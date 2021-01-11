Штурм Капитолия, «британский» штамм коронавируса в России и крушение Boeing в Индонезии. Неделя в фотогалерее

Новогодние праздники подошли к концу, и пора подвести итоги уходящей недели. Новый 2021 год начался с беспорядков в Вашингтоне и падения самолета в Индонезии. «Британский» штамм коронавируса нашли в России. Кредитная амнистия для россиян стала темой для обсуждения. Илон Маск стал самым богатым человеком мира. Лечение детей с орфанными заболеваниями в России оплатят из специального фонда.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 4 по 10 января, — в фотогалерее «360».

Захват Капитолия

Захват Конгресса сторонниками президента Дональда Трампа стал главным событием этой недели. Участники митинга перед Белым домом штурмом взяли здание на Капитолийском холме, где шло заседание парламента по утверждению результатов голосования выборщиков. На захват здания участники пошли после митинга перед Белым домом, где Трамп в очередной раз заявил об украденных голосах.

Противостоять агрессивной толпе вышли полицейские. После к ним присоединились бойцы Национальной гвардии. Жертвами стали пять человек, в том числе один сотрудник силового ведомства. Мэрия Вашингтона ввела в городе комендантский час, а после режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 21 января, пока не пройдет инаугурация избранного президента Джо Байдена.

Трамп пытался остановить своих сторонников. На своей странице в Twitter он призвал их остановиться от необдуманных действий, но сделал только хуже. Дело в том, что он снова указал на фальсификацию голосования. Администрация социальной сети заблокировала его на 12 часов, обвинив в призывах к насилию. После снятия бана Трамп успел опубликовать еще два сообщения и получил пожизненную блокировку. Его аккаунты также заморожены в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch. Главным вопросом обсуждения сейчас стала цензура владельцев социальных сетей.

В ходе беспорядков полиция задержала более 60 человек, которым предъявили обвинения. Среди них оказалась и русскоговорящая уроженка Молдавии. Фотографии из захваченного Капитолия завирусились и стали мемами. Особенно всех впечатлил «викинг» Джейкоб Чансли.

Палата представителей намерена объявить Трампу импичмент и отправить его в отставку до истечения срока его полномочий. Избранный президент Джо Байден возложил всю вину за случившееся на действующего президента. По его словам, тот специально провоцировал толпу на беспорядки и насилие.

«Британский» штамм добрался до России

Первый зараженный «британским» штаммом коронавируса появился в России. Мутировавшего возбудителя обнаружили у мужчины, который вернулся из поездки в Великобританию. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, коронавирус нашли в ходе обследования. Это было еще в конце декабря.

Впервые о новом штамме стало известно еще в декабре. Новый возбудитель распространяется намного быстрее, чем обычная инфекция. По данным ВОЗ, случаи заражения уже выявили в 22 двух странах Европы. На этой неделе стало известно о 60 зараженных в восьми штатах США.



Все россияне, которые возвращаются из Великобритании отправляются на обследование и отбывают двухнедельный карантин.

Глава отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев отметил, что антигенные свойства вируса не изменились, а это значит, что все вакцины, которые сегодня применяются в России также эффективны против нового штамма.

Погребенные под снегом

Снежная лавина обрушилась на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» под Норильском. Огромная волна снесла и накрыла шесть домиков, в одном из которых находилась семья из четырех человек. Более 200 спасателей и волонтеров приехали откапывать людей из снежного плена.

Вытащить удалось только 14-летнего подростка. Врачи диагностировали у юноши множественные переломы и обморожения. Сам он находился в шоковом состоянии.

В руководстве комплекса заявили, что лавина накрыла территорию в 300 квадратных метров. Сколько именно людей могут находиться под снегом, сказать затруднились, так как не вели подсчета, сколько лыжников арендовали домики.

Тела женщины и полуторагодовалого ребенка нашли только спустя несколько часов. После откопали третьего погибшего. Им оказался мужчина.

После схода следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Правоохранители выясняют все обстоятельства. Кроме того, проверку организовала прокуратура Красноярского края.

Крушение Boeing над Яванским морем

Самолет Boeing 737-50 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров через четыре минуты после вылета из Джакарты. Власти Индонезии подтвердили, что борт потерпел крушение и упал в Яванское море. На борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа.

Министерство транспорта страны отметило, что не сработал маячок, сообщающий об аварийной ситуации на борту. Это подтвердили данные системы наблюдения самой страны и соседней Австралии. Для выяснения причин власти инициируют расследование.

Военные определили место крушения и достали из воды бортовые самописцы, по которым можно узнать, что происходило в кабине пилотов перед крушением самолета. Найденные останки тел доставят в морг для проведения экспертиз. Уже установлено, что самолет развалился на небольшие фрагменты, но пока неизвестно, произошло это в воздухе или после удара об воду.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать турбулентность. По данным синоптиков, борт пролетал через грозовой фронт. Пилоты могли столкнуться с проблемой бокового ветра, который резко менял свое направление.

Фонд «Круг добра»

Лекарства для детей с редкими заболеваниями оплатят из средств фонда «Круг добра». Там будут собираться деньги с повышенной ставки НДФЛ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.



Прогрессивная шкала налогообложения коснется граждан, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. Средства, которые они зарабатывают сверх указанной суммы, будут облагаться налогом на доходы физических лиц в 15%.

Ожидается, что в 2021 году удастся собрать 60 миллиардов рублей, в 2022 году — 64 миллиарда рублей, а в 2023 году — 68,5 миллиарда рублей.

Большая часть средств фонда пойдет на закупку лекарственных препаратов для детей с орфанными заболеваниями. Речь идет о 30 наименованиях, на которые планируют потратить 47 миллиардов рублей.

Около одного миллиарда рублей планируют потратить на обеспечение медицинскими изделиями порядка пяти тысяч детей. Еще для 10 тысяч маленьких пациентов закупят технические средства реабилитации на три миллиарда рублей.

Лондон не сдал Ассанжа

Центральный уголовный суд Лондона отказал в запросе американских властей по экстрадиции основателя сайта Wikilеаks Джулиана Ассанжа. Как пояснила судья Ванесса Барайтсер, она опасается, что власти США отправят журналиста в одиночную камеру, что приведет к ухудшению его психологического состояния.

Несколько врачей заявили о клинической депрессии и потере памяти у Ассанжа. Медики не исключили, что экстрадиция в США может закончиться суицидом журналиста.

После решения суда, по которому экстрадицию признали недопустимой, американские прокуроры пообещали подать апелляцию. Но эксперты считают, что обжаловать приговор не удастся, так как там рассмотрят те же аргументы, что и в суде первой инстанции.

Джулиан Ассанж на своем сайте Wikilеаks публиковал секретную информацию о работе американских спецслужб. США предъявили ему обвинения по 18 пунктам. В случае суда ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

С июня 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, но в апреле 2019 года британская полиция задержала его по запросу США. За нарушение условий выхода под залог суд британской столицы его отправил за решетку на 11 месяцев. Адвокаты пока не смогли добиться его освобождения.

Долги россиян по кредитам предложили списать

Партия «Коммунисты России» предложила списать долги россиян по кредитам до трех миллионов рублей. По словам авторов инициативы, такая мера поможет поддержать население во время кризиса. Оплатить задолженности предложили за счет бюджета или денег из резервных фондов.

Предложение не нашло поддержки среди депутатов Госдумы. Там отметили, что экономика не выдержит такого отношения к себе. Предложение коммунистов сравнили с национализацией частных банков большевиками после Октябрьской революции.

Разработка подобной идеи приведет к увеличению оттока капитала из банковской сферы. Вкладчики просто поймут, что если банк не получит средств от заемных денег, то не будет накоплений и по вкладам.

При этом сами банкиры заявили, что готовы поддержать идею кредитной амнистии, но при одном условии: если долги заемщиков авторы инициативы погасят из собственных средств.

Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск подвинул владельца Amazon Джеффа Безоса с первого места в рейтинге самых богатых людей мира. Общее состояние Маска превысило 200 миллиардов долларов благодаря резкому росту стоимости акций Tesla. Только за прошлый год они выросли в цене почти в 10 раз.



Многие вспомнили ранние заявления ставшего самым богатым человеком мира. Маск обещал потратить свое состояние на колонизацию Марса. Он неоднократно говорил, что оставит себе только акции и избавится от своего имущества, чтобы потратить все деньги на воплощение мечты: построить город на Красной планете.

В планах у Маска к 2050 году отправить на Марс один миллион колонистов. Для этого он хочет создать тысячу космических кораблей и 387 ракет SpaceX для путешествий в дальний космос.

Кроме того, он готов предоставлять кредиты для тех, кто хочет попасть на Красную планету. Рассчитаться по долгам можно на работе в качестве колониста.

Пожар в доме престарелых под Тюменью

Незарегистрированный дом престарелых сгорел в поселке Боровский под Тюменью. Погибли семь постояльцев. По предварительным данным, очагом распространения огня стала баня. Оттуда пламя перекинулось на другие постройки. В МЧС заявили, что, скорее всего, кто-то неправильно работал с печкой, установленной в бане.

Эвакуировать из здания до приезда пожарных удалось трех человек. Все остальные задохнулись из-за гари. Среди погибших были лежачие пожилые люди. По словам очевидцев, соседи боролись с пожаром при помощи снега, так как шланг просто замерз.



Следователи завели уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Подозреваемой стала хозяйка дома престарелых, которую задержали. Правоохранители установили личности всех погибших.



Глава Тюменской области Александр Моор взял расследование уголовного дела под свой контроль. Он поручил проверить все подобные заведения на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

Поражение в хоккее и успех Большунова

Сборная России по хоккею проиграла канадцам в полуфинале молодежного чемпионата мира (МЧМ) со счетом 0:5. Главный тренер сборной России Игорь Ларионов объяснил разгром своих подопечных тем, что канадцы были больше заряжены и вели игру более дисциплинированно.

«Нам не хватило энергии, усилий или мастерства, чтобы сбить темп», — пояснил он.

Тренер добавил, что ругать молодых спортсменов не намерен и хочет подготовить их к матчу со сборной Финляндии, где они поборются за третье место.

Но и на встрече с финнами результат оказался не в пользу россиян. Игра закончилась еще одним поражением со счетом 4:1.

В отличие от хоккеистов лыжник Александр Большунов стал лидером общего зачета многодневной гонки «Тур де Ски». Спортсмен одерживает победу второй год подряд. На общем старте свободным стилем он пришел к финишу с общим временем 3 часа 32 минуты 32,3 секунды. Это третья победа лыжника в многодневной гонке. После этого заезда Большунов укрепил свое лидерство в общем зачете.