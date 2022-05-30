Штрафы как стимул. Жесткое наказание за утечку данных улучшит кибербезопасность в компаниях

Минцифры согласовало проект закона, по которому компаниям придется заплатить оборотный штраф в 1% за утечку данных. Если же слив информации решили скрыть, то наказание увеличится до 3%. Такая практика заставит компании инвестировать в информационную безопасность, чтобы избежать штрафов. Пока что менеджеры фирм видят информационную безопасность как пустую трату денег.