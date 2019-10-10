Не с тем боретесь! Штраф родителю за курящего ребенка ничего не изменит

Родителей курящих детей предложили штрафовать в России Подробнее

Глобальная антитабачная кампания развернулась в России в 2013 году. Сначала запретили рекламу по телевидению и в прессе, везде начали писать о том, что курение вредит здоровью. Потом запретили курить в общественных местах, стали поднимать цены на табачную продукцию.

ВЦИОМ собирал статистику: самым действенным был запрет курить в местах общего пользования — бросил почти каждый пятый. Но все же курильщиков осталось много. Теперь власти хотят зайти с другой стороны — вырастить некурящее поколение. Жаль, что из-под палки.

Неужели по-другому бороться уже не получается и нужно прибегать к помощи родителей в таком добровольно-принудительном порядке? Мол, не хочешь помогать отучать детей от табака, плати штраф. А если не хочешь штраф, будь добр помогать.

Но что будут делать наказанные родители? И что они вообще могут сделать, если их ребенок курильщик? Все-таки дети начинают курить не в восемь лет, когда у родителей еще есть возможность ограничивать их жизнь. К 14 годам современных подростков практически ни в чем нельзя ограничить. Они уже почти взрослые, разница только в правах и жизненном багаже.

С этими «детьми» уже нельзя говорить запретами. Это трехлетнему ребенку можно просто запретить что-то, да и то понадобится объяснение. А для подростка запрет — прямое указание к действию. Все-таки это возраст протеста, когда все с этикеткой «18+» вызывает исключительно интерес.

Вот и получается, что наказание для родителей теряет смысл. Ведь если курят взрослые, то странно требовать от детей большей сознательности. И никакие картинки гангрены и рака легких не напугают.

Но может напугать ценник, считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Действительно, сигареты в России значительно дешевле, чем в той же Европе. Тем более что повышение цен на табак может отвадить от курения не только подростков, но и взрослых — слишком дорогие вредные привычки не все могут себе позволить.

Сейчас в России всего 29% курильщиков, возраст первого знакомства с табаком — 14 лет, хотя раньше был до 10. Да и интерес к сигаретам, судя по статистике, у подростков уже не так высок — прошла мода. Но, к сожалению, не на все.

Курить сигареты стали меньше, но количество дымящих подростков в целом не уменьшилось — они просто перешли на электронные аналоги. И вот почему государство не объявляет войну этому новому курению, непонятно, ведь среди детей вейпы и айкосы значительно популярнее, чем обычный табак.

Возникает вопрос: какой профит от идеи? Заработать на штрафах или все-таки спасти детей?

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