал», — сообщила Шукшина в Telegram.

Как пояснили в пресс-службе Google в России, блокировка произошла из-за распространения недостоверной информации о коронавирусе.

«На YouTube запрещен контент, распространяющий медицинскую дезинформацию, противоречащую медицинской информации местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения о COVID-19. Канал нарушал эту политику», — привел заявление пресс-службы ТАСС.

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За Шукшину заступился ведущий и актер Оскар Кучера. Он назвал блокировку канала безобразием, которого не должно быть категорически.

«Это просто безобразие. О какой свободе слова, гласности тогда может в принципе идти речь? Это, что называется, „заткните рты“. То есть мы будем бороться не разумными способами с доводами и прочим, а мы будем просто закрывать вам рты», — сказал Кучера изданию «Подъем».

Он добавил, что такие действия будут только больше раззадоривать и разделять людей, усугубляя их недоверие. Несмотря на поддержку Шукшиной, актер отметил, что сам никогда не был противником вакцинации.

«Это преступление»

В отличие от Кучеры, режиссер Юлий Гусман жестко раскритиковал всех противников массовой вакцинации, назвав их позицию преступлением.

«Не в обиду никому, я очень люблю Машу Шукшину, я хорошо отношусь к другим участникам этих дел. Это преступление. Людям предлагают лекарство от смерти в прямом смысле слова», — высказался Гусман в интервью для YouTube-канала RTVI.

Он поддержал введение системы QR-кодов, но призвал относиться к этому аккуратно, чтобы не столкнуться с негативной реакцией людей.

Источник фото: РИА «Новости»

«И вот эти интеллигентные как бы люди, мои добрые знакомые, несут полный бред», — сказал режиссер о противниках массовой вакцинации.

Резко высказался о мнении Шукшиной и ведущий Дмитрий Киселев. Еще в конце октября он говорил, что актриса просто пытается сделать себе имя.

«Шукшина просто пытается сделать себе имя на фоне ситуации и собрать вокруг себя таких же поклонников. В теме вакцинации она глупа как пробка», — заявил он.

Актриса Шукшина попала в список противников вакцинации, которым главврачи 11 российских больниц адресовали открытое письмо. Антиваксерам предложили лично посетить красные зоны и увидеть пациентов с ковидом. После приглашения Шукшина написала, что даже при всем желании ее сторонники не «поместятся в красной зоне».

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале отметил, что с известными противниками вакцинации бесполезно бороться.

«Мракобеса и человека без головы не убедит никакая красная зона», — подчеркнул медик.

Он призвал не слушать подобных людей, так как звезды шоу-бизнеса и артисты просто не разбираются в вопросе.