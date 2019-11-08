Штурм Будапешта. Стычки фанатов ЦСКА и «Ференцвароша» оказались интереснее матча

Матч Лиги Европы между московским ЦСКА и «Ференцварошем» из Будапешта совершенно точно уступил по накалу страстей разборкам между болельщиками. На поле за 90 минут так и не забили ни одного гола, зато фанаты оказались в полиции.

Красно-синий Будапешт

У фанатов ЦСКА и «Ференцвароша» долгая история противостояния. Впервые группировки сцепились в 1994 году, о чем фанаты вспоминают до сих пор. 7 ноября 2019-го Будапешт тоже прочувствовал приезд красно-синих. Но не только их. Поддержать многолетнее противостояние ультрас приехали побратимы ЦСКА из польского «Видзева» и сербского «Партизана», на стороне венгров были фанаты «Шленска», передает Telegram-канал «ЭкСпорт».

Судя по опубликованным фото, фанаты облюбовали набережную Дуная.

Первые конфликты вспыхнули в метро, причем пострадали вовсе не ультрас. Фанаты напали на местных жителей, среди которых оказались полицейские.

Информацию о столкновениях с местными жителями и полицией ТАСС подтвердил пресс-атташе российского посольства в Будапеште Тигран Гарибян.

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«7 ноября, в преддверии матча между командами ЦСКА и „Ференцварош“, в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка, в результате которых ряд российских граждан был задержан венгерской полицией, которая незамедлительно проинформировала о произошедшем посольство России», — сказал Гарибян.

Одной из причин, по которой болельщики могли столкнуться с полицией, может быть то, что правоохранителей в городе в этот день было действительно много. Как напомнил сайт hvg.hu, 7 ноября в столице Венгрии с визитом находился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, так что стражи порядка работали в усиленном режиме.

Долгая дорога на стадион

Настоящее фанатское противостояние могло бы случиться уже по пути на стадион Groupama Arena. Болельщики команд действительно ввязались в потасовку, но вмешалась конная полиция. После столкновений задержали нескольких граждан России, часть из них полиция продержала в парке неподалеку вплоть до начала матча.

Telegram-канал Ofnews сообщил, что активные болельщики команд вместе с поддержкой побратимов пересеклись специально. По данным канала, потасовку устроили в формате 150 на 150. По сообщениям местных СМИ, 150 «русских» прорвали полицейский кордон на станции метро «Надьварад тер». Возможно, речь идет именно об этих столкновениях.

Венгерская полиция подтвердила, что между болельщиками возник конфликт, который был погашен правоохранителями, в том числе с привлечением конных отрядов. В официальном релизе утверждается, что в результате конфликта никто не пострадал, порядок был восстановлен.

На стадионе

Из-за экстренных мер у входа на стадион многие болельщики ЦСКА опоздали на сам матч и не увидели провокационный «сюрприз», которые им подготовили венгры. Те выложили венгерский флаг с вырезанным центром, который занял без преувеличения половину стадиона. Этот флаг был символом восстания 1956 года против просоветского режима, на месте вырезанного центра был коммунистический герб.

Фанаты ЦСКА к концу первого тайма растянули баннер с надписью «сэй йес ту фанатизм».

Газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что на стадионе тоже была потасовка, которую во многом провоцировали хозяева. Фанаты венгерского клуба не поскупились на антироссийские кричалки. Болельщики «Ференцвароша» атаковали москвичей при входе на гостевой сектор. По данным издания, нападавших было несколько десятков, у них на одежде была символика Венгрии начала 1940-х — времен союзничества с нацистской Германией.

Матч закончился достаточно мирно. Фанатов ЦСКА продержали на стадионе дополнительные 30 минут — и стычки с хозяевами удалось предотвратить.

«Местная полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и „Ференцвароша“ после матча на стадионе „Групама Арена“. Информация о пострадавших/обратившихся за медпомощью/госпитализированных росгражданах в посольство не поступала», — сообщило посольство РФ в Венгрии в Facebook.

Дипломаты добавили, что сейчас ведут работу по освобождению задержанных россиян, а также устанавливают обстоятельства их задержания.