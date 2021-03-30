Штурм в элитном поселке. Что известно о Новых Вешках

Элитный загородный поселок Новые Вешки стал местом штурма. Один из местных жителей начал стрелять по силовикам. В итоге дом загорелся после выстрела из гранатомета, а мужчина, по предварительным данным, погиб. Коттедж в этом поселке может позволить себе далеко не каждый. Соседство со знаменитостями обойдется в кругленькую сумму. При этом эксперты считают, что спецоперация никак не отразится на стоимости недвижимости.

Силовики пришли к 61-летнему предпринимателю Владимиру Барданову утром 30 марта. Мужчину заподозрили в незаконной торговле оружием и хотели осмотреть дом. Полицейские показали его жене постановление суда, но владелец особняка начал по ним стрелять и бросил две гранаты.

Бойцы оценили обстановку, подогнали броневик и начали готовиться к штурму. Задержание осложнялось условиями местности, так как все коттеджи в поселке стоят близко друг к другу. Во время спецоперации местных жителей не выпускали из домов.

Здание, где заперся Барданов, обстреляли из гранатомета. После этого начался пожар, но мужчина так и не вышел на улицу. Источник «360» сообщил, что по предварительным данным, пенсионер погиб. При штурме пострадал один из силовиков, которого отправили в больницу Лобни для оказания помощи. Его жизни ничто не угрожает. Врачи готовят пациента к переводу в ведомственный Главный военный клинический госпиталь.

Следователи завели на Барданова уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследование взял под личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Сейчас в Новых Вешках работают пожарные, которые тушат огонь.

Поселок без заборов за $450 млн

Элитный поселок начала строить в Подмосковье в 2006 году группа компаний «Савацкий». Коттеджи решили сделать в едином архитектурном стиле. Для этого пригласили архитекторов и дизайнеров из Канады. Стоимость проекта составила 450 миллионов долларов. За эти деньги в Новых Вешках возвели типичный канадский пригород с развитой городской инфраструктурой.

Источник фото: http://novieveshki.ru/

Сейчас в поселке живут 450 семей. Многие владельцы участков являются звездами эстрады, актерами бизнесменами, спортсменами и государственными служащими. Один из жителей поселка — певец Авраам Руссо.

За готовый дом в Новых Вешках придется выложить более 51,5 миллиона рублей. При этом большинство особняков уже проданы. Главной отличительной особенностью поселка стало отсутствие заборов между коттеджами.

«Новые Вешки стал одним из первых поселков в Подмосковье, где было принято решение отказаться от высоких заборов между участками. Благодаря этому создается ощущение большого открытого пространства и полной свободы», — отметил застройщик.

В компании подчеркнули, что основной ценностью считают реализацию идеи максимально открытого пространства. По словам застройщика, атмосфера в поселке способствует доверию соседей друг к другу.

«Все забудут про штурм»

Оружие в доме у одного из жителей поселка явно не вписывается в общую концепцию. При этом новость о штурме особняка не повлияет сильно на стоимость жилья, считает эксперт по вопросам недвижимости Юрий Кочетков.

«Это как в положительную, так и в отрицательную сторону работает. Соответственно, это пиар, народ заинтересуется, что это за поселок, почему там такие „крутые“ люди живут. С другой стороны, немного страшновато, там же гранаты бросали», — пояснил он «360».

Эксперт добавил, что сейчас любое упоминание в прессе считается положительным. Исключение составляет лишь некролог. Более того, в элитных поселках дома продаются не очень быстрыми темпами.

«Какого-то принципиального, я думаю, значения не будет иметь на цены так, чтобы они упали или выросли в три раза. У людей нет нужды вот прямо сейчас превращать дома в рубли, то есть они могут полгода или год подождать. Они и так там ждут по пять-шесть лет прежде, чем хоть какой-то свет в конце тоннеля зажжется», — отметил Кочетков.

Такой вторичный рынок загородной недвижимости он назвал слабым и очень неторопливым. Кроме того, история с оружием затронет только сам поселок.

«Его знают только профессионалы. Это такое не распиаренное место, как Королев или Пушкино. Новые Вешки, ну, где-то есть там на севере за МКАДом. Я не думаю, что люди будут ассоциировать станции метро или соседние поселки [с местом штурма]. Это, все-таки, несвязанный рынок», — заявил эксперт.

Кочетков подчеркнул, что новость будет мелькать в Сети еще неделю-две. Уже через полгода в поселке все будет так же, как и до штурма.