Шуфутинский день в году. Мемы про 3 сентября и календарь начали утомлять

Песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» вышла почти 30 лет назад, успела стать мемом и надоесть. Причем настолько, что люди уже не хотят ни переворачивать календарь, ни жечь костры рябин, ни глядеть на фото. Пользователи воспринимают композицию уже не как элемент творчества, а как национальный праздник. И это их бесит.

Песня «Третье сентября» во вторник заняла первую строчку на «Яндекс.Музыке». Пользователи соцсетей стихийно постили фразы из песни, предлагая перевернуть календарь, снимали видео, на которых самостоятельно делали это. Но огромному количеству юзеров композиция порядком надоела.

Хайп вокруг песни дошел до того, что Шуфутинскому пришлось объяснять: он не будет отказываться от «Третьего сентября», потому что он много лет поет этот хит на каждом концерте.

Шуфутинский впервые исполнил «Третье сентября» в 1993 году, когда вернулся в Россию из США. За музыку отвечал композитор Игорь Крутой, за текст — Игорь Николаев. Песня вошла в альбом «Гуляй, душа» 1994 года.

Детище Шуфутинского стало мемом в начале 2000-х годов, когда в Сети появилось фото американского рэпера Рика Росса, напоминающего темнокожую версию Шуфутинского, с цитатой из песни. Изображение растиражировали, после чего оно превратилось в мем, о котором вспоминают только накануне 3 сентября. Кстати, вот фото:

То же самое произошло и на это 3 сентября. Пользователи постили слова из песни про переворачивание календаря, костры рябин и так далее. Но многие так устали от этой заезженной шутки, что не могли ничего сказать, кроме как «завязывайте с Шуфутинским и 3 сентября, *** (надоедает — прим. ред.) с каждым годом все сильнее и сильнее».

Официальный Twitter-аккаунт Сбербанка открыто заявил, что администрации не разрешили постить шутки про 3 сентября.

Примерно так выглядел интернет, когда наступил день «икс». Это кадры из фильма «Война миров» с песней Шуфутинского на фоне.

Кто-то отметил неотвратимость песни «Третье сентября»… 3 сентября.

Пользователи «ВКонтакте» больше матерились.

«*** (надоели — прим. ред.) вы со своим 3 сентября! „Я календарь перевернул и снова…“ понеслась *** (фигня — прим. ред.) по интернету», — поделился болью один юзер.

«*** (утомил — прим. ред.) меня этот Шуфутинский в новостях со своим 3 сентября», — отметил другой.

Кто-то адаптировал древний мем под хайп по 3 сентября.

«Я так сегодня надеялся не увидеть этот тупняк, все теги в игнор покидал еще четыре года назад, но нет, всегда найдутся альтернативно одаренные минусовые мазохисты», — выговорился пользователь Pikabu.

Некоторые пользователи боялись за будущее страны.

И как обойтись без игры слов?